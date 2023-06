[サンスターグループ]





第66回春季日本歯周病学会学術大会にて、サンスター株式会社(以下、サンスター)が協賛する、Young Investigator Award (SUNSTAR Award)の受賞者が発表され、2023年5月26日(金)、香川県のレクザムホールにて表彰式が開催されました。本賞は、学術大会発表において優れた研究を発表した若手研究者を表彰するものです。

受賞者は日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座 宮下 幸大(みやした ゆきひろ)氏と九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座歯周病学分野 林 千華子(はやし ちかこ)氏の2名です。お二人には日本歯周病学会理事長 沼部 幸博氏から日本歯周病学会本賞のYoung Investigator Awardの盾と、サンスター執行役員 森茂樹より副賞のSUNSTAR Awardの賞金が贈られました。



<受賞のコメント>





受賞演題:“Wound healing in periodontal disease induces macrophage polarization characterized by different arginine metabolizing enzymes

日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座

宮下 幸大 氏





この度は、輝かしいサンスター Young Investigator Awardを頂戴し、心より感謝申し上げます。このような賞を授与して頂き、光栄であると同時に身の引き締まる思いでございます。

今回の受賞対象研究は、2種類のアルギニン代謝酵素と歯周病の進行・治癒における関係を明らかにしたものです。本研究は歯周病の病態評価の礎となるものであり、さらなる研究により新たな検査方法や治療方法の開発につながることが大いに期待されます。

歯周病は、歯の喪失によるQOLの低下のみならず、糖尿病など全身疾患への関与が報告されています。若輩ではありますが、歯科医師であり研究者である身として、今後も国民の健康状態向上に貢献できるように尽力して参りたいと存じます。



最後に、日本歯科大学生命歯学部 歯周病学講座の沼部幸博教授、伊藤弘准教授、倉治竜太郎講師をはじめ、本研究にご助力いただいた先生方に心より感謝申し上げます。









受賞演題:歯肉幹細胞由来エクソソーム内包 miR 1260b による歯根膜細胞の小胞体ストレス応答制御を介した破骨細胞分化の抑制

九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座歯周病学分野

林 千華子 氏





この度はサンスターYoung Investigator Awardをいただき、大変光栄に存じます。今回の受賞にあたり、ご指導ご協力いただきました所属する九州大学歯周病学分野の西村英紀先生や福田隆男先生、教室の皆様に心より感謝申し上げます。

本研究では、マウス歯周炎モデルにおいて小胞体ストレス関連ATF6βの発現が強く誘導されることを確認しました。miR-1260bの標的遺伝子であるATF6βと破骨細胞分化活性化因子RANKLとの関連を明らかにし、miR-1260bによる破骨細胞分化制御を介した歯槽骨吸収抑制効果を確認しました。この結果は、miR-1260bが歯周炎の骨吸収を抑制する新たなツールとなる可能性があることを示しており、治療法としての確立に向けてさらなる研究が必要です。今後も、この受賞を励みに研究に邁進してまいります。この度は誠にありがとうございました。



サンスターは2015年に若手の研究者の優れた発表内容にスポットライトを当てるため、Young Investigator Award (SUNSTAR Award)を設立し、今回が8回目の授与となります。今後もサンスターはこの賞の授与を通して若手の研究者を応援してまいります。

このほか、歯周病に関する永年の優れた研究、教育あるいは臨床業績により、日本歯周病学会の発展に寄与した研究者を表彰する日本歯周病学会 学会賞 (SUNSTAR Award)もサポートしています。



日本歯周病学会学会賞 https://www.perio.jp/member/award/society.shtml

Young Investigator Award https://www.perio.jp/member/award/young.shtml



【サンスターグループについて】

サンスターグループは、持株会社サンスターSA(スイス・エトワ)を中心に、オーラルケア、健康食品、化粧品など消費者向けの製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・スイスSA(スイス)と、自動車や建築向けの接着剤・シーリング材、オートバイや自動車向け金属加工部品などの産業向け製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・シンガポールPte. Ltd.(シンガポール)を中核会社とする企業グループです。



