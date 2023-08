[株式会社双葉社]

漫画家・臼井儀人が生み出した大人気作品『クレヨンしんちゃん』。スマートフォンなどのデジタルデバイスでまんがを読むことが当たり前になった現代に、いつまでも変わらない『クレヨンしんちゃん』の笑いと感動をお伝えするため、連載開始から33年の時を超えてついに『クレヨンしんちゃん』のまんがが読めるWEBサイト「まんがクレヨンしんちゃん.com ( https://manga-shinchan.com )」がオープンしました!



WEBサイトオープン記念!『新クレヨンしんちゃん』1~3巻が無料公開!





2010年より「月刊まんがタウン」で連載している『新クレヨンしんちゃん』。

この度、「まんがクレヨンしんちゃん.com」WEBサイトオープンを記念して、8/31まで期間限定で「新クレヨンしんちゃん」1~3巻を全話無料公開。「月刊まんがタウン」と同時連載で毎月最新話も公開していきます。

そのほか、『クレヨンしんちゃん』や『野原ひろし 昼メシの流儀』などの人気作品が毎日更新予定。

また、初登場となる、スマホで読みやすい『新クレヨンしんちゃん タテ読み版』(オールカラー)公開も決定。『クレヨンしんちゃん』関連作品の試し読みが毎日無料でお楽しみいただけます。



劇場版『しん次元!クレヨンしんちゃん』原案まんが「エスパー兄妹」を特別公開!

コミカライズの試し読みもできるゾ





8/4(金)に公開となる劇場版最新作『しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 ~とべとべ手巻き寿司~』は、“しん次元”な魅力もさることながら、原作まんがへの愛情に満ちた内容となっています。8/4(金)の『しん次元!クレヨンしんちゃん』公開当日には、その原案となった『エスパー兄妹』(『クレヨンしんちゃん』26巻掲載)を全ページ特別公開。また、同日に「月刊まんがタウン9月号」と同時掲載される『新クレヨンしんちゃん』最新話は、なんとその『エスパー兄妹』の続編となります!

さらに、『しん次元!クレヨンしんちゃん』コミカライズ冒頭の試し読みも同時掲載と、劇場版関連作品も盛りだくさん。

『しん次元!クレヨンしんちゃん』を観る前の予習として読むもよし、劇場で楽しんだ後に読んでおさらいをするもよし。夏休みは劇場版とまんが、それぞれに違う「しんちゃん」の世界をぜひ楽しんでください!



「まんがクレヨンしんちゃん.com」について







◎URL https://manga-shinchan.com



◎掲載作品/更新スケジュール

・新クレヨンしんちゃん連載最新話/月2回不定期更新(※月1回更新の場合があります)

・新クレヨンしんちゃん/毎週月~金更新

・クレヨンしんちゃん/毎週月~金更新

・新クレヨンしんちゃんタテ読み版/毎週月~金更新

・野原ひろし 昼メシの流儀/毎週土曜更新

・「しん次元!」ほか映画コミカライズ/毎週日曜更新

・エスパー兄妹/9月30日まで期間限定公開



映画『しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 ~とべとべ手巻き寿司~』







すべてが、しん次元。

シリーズ初の3DCG化!

制作期間7年の時を経て、笑いも、感動も、家族愛も、何もかもが超スペクタクルな“しんちゃん”が誕生!

アニメーションを担当するのは『シン・ゴジラ』や『STAND BY ME ドラえもん』を手がけてきた、CGプロフェッショナル集団の白組。

さらに、『モテキ』(2011)、『バクマン。』(2015)の大根仁が『クレヨンしんちゃん』で初のアニメーション監督を務める。

この夏しか会えないモッチモチしんちゃんが、エスパーになって、手巻き寿司を飛ばして、世界をおたすけ!?

こんなしんちゃん、見たことない──。



【作品概要】

■タイトル:しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 ~とべとべ手巻き寿司~

■原作:臼井儀人(らくだ社)/「月刊まんがタウン」(双葉社)連載中/テレビ朝日系列で放送中

■監督&脚本:大根仁 『モテキ』(11)、『バクマン。』(15)

■製作:しん次元クレヨンしんちゃん製作委員会

■声の出演:小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ

■声の特別出演:松坂桃李、空気階段、鬼頭明里

■主題歌:サンボマスター「Future is Yours」(ビクターエンタテインメント)

■公開日:8 月 4 日(金)

■コピーライト:(C)臼井儀人/しん次元クレヨンしんちゃん製作委員会

※短縮:(C)U/SCS ■公式 Twitter:@shinchan3dcg

■映画公式サイト:https://www.shinchan-movie.com/

■予告映像:★【予告映像】https://www.youtube.com/watch?v=w4qOU2nl7tE

★【予告映像2】https://www.youtube.com/watch?v=AwAcq_p2gRw

(C)臼井儀人/しん次元クレヨンしんちゃん製作委員会



