[Galaxy]

折りたたみスマホを使った撮影体験や素敵なプレゼントがもらえるスタンプラリーを楽しもう!~2023年2月17日(金)から2023年3月31日(金)開催~



モバイル製品の世界的リーディングブランドである Galaxy は、Galaxy 世界最大級のショーケース「Galaxy Harajuku」(東京都渋谷区)にて、株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションしたコンテンツをお楽しみいただける「Galaxy Harajuku × KUROMI」を2023年2月17日(金)~2023年3月31日(金)の期間限定で開催します。







本企画では、Galaxyの折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Flip4」のカメラ機能を使用して、世界を旅するクロミとのセルフィー撮影体験が可能なフォトスポットや、キュートな表情のクロミ巨大バルーンが設置されたフォトスポットをご用意しております。また、素敵なプレゼントがもらえる原宿・竹下通りの「Sanrio CUTE CUBE HARAJUKU店」との連動スタンプラリーなど、様々なコラボコンテンツをお楽しみいただけます。さらに、5FのGalaxy Theaterでは、クロミが主人公となり行方知れずになっていたお姉ちゃん「ロミナ」を探すため、世界を旅する様子を描く完全新作ショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」(全21話)を、大型スクリーンにてご覧いただけます。



ぜひこの機会に「Galaxy Harajuku」にご来館いただき、「Galaxy Harajuku × KUROMI」およびGalaxy製品体験をお楽しみください。



■「Galaxy Harajuku × KUROMI」

<開催期間>

2023年2月17日(金)~2023年3月31日(金)

<営業時間>

11:00~19:00

<会場>

Galaxy Harajuku(東京都渋谷区神宮前1-8-9)



<コラボレーションコンテンツ>

●Galaxy Harajuku 1F

大型LEDスクリーンに、クロミや完全新作ショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」のキャラクターたちが登場。先日グローバルで発表された最新スマートフォン「Galaxy S23 Ultra」を活用したナイトグラフィー撮影体験をお楽しみいただけます。

使用製品「Galaxy S23 Ultra」詳細:https://www.galaxymobile.jp/galaxy-s23-ultra/



※画像内に含まれる「Galaxy S23シリーズ」の画像はグローバル版となります。



●Galaxy Harajuku 2F

クロミや完全新作ショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」に登場するキャラクターの塗り絵とステッカー制作が体験できるワークショップを開催予定です。

使用製品「Galaxy Tab S8+│S8 Ultra」詳細:https://www.galaxymobile.jp/galaxy-tab-s8/

「Galaxy Z Fold4」詳細:https://www.galaxymobile.jp/galaxy-z-fold4/





●Galaxy Harajuku 5F

2.3mにも及ぶクロミの巨大バルーンが設置されたフォトスポットと、完全新作ショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」に登場する新キャラクターの限定ビジュアルが展示されるKUROMI Photo Galleryがオープン。さらにGalaxy Theaterでは、大型スクリーンにて完全新作ショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」を放映いたします。





●Galaxy Harajuku 6F

パープルをテーマとした特別なフォトスポット空間に、完全新作ショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」のキービジュアルを展示いたします。また、最新の折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Flip4」を使ってクロミとのセルフィー撮影をお楽しみいただけます。

使用製品:「Galaxy Z Flip4」詳細:https://www.galaxymobile.jp/galaxy-z-flip4/





●「Sanrio CUTE CUBE HARAJUKU」連動スタンプラリー

2023年2月17日(金)~2023年3月21日(火 祝)の期間限定で、「Galaxy Harajuku」と「Sanrio CUTE CUBE HARAJUKU店」の連動スタンプラリー『「Sanrio+ de スタンプラリー」~Galaxy Harajuku × KUROMI~』を開催いたします。「Galaxy Harajuku」、「Sanrio CUTE CUBE HARAJUKU店」への来店で集められる来店スタンプ各1個(合計2個)と、「Galaxy Harajuku」にてコラボコンテンツ体験でもらえる2個のスタンプをご用意。さらに、ご自身のSNSに撮影画像と体験の感想、指定ハッシュタグを添えて投稿いただくと1個のスタンプがもらえます。来店・体験・投稿の合計5個のスタンプを集めるとコンプリート。ご参加いただいた方には、2個の来店スタンプで「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」公開記念オリジナルデジタル壁紙を、コンプリートで全国のサンリオショップで使用可能なサンリオプラスのポイント「500スマイル」をプレゼントいたします。

