【バレー/Vリーグ】2024年のV.LEAGUEはサントリー…
［JVL］
バレーボール国内最高峰リーグ V.LEAGUE【1月5日の試合結果】
・1月5日の公式帳票は下記よりダウンロードいただけます。
https://prtimes.jp/a/?f=d40680-393-492310f0b82f31ae894bf011c59057b6.pdf
※本票の著作権は、一般社団法人ジャパンバレーボールリーグに帰属します。
・星取表はこちらから
https://www.vleague.jp/round/detail/351
※個人成績(技術統計)は上記リンク「個人技術集計表」の「表示」よりご確認いただけます。
企業プレスリリース詳細へ （2024/01/06-10:46）
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