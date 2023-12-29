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最大36%OFF！CIOの人気製品を厳選！「CIO 人気ガジ…

最大36%OFF！CIOの人気製品を厳選！「CIO 人気ガジェットが選べる福袋2024」が数量限定で発売開始！

［株式会社CIO］

CIOの人気商品を厳選した「CIO SLIMセット福袋」「CIO iPhone＆Apple Watch福袋」「ハイスペック福袋」などの5種類をラインナップ

株式会社CIO（所在地：大阪府守口市）は、2023年12月27日（水）21:00～ 2023年1月15日（月）23:59まで「CIO 人気ガジェットが選べる福袋2024」を『CIO公式サイト』にて数量限定で販売致します。


モバイルバッテリー「SMARTCOBY」、GaN対応急速充電器「NovaPort」などを展開する株式会社CIOは、今年も超お得な「CIO 人気ガジェットが選べる福袋2024」をCIO公式サイトにて販売いたします。
人気商品が最大で36％OFFと大変お得にご購入いただけます。

販売サイト：CIO公式サイト

販売期間：2023年12月27日（水）21:00～2024年1月15日（月）23:59

お届け時期：2023年1月25日以降順次お届け

CIO ケーブル・ケーブルガイドクリップ福袋 2024
https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/ch2024/

CIO iPhone＆Apple Watch福袋 2024
https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/ap2024/

CIO SLIMセット福袋 2024
（ホワイト）https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/sm2024w/
（ブラック）https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/sm2024b/

CIO ハイスペック福袋 2024
https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/hs2024/

CIO パープル福袋 2024
https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/pp2024/






CIO ケーブル・ケーブルガイドクリップ福袋 2024 (限定2024名様)
販売ページ：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/ch2024/






　　＜福袋の中身＞
◆ケーブルガイドクリップ(3個セット)　CIO-CGC3
https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/cable-accessories/cio-cgc/
配線整理の新定番。ありそうでなかった”角度が変わる”ケーブルガイドクリップ

◆シリコン充電ケーブル　CIO-SL30000（1m）
(CtoC)： https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/シリコンケーブル-ctoc-1m/
(CtoL)： https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/cio-sl30000-cl1/
しなやかで絡みづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応 30000回の折り曲げテストをクリア。

iPhone＆AppleWatch福袋 2024
販売ページ：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/ap2024/





　　＜福袋の中身＞
◆NovaWave 3way（CIO-3WAY-MGAPRGE）
https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/wirelesscharger/novawave/cio-3way-mgaprg/
２つの充電器をコンパクトに一体化・内蔵スタンドはスマホリングにも

◆Apple Watch充電器兼モバイルバッテリー　SMARTCOBY DUAL
https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/mobilebattery/smartcoby/smartcoby-dual-950mah/
AppleWatch専用のポータブル充電器兼モバイルバッテリーでスライド式USB-C端子・高速充電対応・パススルー機能搭載・超小型設計

シリコンケーブル USB-C 延長ケーブル
https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/延長シリコンケーブル240w-ctoc-0-5m/
しなやかで絡みづらいシリコン被覆を採用。次世代規格「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応・10Gbpsデータ通信

CIO SLIMセット福袋 2024
ホワイト：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/sm2024w/
ブラック：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/sm2024b/





　　＜福袋の中身＞
◆モバイルバッテリー「SMARTCOBY Pro 30W2C シボ加工モデル」
https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/mobilebattery/smartcoby/smartcoby-pro-30w-2c/
大人気SMARTCOBY ProシリーズのUSB-C×２タイプ。世界最小級のカードサイズ
最大30W出力対応。PCへの充電も可能。大容量10000mAh搭載。急速充電QC/PD対応。

◆薄型充電器「Nova Port SLIM　45W」CIO-G45W2C-S
https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/adapter/novaport/novaport-slim-45w/
USB-C ２ポート搭載。最大45W出力。13mmという極限の薄さを実現した薄型充電器。

◆シリコン充電ケーブル　CIO-SL30000（1m）
(CtoC)：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/シリコンケーブル-ctoc-1m/
(CtoL)：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/cio-sl30000-cl1/
しなやかで絡みづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応 30000回の折り曲げテストをクリア。

CIO ハイスペック福袋 2024（限定300名様）
販売ページ：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/hs2024/





◆拡張電源タップ　PolarisCUBE WALL
https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/adapter/powerstrip/polariscubewall/
ACコンセント×３・高出力のUSB-C×2・USB-A×1を搭載、電力自動振り分け対応の拡張電源タップ

◆GaN充電器「Nova Port TRIO 140W」CIO-G140W3C
https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/adapter/novaport/novaport-trio-140w/
USB-C 3ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。CIO史上最高スペック140W出力。

◆240Wシリコンケーブル　CIO-SL240W
https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/シリコンケーブル240w-ctoc-1m/
しなやかで絡みづらいシリコン被覆を採用。次世代規格「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応

CIO パープル福袋 2024（限定1000名様）※福袋限定色
販売ページ：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/luckybag/2024/pp2024/





　　＜福袋の中身＞
◆モバイルバッテリー　SMARTCOBY Pro CABLE (Type-C to C)
https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/mobilebattery/smartcoby/smartcoby-pro-cable-c/
脱着可能なケーブル内蔵。急速パススルー対応。単ポート最大35W出力対応の10000mAh搭載。

◆薄型充電器「Nova Port SLIM　45W」CIO-G45W2C-S
https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/adapter/novaport/novaport-slim-45w/
USB-C ２ポート搭載。最大45W出力。13mmという極限の薄さを実現した薄型充電器。

◆シリコン充電ケーブル　CIO-SL30000（1m・パープル）
(CtoC)：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/シリコンケーブル-ctoc-1m/
(CtoL)：https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/cio-sl30000-cl1/
しなやかで絡みづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応 30000回の折り曲げテストをクリア。

株式会社CIOとは



2017年に株式会社CIOを立ち上げ、『わくわくするような最新ガジェットをお届け♪』というコンセプトのもと、ただメーカー製品を輸入するという事はせず、日本のお客様向けに自社製品として新規製造する事にこだわり、開発しております。
　日本ならではの、高品質と海外現地での製造で高コストパフォーマンス、そんな製品を今後もお客様のお手元にお届け出来るよう、日々注力してまいります。

株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp

CIO公式Twitter：https://twitter.com/machinoomise2

CIO公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ciojapan

CIO公式LINEアカウント：https://lin.ee/aToNrva

CIOクラウドファンディング公式LINEアカウント：https://lin.ee/oJOmGIh

取材、製品に関する お問い合わせはこちら：https://connectinternationalone.co.jp/contact/




企業プレスリリース詳細へ （2023/12/29-10:46）

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