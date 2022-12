[バリュエンス]

球団創設初の南地区優勝!新たな歴史に名を刻んだ選手たちのユニフォームをお届け



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2022年12月12日(月)より茨城アストロプラネッツ 2022ユニフォームオークション【第1弾】、2022年12月19日(月)より【第2弾】、2023年1月9日(月)より【第3弾】を開催いたします。













県民の皆さまの想いを背負い、初めて掴んだ南地区優勝



BCリーグのプロ野球チーム「茨城アストロプラネッツ」は今シーズンのスローガン『ALL OUT』のもと選手、スタッフをはじめ球団に関わる全ての皆さまの力を結集し、球団創設初の南地区優勝を果たしました。今シーズン、開幕から5連勝と勢いに乗る茨城アストロプラネッツは、最後まで勝利を重ね、シーズン通算40勝と2位に大差をつけての優勝となりました。球団創設4年目にして南地区優勝することができたのは、どんな時も選手たちを応援してくださったファンの皆さま、様々な形で球団を支えてくださったスポンサーの皆さまの力なくして決して成し得ることはできませんでした。

今回HATTRICKで開催するオークションでは、今シーズン選手たちが実際に着用した貴重なユニフォームをお届けいたします。来シーズンの目標は今シーズン届かなかった日本一。これからも応援してくださる皆さまと共に戦います。





茨城アストロプラネッツ 2022ユニフォームオークション概要



【第1弾】

開催期間:2022年12月12日(月)20:00~2022年12月18日(日)22:00

出品商品:1stユニフォーム(実使用)

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/760



【第2弾】

開催期間:2022年12月19日(月)20:00~2022年12月25日(日)22:00

出品商品:2ndユニフォーム(実使用)

オークションページURL:後日公開



【第3弾】

開催期間:2023年1月9日(月・祝)20:00~2023年1月15日(日)22:00

出品商品:3rdユニフォーム(実使用)

オークションページURL:後日公開



※詳細はオークションページをご確認ください





■HATTRICKについて



『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



