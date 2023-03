[オリコン株式会社]

「フェイシャル」は【ヤクルト ビューティエンス】が2年連続、「痩身・ボディケア」は【ラ・セーヌ】が初、「ブライダル」は【たかの友梨ビューティクリニック】が3年連続で総合1位



実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で顧客満足度調査を実施する株式会社oricon ME(本社:東京都港区 代表取締役社長:小池 恒 略称:オリコン)は、『エステサロン(フェイシャル/痩身・ボディケア/ブライダル)』についての満足度調査を実施し、2023年3月1日(水)14時にその結果を「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたしました。ランキングの結果は、下記の通りとなりました。











《TOPICS》



■『フェイシャルエステ』

【ヤクルト ビューティエンス】が2年連続総合1位 「コストパフォーマンス」でとくに高評価



■『痩身・ボディケアエステ』

【ラ・セーヌ】が初の総合1位 「予約の取りやすさ」「施術効果」など5項目で1位に



■『ブライダルエステ』

【たかの友梨ビューティクリニック】が3年連続総合1位 「サロンの雰囲気・清潔さ」でとくに高評価

【POLA THE BEAUTY】は「エステティシャンのスキル」で8年連続1位に



本調査は、全国の実際のサービス利用者を対象に、インターネットによるアンケートを実施。事前調査や企業ヒアリングをもとに、サービスにおける評価項目をそれぞれ設定し、各項目の設問について回答を聴取いたしました。結果を集計し規定の回答者数を満たした企業について、「総合」「評価項目別」「部門別」にランキングを発表しています。



オリコン顧客満足度(R)とは( https://cs.oricon.co.jp/ )

オリコンは、「事実を情報化する」という経営理念のもと、客観的、公平な立場から事実を情報化し広く提供することで、社会からの信頼を獲得してまいりました。そのグループ事業として、2006年より、実際にサービスを利用したことのあるユーザのみを対象に、さまざまな業種・業態のサービスの満足を情報化する「顧客満足度(CS)調査」事業を開始いたしました。特定の企業や個人から受託した調査ではなく、第三者の公平な立場で独自に企画し調査を行っております。

最新の更新ランキング数は192、延べ332万人が回答した‟本当に満足するサービス”を公開しています。(※2023年3月時点)

貴媒体の報道・特集等にて企業紹介の折には、ぜひ本リリース調査結果をご活用ください。

▶「事業紹介ムービー」: https://youtu.be/KKQwPGskia4

▶「調査・ランキング方法について」: https://cs.oricon.co.jp/method/





『フェイシャルエステ』【ヤクルト ビューティエンス】が2年連続総合1位 「コストパフォーマンス」でとくに高評価









過去4年以内に国内のエステサロンで、フェイシャルメニューのサービスを受けたことがある(体験のみの利用は対象外)、全国の女性8,726人から回答を聴取した『フェイシャルエステ』の満足度調査。



今回の調査では、【ヤクルト ビューティエンス(株式会社ヤクルト本社 本社:東京都港区)】が昨年につづき2年連続総合1位を獲得しました。

全11の評価項目では、「予約の取りやすさ」「施術メニューの充実度」「コストパフォーマンス」の3項目で1位に。なかでも、“施術費用とサービスの質のバランス”などを評価した「コストパフォーマンス」では、1位を獲得した項目の中でとくに高評価となりました。そのほか、「どの程度その企業のサービスを友人・知人に推奨したいか」をスコア化した他者推奨得点でも80.2点と唯一80点台を獲得しています。部門では、年代別「50代以上」で1位となりました。

ーーー

~【ヤクルト ビューティエンス】について 実際の利用者コメント~

「いつも来てくれていたヤクルトレディーさんを通じて予約



申し込み等してくれたので話がしやすかった(40代)」

「比較的手頃な値段でそれなりに充実したエステを受けることができて満足だった。担当してくださったエステティシャンの方も話しやすく丁寧な方で良かった(30代)」

「親しみやすく施術も丁寧だった。化粧品を無理に購入させようとしない(50代)」

「以前は乾燥して皮がむけることもあったが、エステに通いだしてからは肌の調子が

良く乾燥も無くなった(40代)」

ーーー

総合2位の【資生堂ビューティサロン(資生堂美容室株式会社 本社:東京都港区)】は、評価項目「サイトの使いやすさ」「施術メニューの充実度」の2項目のほか、部門の「40代」で1位に。“公式ホームページの情報量”などを評価した「サイトの使いやすさ」では2019年から5年連続1位となりました。

つづいて総合3位には【CPサロン(株式会社CPコスメティクス 本社:東京都新宿区)】と【メナードフェイシャルサロン(日本メナード化粧品株式会社 本社:愛知県名古屋市)】が同点でランクイン。【CPサロン】は「サロンの雰囲気・清潔さ」「サポートサービス」と「30代」部門で1位となっています。











『痩身・ボディケアエステ』【ラ・セーヌ】が初の総合1位 「予約の取りやすさ」「施術効果」など5項目で1位に







過去4年以内に国内のエステサロンで、ボディメニューのサービスを受けたことがある(体験のみの利用は対象外)、全国の女性4,149人から回答を聴取した『痩身・ボディケアエステ』の満足度調査。



