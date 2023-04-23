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楽天市場「Show !t」4月23日(日)20時から、ワイヤ…

楽天市場「Show !t」4月23日(日)20時から、ワイヤレスイヤホン10％OFFセールを開催。さらに、ポイント10倍プレゼント楽天お買い物マラソンに参加

［株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN］

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000002/

楽天市場「Show !t」は4月23日(日)20時から、ケースがモバイルバッテリーになる完全ワイヤレスイヤホンとシンプルな機能でコストパフォーマンスの高い完全ワイヤレスイヤホンの2種類を10%OFFで販売します。また、4月23日(日)20時～4月29日(土)01時59分まで開催されるポイント最大44倍楽天お買い物マラソンに参加し、全商品ポイント10倍プレゼントを実施します。






充電ケースがモバイルバッテリーになる無線充電対応の完全ワイヤレスイヤホン 　FG-X4T-Pro　　　　　　　　通常価格　税込8,008円　→　10%OFFセール価格　税込7,200円

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6757907267742/
カラーバリエーションは、ブラック/グレー/ホワイトの3種類


Point1　充電ケースとモバイルバッテリーがドッキング！無線充電にも対応
Point2　充電器は大容量の5,200mAh (約スマホ２回分充電可能)
Point3　連続再生約10時間
Point4　HI-FI高音質
Point5　バッテリー残量表示が1%刻みでわかりやすい
Point6　イヤホン防水規格IPX7で十分な防水性

【製品仕様】
通信方式：Bluetoothバージョン5.0
対応コーデック：AAC、SBC
防水仕様：IPX7(イヤホン)
充電時間：イヤホン約2時間、充電ケース約3時間
使用可能時間：連続通話(音楽再生時)最大約10時間
※使用条件により異なります。
バッテリー容量：105mAh(イヤホン)、5,200mAh(充電ケース)
質量：イヤホン(片耳)約7.5g、充電ケース(イヤホン込み)約178g
付属品：USB充電ケーブル、イヤーピースS/M/L、取扱説明書


最もシンプルでリーズナブルな完全ワイヤレスイヤホン　FG-BTM01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通常価格　税込3,278円　→　10％OFFセール価格　税込2,900円

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selp_6771163988126/
カラーバリエーションは、ブラックとホワイトの2種類


Point1　シンプルな機能でコスパの良い完全ワイヤレスイヤホン
Point2　軽量仕様、片耳約4.9g
Point3　ハンズフリーマイクロホン付属で通話も楽々
Point4　３サイズのイヤーピース付きで耳にしっかりフィット

【製品仕様】
通信方式：Bluetoothバージョン5.0
Bluetooth周波数：2.4GHz帯
通信距離：10m
イヤホン重量：約4.9g/個
イヤホンサイズ：約23ｘ17ｘ23mm
ケース重量：約32g
ケースサイズ：約72ｘ37ｘ32mm
バッテリー容量：42mAh(イヤホン)、200mAh(ケース)
充電時間：約1時間(イヤホン)、約2時間(ケース)
最大連続再生時間：約3時間
最大連続通話時間：約3時間
対応コーデック：SBC
対応プロファイル：A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP

企業プレスリリース詳細へ （2023/04/23-09:46）

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