※「Sanrio+ de スタンプラリー」はSanrio+を使ったデジタルスタンプラリーです。

※スタンプラリーにご参加いただくには「Sanrio+」の会員登録が必要です。

※スマイルとは「Sanrio+」でのポイントの単位です。

※『「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」公開記念オリジナルデジタル壁紙』発行に必要なスタンプは「Sanrio CUTE CUBE HARAJUKU店 来店」「Galaxy Harajuku来店」となります。

※壁紙のダウンロード・ポイントの引き換えは、2023年3月31日(金)までとなります。

※お一人様1回のみとなります。

※ご来店でのみスタンプラリーにご参加いただけます。

※各施設営業時間内にご参加ください。1度押した場所で再度スタンプを押すことはできません。

※お持ちのスマホ画面が割れているなどの理由でスタンプが反応せず、ご参加いただけない場合がございます。

※スタンプが集まったら、「利用可能なクーポン一覧」をご確認ください。

「Sanrio CUTE CUBE HARAJUKU店 来店」「Galaxy Harajuku 来店」を含む、スタンプ2個で『「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」公開記念オリジナルデジタル壁紙』を、スタンプ5個で「500スマイル」をプレゼントします。



■「Sanrio CUTE CUBE HARAJUKU」施設概要

[所在地]東京都渋谷区神宮前1-7-1

[営業時間]11:00~19:00

[電話]03-5786-1500







■「クロミ」について



クロミは、2005年から4年にわたり放送されたTVアニメシリーズ「おねがいマイメロディ」で生まれたサンリオキャラクターで、2022年には人気投票企画「サンリオキャラクター大賞」で初のTOP3入りを果たすなど、Z世代を中心に人気急上昇中のキャラクターです。



■「Galaxy Harajuku」とは

2019年3 月、東京・原宿に誕生したGalaxy ブランドのショーケース。地上6F・地下1Fの全7フロアで構成されるGalaxy世界最大級の規模を誇る当施設では、新製品のタッチ&トライなど、Galaxyブランドの世界観を一度に体験することができます。2022年12月には、4FにYouTube ショートとコラボした「推し活」体験ができる、「Galaxy YouTube Shorts:推し活ワンダーランド」がオープンいたしました。また、6Fには折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Flip4」×BTSのビジュアル展示、3FにはGalaxyスマートフォンを使用してチームラボの作品が体験できるフロアもございます。Galaxy Harajuku は、今後も最新のコンテンツとのコラボレーションなど、来館された方々が楽しみながらGalaxy製品を体験していただける拠点としてフロア内コンテンツを拡充してまいります。



■「Galaxy Harajuku」施設概要





[所在地] 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-8-9

[営業時間]11:00~19:00

[HP] https://www.galaxymobile.jp/explore/experience/galaxy-harajuku/

[アクセス]

JR山手線:原宿駅 表参道口より徒歩7分

東京メトロ 千代田線・副都心線:明治神宮前〈原宿〉駅 5番出口より徒歩3分

東京メトロ 千代田線・半蔵門線・銀座線:表参道駅 A2番出口より徒歩9分



■画像素材について

本リリース内の画像は、以下のサイトよりダウンロードが可能です。

https://galaxy.gigapod.jp/fd1db66a57a6ca8f06cbf14c1fcc4a42c35d02847



●「Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です

●(C) ’23 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L637568



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/14-15:45)