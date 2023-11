[株式会社ギフティ]

~あわせて、「全国共通 花とみどりのeチケット 500円」を贈ろう!Send2 Get1キャンペーン」を11月14日(火)より開始~





eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)は、eギフト販売WEB/アプリサービス「giftee(R)」にて、「みんなで #お仕事おつかれさま キャンペーン」を開催しております。本キャンペーンでは、キャンペーン限定ギフト「giftee Box for 勤労感謝の日」を11月9日(木)より販売開始いたします。本商品は、11月23日(木)の勤労感謝の日をきっかけに「おつかれさま」や「ありがとう」の気持ちを伝えるのにふさわしいリフレッシュやご褒美にもなるアイテムのeギフトがパッケージ化されたもので、ラインナップされたeギフトの中から受け取った方が自由に選んで受け取ることができます。さらに、勤労感謝の日に合わせて、花キューピット「全国共通 花とみどりのeチケット 500円」を2つ贈ると、贈った方も同じ商品が1つもらえるSend2 Get1キャンペーンを11月14日(火)より開始します。



(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です



■ 勤労感謝の日に、ねぎらいの一言を伝えよう。「みんなで #お仕事おつかれさま キャンペーン」



「国民がたがいに感謝しあう日」という由来がある勤労感謝の日。「giftee(R)」は勤労感謝の日が「母の日」や「父の日」と同じように、“お仕事をがんばるみんな”へ「おつかれさま」や「ありがとう」を伝える記念日になってほしい、という願いを込め「みんなで #お仕事おつかれさま キャンペーン」を開催します。職場で何かとお世話になっている同僚・先輩や、日々お仕事に励むご友人へ、普段はちょっと気恥ずかしいような気持ちも形にして届けていただきやすいよう、eギフトやデジタルのギフトカードのほか関連したキャンペーンなど、さまざまなコンテンツを用意しております。



特集ページ:https://giftee.com/announcements/328



<コンテンツ1.>キャンペーン限定ギフト「giftee Box for 勤労感謝の日」



「お仕事おつかれさま」や「ありがとう」の気持ちに添えて贈っていただきやすい、キャンペーン期間限定ギフト「giftee Box for 勤労感謝の日」を販売開始しました。「giftee Box for 勤労感謝の日」は、「giftee(R)」で取り扱う多彩なギフトの中から、贈った相手が好きなギフトを選んで受け取れる、「giftee(R)️」オリジナルのギフトボックス「giftee Boxシリーズ」の新商品です。仕事の疲れを癒してくれるLUSHのバスグッズ、息抜きにぴったりなレジャパスの体験ギフト、ご褒美スイーツとしてモチベーションを上げてくれるビアードパパのシュークリームなど、最大約300種類(2023年11月9日(木)時点)のギフトの中から、相手に好きな商品を選んでいただき受け取ったギフトポイントと交換することができるeギフトです。500~5,000ポイントの5券種を用意しており、受け取ったギフトポイントの範囲内で、1つの商品または複数の商品を組み合わせて交換することができ、贈った相手に自由にギフトを選んでお受け取りいただけます。



【「giftee Box for 勤労感謝の日」商品概要】

販売ページ:https://giftee.com/items/3977

ギフト交換ラインナップページ:https://giftee.com/announcements/331

販売期間:2023年11月9日(木)11:00AMから11月24日(金)11:59PMまで

券種:「giftee Box for 勤労感謝の日」500/1,000/2,000/3,000/5,000ポイント

※販売ポイント数は変更になる場合がございます



【「giftee Box for 勤労感謝の日」オススメのポイント!】

1.仕事をがんばる人にぴったりの商品ラインナップが揃うパッケージギフト

新発売の「giftee Box for 勤労感謝の日」は、お仕事により快適に取り組める便利グッズ、がんばった日のご褒美やモチベーションにもなるスイーツやアルコール、リフレッシュになるリラクゼーションや旅行などの体験チケットや、ストレスが発散できるようなエンタメの体験チケットも取り揃えております。



2.受け取った相手が「自由に」ギフトを選び、受け取ってもらえる

「giftee Boxシリーズ」は、贈る相手の好みの商品がわからなくても、相手が自由にギフトを選んで受け取り・利用してもらえることが特徴です。そのため「giftee Box for 勤労感謝の日」は、ギフトの準備に悩む問題を解決し、勤労感謝の日にギフトを贈り合う習慣がなかった方も気軽に試すことができます。店舗受け取り・オンライン利用・配送と、商品によって交換方法もお選びいただけるため、ご自身の都合の良いタイミングでギフトを受け取り、利用してもらうことができます。



<コンテンツ2.>Send2 Get1キャンペーン



暮らしの中にお花を取り入れると、ストレス軽減や幸せを感じさせる効果があると言われています。「おつかれさま」の気持ちにぴったりのお花のギフトを、勤労感謝の日をきっかけにもっと気軽に贈り合っていただけるよう、花キューピット「全国共通 花とみどりのeチケット 500円」を2つ贈ると、贈った方も同じ商品が1つもらえるSend2 Get1キャンペーンを11月14日(火)より開始いたします。



【キャンペーン概要】

・キャンペーン名:花キューピットの「全国共通 花とみどりのeチケット 500円」を贈ろう!Send2 Get1キャンペーン

・キャンペーンページ:https://giftee.com/announcements/330 (後日公開予定)

・購入対象期間:2022年11月14日(火)10:00AM~11月24日(金)11:59PMまで

・対象商品:花キューピット「全国共通 花とみどりのeチケット 500円」

・キャンペーン参加方法:

1. ギフトカードを作成

2. 「ギフトを贈る」で送りたい相手へのカードデザインを選ぶ

3. 送りたい相手へのメッセージを入力

4. 作成したギフトカードの内容に間違いがないか確認の上、決済

5. 決済完了後、URLを送りたい相手に送信

6. 以上(1.~5.)の手順をもう一回繰り返す

後日、花キューピット「全国共通 花とみどりのeチケット 500円」を1つプレゼントいたします

※1枚目のギフトカード上にチケットを2枚綴った場合は、その時点で応募対象となります



<コンテンツ3.>新規ギフトカードの追加

「giftee(R)」では多様なギフトシーンに対応した300種類以上のデジタルのギフトカードをご用意しています。さらに今回、もらったら思わず微笑んでしまいそうな4種類のギフトカードデザインを新規追加!「おつかれさま」や「ありがとう」などの気持ちを、より気軽に伝えられます。





BIRDSTORY





中村友理子





中村友理子





giftee(R)



■ ギフトチケットの交換方法について

eギフトを購入された方は、家族や友人にSNSやメールなどでお贈りいただけます。「giftee(R)」の商品は、大きく分類すると3種類の交換方法があります。商品によって交換方法が異なるため、チケット画面に記載されている注意事項をよく読み、ご利用ください。



▼3つの交換方法











