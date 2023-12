[株式会社デイトナ・インターナショナル]







2G POP UP STUDIOにて、「Aizome Orketro by Sean Wotherspoon, Fully Chipped by MNTGE, Directed by UCHI 2G TOKYO 2023」の発売イベントを開催。

本イベントでは、adidas Originalsとデザイナー、アーティストとして活躍する Sean WotherspoonによるコラボレーションモデルORKETRO OFF WHITEを“藍染め”したadidas Originalsオフィシャルカスタマイゼーションモデルを発売します。









































SHOES ¥46,200(Tax in)



adidas OriginalsとSean Wotherspoonの取り組みでは、サスティナブルな素材を積極的に取り入れていた経験から、日本の伝統的な天然染色技法である“藍染め”を施したスペシャルモデルが登場。

染色は田主商店に依頼し、千葉県にある天然染色屋古今で行いました。パーツ毎に染まり方が異なり、履き込んでいくことで色が落ち着き、風合いが変化していく特別な一足です。









































また今回は、Sean Wotherspoonがファウンダーの1人を務めるブロックチェーン技術を衣服にシームレスに統合した先駆的な古着ブランドMNTGEによるNFC技術(デジタル証明書)をこのシューズに搭載した希少なプロダクトとなっています。さらに本プロダクトの販売に際し、MNTGEによるオリジナルアートワークを落とし込んだインディゴ染めのTシャツも作成。シューズ同様、MNTGEによるNFC技術が搭載されています。



Tshirt ¥16,500(Tax in)





商品のご購入に関しては、抽選となります。抽選方法につきましては2G POP UP STUDIOオフィシャルのInstagram(2gpopupstudio)、オンラインストア内2G POP UP STUDIO (https://www.daytona-park.com/shop/2g_popup_studio)にて告知をいたします。本件に関する店舗へのお問い合わせは承りかねますのでご了承ください。完売の際は予定よりも早く終了する場合がございます。予めご了承ください。





POP UP EVENT





POP UP開催期間:2023年12月29日(金)~12月30日(土)

場所:2G POP UP STUDIO

東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 2F

TEL:03-6455-3003



2G POP UP STUDIO





2G TOKYO内で展開するPOP UP形式のコンセプトショップ。2Gのフィルターを通した才能ある世界中のブランドやアーティストのPOP UPイベントを不定期開催します。



株式会社デイトナ・インターナショナル





1986年創業。基幹事業となるセレクトショップの「FREAK'S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトストア「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK'S HOUSE」などを手がける。FREAK'S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーション企画や、イベント制作のノウハウを生かし、企業アライアンスやローカルプロモーションなど独自性のある企画内容で、SDGs関連の取り組みも推進している。



