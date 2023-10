[株式会社エフエム愛知]



FM AICHIでは、月替わりでアーティストが登場する番組「Menicon Music Contact」(毎週月曜日~木曜日19:55~20:00) を放送中。11月のマンスリー・アーティストは、10th ANNIVERSARY YEARの締めくくりとして、初のミニアルバム「beyond the GENERATIONS」を11月21日にリリースする「GENERATIONS」が担当。1カ月間GENERATIONSメンバーが登場し、アルバムの聞きどころなどを紹介します。誰が登場するかは、放送を聴いてのお楽しみ!さらに、番組公式X(旧Twitter)では、GENERATIONSの「beyond the GENERATIONS非売品ポスター」が抽選で1名に当たる、番組恒例のプレゼント企画を実施します。



◇11月担当アーティスト 「GENERATIONS」

2012年11月21日、1stシングル「BRAVE IT OUT」にてデビュー。デビュー以来全シングルがオリコンチャートTOP10入り。2015年・2017年にはワールドツアー、2018年には初のドームツアーを実施。2019年にはグループとして初の全国5大ドームツアー“少年クロニクル”を開催し、46万人を動員。同年の年末には、「NHK紅白歌合戦」に初出場を果たし、3年連続出場。

2022年11月21日には、デビュー10周年を迎え、2023年は“10周年YEAR”として「集まれ!騒げ!繋がれ!」という活動指針(スローガン)を発表。改めて、日本中にGENERATIONSのエンタテインメントを届けるべく、「より多くの方に会いに行く」「多くの方と繋がる」をテーマに活動。現在「GENERATIONS 10th ANNIVERSARY」と題し、「GENERATIONS LIVE TOUR 2023 “THE BEST”」全国アリーナツアー、「GENERATIONS LIVE TOUR 2023 “THE STORY”」全国ホールツアーを開催中。12月には、厳選された楽曲の数々をオーケストラアレンジでお届けする「GENERATIONS ORCHESTRA LIVE 2023 “THE LOVE”」の開催も決定。

(公式サイト https://m.tribe-m.jp/artist/index/37)



【FM AICHI「Menicon Music Contact」】番組概要

◆放送日時:毎週月曜日~木曜日19:55~20:00

◆2023年11月担当アーティスト:GENERATIONS

◆内容:月替わりで話題のアーティストを起用し、本人が楽曲への想いや制作秘話、リスナーへのメッセージとともに自身の最新曲を紹介するプログラム。番組X(旧Twitter)をフォロー&投稿をリポスト(リツイート)すると抽選で当たるマンスリープレゼント企画を展開。

◆番組X(旧Twitter):@menicon807



