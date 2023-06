[株式会社Tixplus]



プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードサービスを開発、運営している株式会社Tixplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:池田 宗多朗、以下Tixplus)は、中日ドラゴンズ公認のスマートフォン向けカードコレクションアプリ「中日ドラゴンズカードマスター(略称:ドラマス)」において、サービス開始より5周年を記念し「5th ANNIVERSARY From DOALA」カードをリリースいたします。



■「5th ANNIVERSARY From DOALA」登場!

中日ドラゴンズの大人気マスコットキャラクター「ドアラ」が、「ドラマス」の5周年を祝う特別デザインカードで登場!

高レアリティ★5のドアラカードは今シーズン初めての登場となります。個性豊かなドアラの動きに注目!

10連スカウトで「5th ANNIVERSARY From DOALA」カードを1枚確定で獲得できます。

ぜひこの機会にゲットしてください!



<期間>

2023年6月16日(金)17:00 ~ 2023年6月26日(月)15:59

※開催期間は変更となる場合があります



■5周年を記念した特別セール開催!

竜玉の特別セールを開催いたします!

お得に竜玉を獲得してかわいいドアラのカードを集めましょう!

詳細は『ドラマス』アプリ内にてご確認ください。



「中日ドラゴンズカードマスター(略称:ドラマス)」概要

名 称: 中日ドラゴンズカードマスター(略称:ドラマス)

配信開始: 2018年6月1日

アクセス方法: スマートフォンよりダウンロード



配信方法: App Store、Google Playより配信

App Store :https://apps.apple.com/jp/app/id1384824672?ls=1

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.emtg.dramas



コピーライト : (C)中日ドラゴンズ (C)Tixplus,Inc. All Rights Reserved.

情 報 料: 基本プレイ無料、アイテム課金制



中日ドラゴンズカードマスターHP: https://dramas.tixplus.jp/

中日ドラゴンズカードマスター公式Twitterアカウント:@dragons_card https://twitter.com/dragons_card

中日ドラゴンズHP: https://dragons.jp/







■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるTixplus独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。



会 社 名 : 株式会社Tixplus(ティックスプラス)

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル

代 表 者 : 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 : 2018年12月18日

事業概要: 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L : https://tixplus.co.jp/





