[Sansan株式会社]

~専門家を招き、改正のポイントと各種法制度への対応を徹底解説~



働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、「令和5年税制改正大綱」が発表され、インボイス制度・電子帳簿保存法の一部が改正されたことを受け、国税庁OBである松崎 啓介税理士による解説セミナー「令和5年度税制改正大綱を踏まえた、企業の対応方法とは」を、2023年1月20日(金)にオンラインで開催します。







■開催背景

令和5年度税制改正大綱が発表され、インボイス制度および電子帳簿保存法が一部改正されることが決まりました。この発表を受け、インボイス制度および電子帳簿保存法への対応に向けて準備を進めていた企業は、令和5年度税制改正大綱の内容を正確に把握し、今後の対応を判断することが求められます。そこで、インボイス管理サービス「Bill One」は、国税庁OBで電子帳簿保存法の立案にも携わった松崎 啓介税理士による、税制改正大綱の解説セミナーの開催を決定しました。



■セミナー開催概要

本セミナーでは、「今回の税制改正大綱の発表で何が変わったのか」、「企業はインボイス制度や電子帳簿保存法にどう対応していけばよいのか」について、松崎啓介税理士事務所の松崎 啓介税理士と、Sansan株式会社 Bill One Unitの柘植 朋美より徹底解説します。



名称:【国税庁OB 松崎税理士が解説】令和5年度税制改正大綱を踏まえた、企業の対応方法とは

日時:2023年1月20 日(金) 15:00-16:00(開場14:50)

会場:オンライン

登壇者:

松崎啓介税理士事務所 所長 松崎 啓介

Sansan株式会社 Bill One Unit プロダクトマーケティングマネジャー 柘植 朋美

参加費:無料

参加申し込みリンク:https://bill-one.seminarone.com/20230120_zeiseikaisei/event



■Sansan株式会社 Bill One Unit プロダクトマーケティングマネジャー 柘植 朋美のコメント

令和5年度税制改正大綱の発表にある通り、インボイス制度および電子帳簿保存法の一部が緩和されることが発表されました。しかし、この変更は、インボイス制度や電子帳簿保存法といった法制度やデジタル化に「対応しなくてよい」というメッセージではありません。経理の現場では、紙の請求書による、確認・保管工数の増加やテレワーク移行ができないなど、いまださまざまな課題が残っており、働き方が大きく変わっている中、業務の見直しは急務です。



当社は、これまでもインボイス制度や電子帳簿保存法に関して、積極的な情報発信を行ってきました。今後はこれまで以上に発信を強化し、企業に対してDXの重要性を伝え、対応に向けたサポートを行うことで、DX後進国と言われ、その中でも特に“遅れている”とされている経理業務のDXを前に進めていきます。



(以上)



■請求書受領から、月次決算を加速する「Bill One」

Bill Oneは、Sansan株式会社が提供するインボイス管理サービスです。郵送やメールといったさまざまな方法・形式で届く請求書をオンラインで一括受領し、素早く正確にデータ化。請求書をクラウド上で一元管理することで、アナログで非効率な請求書業務をデジタル化します。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応し、月次決算業務を効率化することで、企業経営における意思決定のスピードを加速します。



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」やキャリアプロフィール「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、クラウド契約業務サービス「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F

資本金:64億50百万円(2022年8月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://s.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/15-20:40)