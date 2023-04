[株式会社Fanplus]



音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、三浦大知の公式サイト・オフィシャルファンクラブ「大知識」を、2023年3月30日(木)にリニューアルオープンいたしました。また、2023年5月3日(水・祝)から2017年以来6年ぶりとなる有観客でのファンクラブイベント「DAICHI MIURA FAN CLUB EVENT 2023」の開催も決定いたしました。



三浦大知オフィシャルファンクラブ「大知識」では、ライブやイベントのチケット先行販売はもちろん、ファンクラブ会員限定の特典をお届けします。

会員限定の大知識Radioや、PREMIUM MOVIEなど従来のコンテンツに加え、会員限定の生配信などの新サービスを会員限定でご利用いただけます。



■三浦大知オフィシャルファンクラブ「大知識」会員限定コンテンツ一覧

・TICKET:ファンクラブ会員限定の最速チケット先行や限定イベントの実施。

※チケットの確保を保証するものではございません。

※優先度は先行によって変更される場合があります。

※対象外となる公演もございます。

・大知識Radio:ここでだけお楽しみいただける特別なラジオを配信。

・PREMIUM MOVIE:プライベート映像やバックステージの様子など会員限定動画。

・Stream:不定期で生配信を実施。



今後、「大知識」ならではの特別なコンテンツも追加を予定しております。



三浦大知オフィシャルファンクラブ「大知識」

URL: https://daichi-miura.jp

(PC/スマートフォン対応)



推奨環境:OS

・iOSの場合、iOS10.0以上

・Androidの場合、5.0以上

※当サイトはタブレット端末、ガラホ(テンキーの付いたスマートフォン)、

らくらくスマートフォンは非対応となります。



ブラウザ

・iOSの場合、Safariの最新版

・Androidの場合、AndroidブラウザまたはChromeの最新版

・Windowsの場合、IE11、Microsoft Edge、Chromeの最新版

・Mac OS Xの場合、SafariまたはChromeの最新版



■ファンクラブイベント「DAICHI MIURA FAN CLUB EVENT 2023」

[公演詳細]

DAICHI MIURA FANCLUB EVENT 2023

[公演日程]

2023年05月03日(水・祝) 宮城・仙台サンプラザホール

2023年05月07日(日) 愛知・日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2023年05月13日(土) 大阪・グランキューブ大阪

2023年05月14日(日) 大阪・グランキューブ大阪

2023年05月21日(日) 東京・TOKYO DOME CITY HALL

2023年06月15日(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

2023年06月16日(金) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

2023年06月25日(日) 福岡・福岡市民会館 大ホール



【三浦大知プロフィール】



1987年8月24日生まれ、沖縄県出身。 Folder のメインボーカルとして1997年にデビュー。

2005年3月にシングル「Keep It Goin' On」でソロ・デビュー。

天性の歌声とリズム感、抜群の歌唱力と世界水準のダンスで人々を魅了し、コレオグラフやソングライティング、楽器も操るスーパーエンターテイナー。

2012年に日本武道館、2013年に横浜アリーナ、2017年には国立代々木競技場第一体育館にて単独公演を大成功させ、ライブの規模も年々拡大させている。ミュージックビデオの祭典「MTV VMAJ」では“ベストR&B賞” を2014年から2017年まで4年連続で受賞し、ヨーロッパ最大の音楽授賞式「2014 MTV EMA」では“ベスト・ジャパン・アクト”に選出されるなど国内外でそのパフォーマンスが高く評価されている。

2017年1月にリリースした「EXCITE」で自身初のオリコン週間シングルチャート1位を獲得。3月には6枚目となるオリジナルアルバム「HIT」をリリース。11月、「第50回日本有線大賞」において「有線音楽優秀賞」を受賞。合わせて「第59回輝く!日本レコード大賞」において「EXCITE」が優秀作品賞を受賞、その年「第68回NHK紅白歌合戦」にて紅白初出演を果たした。

2018年1月31日にはワンマンでは初となる大阪城ホール公演、2月14日・15日には2daysでは初となる日本武道館公演を開催。3月7日に、自身初となるベストアルバム「BEST」をリリース。8月22日にリリースした「Be Myself」は「第60回輝く!日本レコード大賞」において2年連続となる優秀作品賞を受賞。また「第69回紅白歌合戦」にも出場を果たし、2年連続の出場となった。また、「MTV VMAJ 2018」において特別賞の「最優秀アーティスト賞/Artist of the Year」を受賞。12月19日には映画「ドラゴンボール超 ブロリー」の主題歌「Blizzard」をリリース。

2019年2月24日には「天皇陛下御在位三十年記念式典」にて天皇陛下が作詞、皇后陛下が作曲された琉歌「歌声の響」を歌唱。3月13日には自身最多動員数・公演数となった「DAICHI MIURA LIVE TOUR 2018-2019 ONE END」のツアーファイナルで2年連続となる単独での大阪城ホール公演を開催し、6月12日にLIVE DVD & Blu-ray「DAICHI MIURA LIVE TOUR ONE END in 大阪城ホール」とシングル「片隅 / Corner」と同時リリース。

2020年1月15日にはTBS金曜ドラマ「病室で念仏を唱えないでください」主題歌の通算26枚目のシングル「I'm Here」を、11月11日に通算27枚目のシングル「Antelope」をリリース。12月23日には最新アリーナ公演と自身初のオンラインライブの2公演の映像を同時収録したLIVE DVD & Blu-ray「DAICHI MIURA LIVE COLORLESS / The Choice is _____」をリリース。

2021年4月21日には通算28枚目となるシングル「Backwards」をリリース。

2022年6月8日には連続テレビ小説「ちむどんどん」の主題歌となるニューシングル「燦燦」をリリース。



三浦大知オフィシャルサイト https://avex.jp/daichi/

Twitter https://twitter.com/DAICHIMIURAinfo

Instagram @daichimiura824

LINE https://lin.ee/zRVD1Ud





■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。



会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/





【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp





※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/01-14:40)