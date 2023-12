[一般社団法人日本フットサルトップリーグ]

試合はFリーグ公式Youtubeチャンネルにてライブ配信!



12月1日(金)~3日(日)に日本女子フットサルリーグ2023-2024 ファイナルシーズン 上位リーグ 第14節、下位リーグ 第12節・第13節を開催いたします。今回より、Fリーグ公式Youtubeチャンネル(https://youtube.com/@fleaguechannel?si=nme_yMSSA6JO5G1c)にてライブ配信いたしますので、ぜひご視聴ください!











〈今週末の見どころ〉

今週末は、ファイナルシーズン上位リーグを福井県営体育館で、ファイナルシーズン下位リーグを墨田区総合体育館でそれぞれ開催いたします。福井会場では、西宮・浦安の両試合結果によって、浦安のリーグ優勝が決定する可能性があります。熾烈な優勝争いの行方は目が離せません。また、ホームゲームとなる福井丸岡は、4試合ぶりの勝利をあげることができるか注目です。一方、ファイナルシーズン下位リーグは、今週末の墨田会場で、ファイナルシーズン 下位リーグ 第12節・第13節を迎えます。ホームゲームとなるすみだが2試合ぶりの勝利をあげることができるか注目です。今週末の試合より、Fリーグ公式Youtubeチャンネルで全試合をライブ配信いたします。ぜひご視聴ください!



〈ファイナルシーズン 下位リーグ〉

12月1日(金)

17:00 キックオフ 北海道 vs. 流経大 ▶▶https://youtube.com/live/kSgE6sVpUtQ?feature=share

19:30 キックオフ すみだ vs. 宇部 ▶▶https://youtube.com/live/U36tF1NKLuw?feature=share



12月2日(土)

11:30 キックオフ 流経大 vs. さいたま ▶▶https://youtube.com/live/znMMm3-v494?feature=share

13:45 キックオフ すみだ vs. 北海道 ▶▶https://youtube.com/live/93fAIfCeK3w?feature=share

〈ファイナルシーズン 上位リーグ〉

12月3日(日)

10:00 キックオフ 西宮 vs. 湘南 ▶▶https://youtube.com/live/U5jd8OeJZNY?feature=share

12:15 キックオフ 立川 vs. 浦安 ▶▶https://youtube.com/live/svfTm5DMb6o?feature=share

15:15 キックオフ 福井丸岡 vs. 神戸▶▶https://youtube.com/live/G19I_CNtwr4?feature=share



