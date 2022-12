[バリュエンス]

「オシム元監督追悼試合」にて阿部勇樹選手、巻誠一郎選手、中村俊輔選手をはじめとした選手たちが着用したユニフォームに直筆サインを入れて出品



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2022年12月5日(月)より- HVALA SVABO - オシムレジェンドチャリティーオークションを開催しております。











イビチャ・オシム元監督へ、心からの「ありがとう」を込めてチャリティーオークションを開催





2003年にジェフユナイテッド市原・千葉の監督に就任し、就任1年目から年間総合3位、そして3年目にはクラブ史上初のタイトルとなる「2005 Jリーグヤマザキナビスコカップ」で優勝を果たすなど、ジェフユナイテッド市原・千葉の躍進に大きく貢献したイビチャ・オシム元監督。その手腕が評価され、2006年にはサッカー日本代表監督に就任し、2007年11月に病に倒れ志半ばで退任するまで、日本に「考えながら走る」「ポリバレント」を定着させ、日本サッカーの発展に大きく貢献しました。そんなオシム氏は、2022年5月1日、オーストリアの自宅で逝去、80年の生涯を閉じました。

2022年11月20日、「オシム元監督追悼試合 及び追悼セレモニー」が開催され、オシム氏が指導したジェフユナイテッド市原・千葉と日本代表の教え子たちが集結。追悼試合ではジェフOBからなる「オシムジェフ・レジェンド」と、オシムジャパンOBからなる「オシムジャパン・レジェンド」が対戦し、3-1で「オシムジャパン・レジェンド」が勝利しました。

今回、この試合でレジェンド選手たちが着用したユニフォームに選手たちの直筆サインを入れ、HATTRICKで開催するチャリティーオークションに出品いたします。本オークション及び今回の試合での収益の一部(試合開催経費ほか支出を除く)は、サッカーを志す少年少女選手への還元やオシム氏の指導理念の伝承等に活用予定です。







- HVALA SVABO - オシムレジェンドチャリティーオークション 概要





開催期間:2022年12月5日(月)20:00~2022年12月11日(日)22:00

出品商品:オシム元監督追悼試合 及び追悼セレモニーで選手たちが着用したユニフォーム(実使用・直筆サイン入り)

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/765

※詳細はオークションページをご確認ください







HATTRICKについて





『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

