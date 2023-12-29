［株式会社CIO］

CIOの人気商品を厳選した「CIO SLIMセット福袋」「CIO iPhone＆Apple Watch福袋」「ハイスペック福袋」などの5種類をラインナップ



株式会社CIO（所在地：大阪府守口市）は、2023年12月27日（水）21:00～ 2023年1月15日（月）23:59まで「CIO 人気ガジェットが選べる福袋2024」を『CIO公式サイト』にて数量限定で販売致します。





モバイルバッテリー「SMARTCOBY」、GaN対応急速充電器「NovaPort」などを展開する株式会社CIOは、今年も超お得な「CIO 人気ガジェットが選べる福袋2024」をCIO公式サイトにて販売いたします。

人気商品が最大で36％OFFと大変お得にご購入いただけます。



販売サイト：CIO公式サイト



販売期間：2023年12月27日（水）21:00～2024年1月15日（月）23:59



お届け時期：2023年1月25日以降順次お届け



CIO ケーブル・ケーブルガイドクリップ福袋 2024

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/ch2024/



CIO iPhone＆Apple Watch福袋 2024

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/ap2024/



CIO SLIMセット福袋 2024

（ホワイト）https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/sm2024w/

（ブラック）https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/sm2024b/



CIO ハイスペック福袋 2024

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/hs2024/



CIO パープル福袋 2024

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/pp2024/













CIO ケーブル・ケーブルガイドクリップ福袋 2024 (限定2024名様)

販売ページ：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/ch2024/













＜福袋の中身＞

◆ケーブルガイドクリップ(3個セット) CIO-CGC3

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/cable-accessories/cio-cgc/

配線整理の新定番。ありそうでなかった”角度が変わる”ケーブルガイドクリップ



◆シリコン充電ケーブル CIO-SL30000（1m）

(CtoC)： https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/シリコンケーブル-ctoc-1m/

(CtoL)： https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/cio-sl30000-cl1/

しなやかで絡みづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応 30000回の折り曲げテストをクリア。



iPhone＆AppleWatch福袋 2024

販売ページ：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/ap2024/











＜福袋の中身＞

◆NovaWave 3way（CIO-3WAY-MGAPRGE）

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/wirelesscharger/novawave/cio-3way-mgaprg/

２つの充電器をコンパクトに一体化・内蔵スタンドはスマホリングにも



◆Apple Watch充電器兼モバイルバッテリー SMARTCOBY DUAL

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/mobilebattery/smartcoby/smartcoby-dual-950mah/

AppleWatch専用のポータブル充電器兼モバイルバッテリーでスライド式USB-C端子・高速充電対応・パススルー機能搭載・超小型設計



◆シリコンケーブル USB-C 延長ケーブル

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/延長シリコンケーブル240w-ctoc-0-5m/

しなやかで絡みづらいシリコン被覆を採用。次世代規格「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応・10Gbpsデータ通信



CIO SLIMセット福袋 2024

ホワイト：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/sm2024w/

ブラック：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/sm2024b/











＜福袋の中身＞

◆モバイルバッテリー「SMARTCOBY Pro 30W2C シボ加工モデル」

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/mobilebattery/smartcoby/smartcoby-pro-30w-2c/

大人気SMARTCOBY ProシリーズのUSB-C×２タイプ。世界最小級のカードサイズ

最大30W出力対応。PCへの充電も可能。大容量10000mAh搭載。急速充電QC/PD対応。



◆薄型充電器「Nova Port SLIM 45W」CIO-G45W2C-S

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/adapter/novaport/novaport-slim-45w/

USB-C ２ポート搭載。最大45W出力。13mmという極限の薄さを実現した薄型充電器。



◆シリコン充電ケーブル CIO-SL30000（1m）

(CtoC)：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/シリコンケーブル-ctoc-1m/

(CtoL)：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/cio-sl30000-cl1/

しなやかで絡みづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応 30000回の折り曲げテストをクリア。



CIO ハイスペック福袋 2024（限定300名様）

販売ページ：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/hs2024/











◆拡張電源タップ PolarisCUBE WALL

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/adapter/powerstrip/polariscubewall/

ACコンセント×３・高出力のUSB-C×2・USB-A×1を搭載、電力自動振り分け対応の拡張電源タップ



◆GaN充電器「Nova Port TRIO 140W」CIO-G140W3C

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/adapter/novaport/novaport-trio-140w/

USB-C 3ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。CIO史上最高スペック140W出力。



◆240Wシリコンケーブル CIO-SL240W

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/シリコンケーブル240w-ctoc-1m/

しなやかで絡みづらいシリコン被覆を採用。次世代規格「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応



CIO パープル福袋 2024（限定1000名様）※福袋限定色

販売ページ：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/pp2024/











＜福袋の中身＞

◆モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE (Type-C to C)

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/mobilebattery/smartcoby/smartcoby-pro-cable-c/

脱着可能なケーブル内蔵。急速パススルー対応。単ポート最大35W出力対応の10000mAh搭載。



◆薄型充電器「Nova Port SLIM 45W」CIO-G45W2C-S

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/adapter/novaport/novaport-slim-45w/

USB-C ２ポート搭載。最大45W出力。13mmという極限の薄さを実現した薄型充電器。



◆シリコン充電ケーブル CIO-SL30000（1m・パープル）

(CtoC)：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/シリコンケーブル-ctoc-1m/

(CtoL)：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/cio-sl30000-cl1/

しなやかで絡みづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応 30000回の折り曲げテストをクリア。



株式会社CIOとは







2017年に株式会社CIOを立ち上げ、『わくわくするような最新ガジェットをお届け♪』というコンセプトのもと、ただメーカー製品を輸入するという事はせず、日本のお客様向けに自社製品として新規製造する事にこだわり、開発しております。

日本ならではの、高品質と海外現地での製造で高コストパフォーマンス、そんな製品を今後もお客様のお手元にお届け出来るよう、日々注力してまいります。



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