今回の調査では、【ラ・セーヌ(株式会社アダムス医療 本社:愛知県犬山市)】が初の総合1位を獲得しました。

全11の評価項目では、「予約の取りやすさ」「エステティシャンのスキル」「施術効果」「施術メニューの充実度」「コストパフォーマンス」の5項目で1位となりました。そのほか、「どの程度その企業のサービスを友人・知人に推奨したいか」をスコア化した他者推奨得点も74.0点と高評価を獲得しています。

部門では、目的別「痩身」で1位となりました。

ーーー

~【ラ・セーヌ】について 実際の利用者コメント~

「技術力が高い。スタッフの親しみやすさが良い(10代)」

「施術が丁寧だった(30代)」

「体が軽くなるし、引き締まる(40代)」



「エステティシャンが親切です(40代)」

ーーー

総合2位の【エステティックTBC(TBC グループ株式会社 本社:東京都新宿区)】は、評価項目「サイトの使いやすさ」で1位となりました。

つづいて、総合3位の【エルセーヌ】は昨年総合6位からのランクアップとなり、すべての評価項目で昨年から得点もアップしています。なかでも、“施術時の取扱商品(ボディクリームなど)の質”などを評価した「美容用品・機器の質」では昨年から1.6ポイントと、とくに得点が上昇した結果となりました。(昨年の結果はこちら: https://life.oricon.co.jp/rank_esthe/slim/2022/ )











『ブライダルエステ』【たかの友梨ビューティクリニック】が3年連続総合1位 「サロンの雰囲気・清潔さ」でとくに高評価 【POLA THE BEAUTY】は「エステティシャンのスキル」で8年連続1位に







過去4年以内に国内のエステサロンで、ブライダルメニューのサービスを受けたことがある(体験のみの利用は対象外)、全国の女性2,187人から回答を聴取した『ブライダルエステ』の満足度調査。



今回の調査では、【たかの友梨ビューティクリニック(株式会社 不二ビューティ 本社:東京都渋谷区)】が2021年から3年連続総合1位を獲得しました。

評価項目ではすべての項目で昨年より得点アップしており、全11項目のうち「サイトの使いやすさ」「予約の取りやすさ」「施術効果」「施術メニューの充実度」「サロンの雰囲気・清潔さ」「美容用品・機器の質」「利用のしやすさ」「コストパフォーマンス」「サポートサービス」の9



項目で1位となっています。なかでも消毒・換気など衛生管理が徹底されているかなどを評価した「サロンの雰囲気・清潔さ」は80.8点と、とくに高評価となりました。

ーーー

~【たかの友梨ビューティクリニック】について 実際の利用者コメント~

「店内も高級感があり、非日常を、味わえるのが楽しい(50代)」

「エステシャンの方は知識が豊富でとても話しやすかった(50代)」

「エステティシャンが丁寧な対応をしてくれてとても親しみを感じた(30代)」

「肌の調子がよくなり、化粧ノリがよくなった。リラックスできた。岩盤浴などのオプションもあったのがよかった(30代)」

ーーー

総合2位の【POLA THE BEAUTY(株式会社ポーラ 本社:東京都品川区)】は、評価項目「エステティシャンの対応」「エステティシャンのスキル」の2項目で1位に。「エステティシャンのスキル」では、2016年※から8年連続1位と継続的に高評価となりました。(※2016年は「施術担当者の技術力」として発表)

つづいて総合3位の【エルセーヌ(株式会社ビー・エル・シー 本社:東京都文京区)】は、評価項目「サイトの使いやすさ」「予約の取りやすさ」の2項目で1位となりました。









調査概要など



《調査概要》 2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 エステサロン(フェイシャル/痩身・ボディケア/ブライダル)

■ランキング発表日:2023/03/01 ■調査主体:株式会社oricon ME ■調査方法:インターネット調査

■サンプル数:<フェイシャル>8,726人<痩身・ボディケア>4,149人<ブライダル>2,187人

■規定人数: 100人以上

■調査企業数:<フェイシャル>35社<痩身・ボディケア>28社<ブライダル>26社

■定義:以下すべての条件を満たし、フェイシャル/ボディ/ブライダルエステのメニューを提供している

全国のエステサロン

1)手技または化粧品・機器等を用いて人の皮膚を美化し、体型を整える等の指導または施術を行う

2)人の皮膚を清潔にしもしくは美化する施術を行う

ただし、あん摩マッサージ指圧、はり、灸、リラクゼーション専門店、スパは対象外とする

■調査期間:2022/10/28~2022/11/09、2021/10/19~2021/10/29、2020/11/05~2020/11/19

■調査対象者 性別:女性 年齢:18~69歳(高校生は除く) 地域:全国

条件:以下すべての条件を満たす人

過去4年以内に国内のエステサロンで、フェイシャル/ボディ/ブライダルメニューのサービスを受けたことがある人

2)サービスに関する支払い金額を把握している人

ただし、体験のみで利用した人は対象外とする

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank_esthe/



本プレスリリースの内容を引用される際は、以下の点にご留意ください。

・引用元の記載:「オリコン」「オリコン顧客満足度(R)」による調査である旨をご記載ください。

・関連リンクの記載:Web上でご紹介いただく場合、「オリコン顧客満足度(R)」内の該当ランキングページのリンク設置をお願いいたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/01-19:16)