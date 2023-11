[株式会社ギフティ]

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)は、自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」(※2)を、2023年9月1日(金)から10月31日(火)の期間に全国の8エリア9事業に採用いただきました。これにより、「e街プラットフォーム(R)」の導入自治体数は141件、導入事業数は109件(2023年10月31日(火)時点)となります。



埼玉県川越市(導入日:9月26日(火))、沖縄県国頭村(導入日:10月3日(火))、長野県山ノ内町(導入日:10月6日(金))の3自治体では、地域内でのおでかけや旅行を楽しみながら地域経済に還元することができる、ふるさと納税の新しい形「旅先納税(R)」(※3)がスタートし、返礼品として電子商品券「e街ギフト(R)」(※4)の発行が開始されました。また、和歌山県白浜町(導入日:10月3日(火))、新潟県佐渡市(導入日:10月24日(火))の2自治体では、「保育園留学」(※5)の費用の一部をふるさと納税の返礼品で支払うことのできる仕組みであり、ふるさと納税の新しい形「旅先納税(R)」の1つである「留学先納税(R)」(※6)を提供開始いただいております。「保育園留学」は、株式会社キッチハイク(本社:東京都台東区/代表取締役:山本 雅也/以下、キッチハイク)が展開する、地域社会と子育て家族をつなぐ留学プログラムです。



また、山口県宇部市では、インバウンド観光促進を目的とした「UBE TRIP CAMPAIGN(宇部 トリップ キャンペーン)」(実施期間:2023年9月15日(金)から2024年2月29日(木)) 、およびプロバスケットボールチーム「山口パッツファイブ」のホームゲーム観戦に伴う観光促進を目的とした「宇部市に泊まろう!『アウェイツーリズムデジタルクーポン』」(実施期間:2023年10月6日(金)から2024年2月29日(木))にて本プラットフォームをマルチユースいただき、それぞれの事業で電子商品券を発行いただいております。さらに、日本ガス株式会社(本社:鹿児島県鹿児島市/代表取締役社長:津曲 貞利/以下、日本ガス)には、日本ガスグループ独自のポイントサービス「エネちょポイント」と交換可能な電子商品券「エネちょデジタル商品券」の発行を開始いただきました(発行開始日:2023年9月13日(水))。そのほか、沖縄県名護市には、観光促進を目的とした「第3弾7515(ナゴイコ)キャンペーン」で販売されるプレミアム付き電子商品券「旅ナカクーポン」の発行基盤として「e街プラットフォーム(R)」を活用いただいております(利用期間:2023年10月2日(月)から12月10日(日))。名護市での本プラットフォームの採用は、「7515(ナゴイコ)キャンペーン第2弾」(利用期間:2022年12月21日(水)から2023年3月7日(火))に続き、2度目となります。



ギフティは、引き続き、地域経済活性化の手段として、全国の自治体および地域に根ざした事業会社への「e街プラットフォーム(R)」の提供を一層推進します。また、ギフトで「人とまち」をつなぐというミッションのもと、「e街プラットフォーム(R)」の普及を通じて、地域活性化および新たな体験の創出に貢献してまいります。



(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組む、eギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) e街プラットフォーム(R)は、ギフティの登録商標です(2022年6月商標登録済み)

(※3) 旅先納税(R)︎は、ギフティの登録商標です(2021年1月商標登録済み)

(※4) e街ギフト(R)は、e街ポイント(R)と並んで提供されるe街プラットフォーム(R)の基本ソリューションであり、ギフティおよび株式会社J&Jギフトの登録商標です(2020年9月商標登録済み)

(※5) 保育園留学は、キッチハイクの登録商標です

(※6) 留学先納税は、ギフティの登録商標です(2022年10月商標登録済み)



◼︎ 「旅先納税(R)」導入先

◯「旅先納税(R)」

(1)埼玉県川越市



導入事業:小江戸かわごえe旅ギフト

公式サイト:https://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/zaisei/furusatonozei/tabisaki.html

提供開始日:2023年9月26日(火)

e街ギフト名称: 小江戸かわごえ e 旅ギフト

その他:プレスリリース( https://giftee.co.jp/pressrelease20230926 )を参照ください



(2)沖縄県国頭村



導入事業:国頭村旅先納税

公式サイト:https://kunigami-kanko.com/traveltax/

提供開始日:2023年10月3日(火)

e街ギフト名称:くにがみ村e街ギフト

寄附金使途:教育/福祉/文化/産業振興/村政一般

返礼品券種:

1.寄附額5,000円:「くにがみ村e街ギフト」1,500円

2.寄附額10,000円:「くにがみ村e街ギフト」3,000円分

3.寄附額20,000円:「くにがみ村e街ギフト」6,000円分

4.寄附額30,000円:「くにがみ村e街ギフト」9,000円分

5.寄附額50,000円:「くにがみ村e街ギフト」15,000円分

6.寄附額100,000円:「くにがみ村e街ギフト」30,000円分

7.寄附額300,000円:「くにがみ村e街ギフト」90,000円分

8.寄附額500,000円:「くにがみ村e街ギフト」150,000円分

9. 寄附額1,000,000円:「くにがみ村e街ギフト」300,000円分

利用期限:寄附いただいた日から180日間

加盟店数:国頭村の飲食店や宿泊施設、体験施設等52店舗(2023年10月末時点)

※加盟店の詳細は公式サイトからご確認いただけます



(3)長野県山ノ内町



導入事業:山ノ内町旅先納税

公式サイト:https://yamanouchi-tabisaki.jp/

提供開始日:2023年10月6日(金)

e街ギフト名称:山ノ環(ヤマノギフト)

その他:プレスリリース( https://giftee.co.jp/pressrelease20231006 )を参照ください



◯「留学先納税(R)」

(1)和歌山県白浜町



導入事業:白浜町留学先納税

寄附サイト:https://shirahama.tabisaki.gift/

提供開始日:2023年10月3日(火)

その他:プレスリリース( https://giftee.co.jp/pressrelease20231024_01 )を参照ください



(2)新潟県佐渡市



導入事業:佐渡市留学先納税

寄附サイト:https://sado.tabisaki.gift

提供開始日:2023年10月24日(火)

その他:プレスリリース( https://giftee.co.jp/pressrelease20231024_02 )を参照ください



◼︎ 「地域限定クーポン」 導入先

(1)宇部市「UBE TRIP CAMPAIGN(宇部 トリップ キャンペーン)」



導入事業:宇部市インバウンドデジタルクーポン事業

公式サイト: https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kyouyou/kankou/1017191/1020569.html

対象期間: 2023年9月15日(金)~2024年2月29日(木)

その他:プレスリリース( https://giftee.co.jp/pressrelease20230922 )を参照ください



(2)宇部市「宇部市に泊まろう!『アウェイツーリズムデジタルクーポン』」



公式サイト:https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kyouyou/sports/1013437/1013419/1020556.html

キャンペーン内容:山口パッツファイブのホームゲームを観戦し宇部市内の登録宿泊施設に宿泊された方を対象に、「アウェイツーリズムデジタルクーポン」を進呈します。

クーポンの内容:2,000円分(一人一泊)を試合前日、当日の宿泊者に付与します。

クーポン受取方法:

1. 山口パッツファイブのホームゲーム試合日程の前日または当日に対象宿泊施設に宿泊

2.チェックイン時にクーポン引換券を受け取り

3.引換券記載の二次元コードからクーポン取得ページに遷移

4.スクラッチ加工されたアクセスキーを入力いただくことで取得完了

クーポン利用期間:2023年10月6日(金)~2024年2月29日(木)

クーポン発行対象宿泊施設:6施設(2023年10月末時点)

クーポン利用対象加盟店:公式サイトからご確認いただけます



(3)日本ガス「エネちょデジタル商品券」



公式サイト:https://hidamari.nihongas.co.jp/web/enecho-ticket/

導入開始日: 2023年9月13日(水)

その他:プレスリリース( https://giftee.co.jp/pressrelease20230929 )を参照ください



◼︎ 「プレミアム付き電子商品券」 導入先

(1)沖縄県名護市「第3弾7515(ナゴイコ)キャンペーン」



導入事業:名護市プレミアム商品券委託業務

公式サイト:https://www.7515-nago.com/

キャンペーン内容:名護市内の対象宿泊施設に宿泊している方を対象に、プレミアム付き電子商品券「旅ナカクーポン購入用カード」を、購入用カード配布場所にて配布します(配布場所では、対象宿泊施設に宿泊することがわかる「宿泊予約確認書(またはそれに準ずるもの)」と「本人確認書類」を確認いたします)。

販売期間:2023年10月2日(月)~12月5日(火) (※販売予定数に達し次第販売終了)

利用期間:2023年10月2日(月)~12月10日(日)

クーポン概要:

・クーポン名称:旅ナカクーポン

・金額:販売額500円、券面額1,500円(プレミアム率200%)

・購入資格:名護市内の対象宿泊施設に宿泊している方

・購入用カード配布場所:那覇空港内 JTB沖縄空港営業所/道の駅許田 道路情報ターミナル/羽地の駅/名護市営市場(ナゴラブ)

・配布対象宿泊施設:18施設(2023年10月末時点)

・利用対象加盟店:名護市内の飲食店や宿泊施設、体験施設等72店舗(2023年10月末時点)

・購入方法:

1.対象宿泊施設を予約し、名護旅行に行く

2.滞在中に引換券配布場所で「旅ナカクーポン購入用カード」を受け取る(チェックイン日当日であれば、チェックイン前でも対象の宿泊施設への予約が確認できたら受け取れます)

3.購入サイトへアクセスし、会員登録とログインをする

4.購入用カードに記載された購入用コードを入力する

5.クレジットカード情報を入力

6.入力した内容を確認して購入する

・利用方法

1.チケット画面を開き、利用したいチケットの「利用する」ボタンをタップ

2.「スタンプ利用」ボタンをタップ

3.使用金額を入力し「次へ」ボタンをタップ

4.店舗が支払い金額を確認し、スタンプを押印

5.クーポン利用者が店名/金額を確認し、「支払う」ボタンをタップ

6.支払い完了画面を確認し、支払完了



■株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、個人向けeギフト販売サービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」の3サービスあり、個人、法人を対象に広くeギフトサービスを提供しております。また、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」(2021年10月に「Welcome ! STAMP」より名称変更)、を2016年5月にローンチし、自治体や地元企業・団体の地域活性化をデジタル面からサポートしています。2019年には、「e街プラットフォーム(R)」のメイン機能である、地域で発行・利用可能な商品券を電子化し流通させるシステム「e街ギフト(R)」および、「旅先納税(R)」を実現する「旅先納税(R)」システムの提供を開始しています。



社名: 株式会社ギフティ

所在地: 〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10−2 東五反田スクエア12階

設立: 2010年8月10日 (サービス開始:2011年3月)

資本金: 3,191百万円 (2023年6月末時点)

代表者: 代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容: eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

1.カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

2.法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

3.eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

4.自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL:

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-19:40)