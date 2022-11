[マーク ジェイコブス ジャパン株式会社]

ニューヨーク発ファッションブランド「マーク ジェイコブス」が手掛けるブックストア「BOOKMARC(ブックマーク)」にて、音楽プロデューサー/アーティストの井出靖氏が収集してきたレア・ヴィンテージ・ポスターの展示販売を行います。井出氏のポスターコレクション約500枚を収めた「VINTAGE POSTER SCRAP」は、2017年発売以降、日本のみならず欧州と北米でもロング・セラーを続けている話題の書籍です。今回はその5周年となる待望のポスター展となります。前日の夜12/2(金)にプレビューを開催。ゲストDJに高木完氏を迎えたオープニング・レセプションとなります。皆様のご来店をお待ちしております。







VINTAGE POSTER SCRAP 5th ANNIVERSARY

VINTAGE MUSIC, MOVIE & ART POSTER EXHIBITION

■会期:2022年12月3日(土)- 11日(日)

■オープニング・レセプション:2022年12月2日(金)19:00~ Guest DJ: 高木完

場所:BOOKMARC(ブックマーク)東京都渋谷区神宮前4-26-14



■店頭以外での販売方法

12/3(土) PM12:00 より、お電話・メールによる展示ポスター・対象商品の販売も承ります。

TEL: BOOKMARC 03-5412-0351 (12:00-20:00)

E-mail: BookmarcHarajuku@marcjacobs.com

・送料、決済手数料お客様負担となります。地域別・国別で料金は変動致しますので予めご了承ください。



■商品情報



VINTAGE POSTER SCRAP Revised Edition

販売価格:¥3,630 (税込)

装丁:オールカラー336ページ / A5変形

発行元:Grand Gallery

発売元:東京キララ社

発売日:2020年2月



ヴィンテージ・ポスターを通して感じられる、時代を彩るカルチャーをたどる旅へようこそ。音楽プロデューサー/アーティストの井出靖氏が収集してきたレア・ポスター約500枚を納めた「VINTAGE POSTER SCRAP」。2017年に刊行後、すぐに完売となった幻の1冊の改訂版。



MUSIC / NEW YORK / CULT, EXPLOITATION / OUTSIDER / PHOTOGRAPHER & MOVIE DIRECTOR / MONOCHROME SET COLORFUL SET デザインの秀逸さはもちろん、その時代背景やカルチャーを再発見できる、ヴィンテージ・ポスターの数々を6つの大きなカテゴリーに分けて紹介しています。



「(井出さんは) 何を集めているのかと言えば、それはきっと井出さんの『文化的心意気』じゃないのかしらと思うのであります。」──解説: 渡辺祐(街の陽気な編集者)







VINTAGE MUSIC T-SHIRT SCRAP

販売価格:¥3,630 (税込)

著者: 井出 靖 / デザイン: 小野 英作 / 編集: 南 知佳

装丁:オールカラー336ページ / A5変形

発行元:Grand Gallery

印刷・製本 シナノ印刷

発売日:2020年8月



音楽プロデューサー/アーティストの井出靖氏が90年代後半から徐々に収集し始め、その時々に記録として撮影していたレア・Tシャツの画像約580点を納めた「VINTAGE MUSIC T-SHIRT SCRAP」。3年前に発刊してロング・セラーを記録している「VINTAGE POSTER SCRAP」同様、所謂コレクター向きの内容ではなく、音楽プロデューサーならではの視点で集められたヴィンテージ・Tシャツの数々を12のカテゴリーに分けて紹介、PUNK NEW WAVE, NEW YORK, HIPHOP, SOUL FUNK, P-FUNK, JAZZ BLUES, REGGAE AFROBEAT, UK CLUB DANCE, ALTERNATIVE, POP, ROCK, FESTIVAL。



ヴィンテージ・Tシャツを通して感じられる、時代を彩るカルチャーをたどる旅へようこそ。



■プロフィール

井出 靖 Yasushi Ide (音楽プロデューサー/アーティスト)



1980年代、いとうせいこう、高木完、ヤン富田等と共に音楽的動勢に常に深く関わり、90年代にはORIGINAL LOVEや小沢健二のマネージメント、BONNIE PINKやクレモンティーヌらのプロデュースも手掛ける。1995年にソロ・アルバム「LONESOME ECHO」をリリースして以降、アーティストとしても活動を始め、2nd アルバム「PURPLE NOON」は、WARNER MUSIC FRANCEを通してワールド・ワイド・リリースし、国内外で話題となる。2005年からは音楽レーベル「Grand Gallery」をスタートし、現在まで200を越える作品をリリース。また渋谷区・富ヶ谷にて同名のセレクトショップ「Grand Gallery」、アート・ギャラリー「The Beach Gallery」も主宰。その傍ら、自身の所蔵するヴィンテージ・ポスターをまとめた書籍「VINTAGE POSTER SCRAP」、ヴィンテージTシャツをまとめた書籍「VINTAGE MUSIC T-SHIRT SCRAP」も刊行している。2021年にはDon Letts選曲のLate Night Tales『Version Excursion』に日本人として唯一収録され話題に。今年6月には、Afrika Bambaataa, Josh Milan, Reck(FRICTION), UAら国内外の敬愛するアーティストをゲストに迎えた「YASUSHI IDE」名義の最新アルバム「COSMIC SUITE 2~New Beginning」をリリースしたばかり。そして、2023年1月には自身の体験をまとめた初の書き下ろし自伝本「Rolling On The Road」が発売決定。MUSIC & ARTを体現した活動を行い続けている。

















注意事項

・新型ウイルスCOVID-19感染症対策により、入店時に手消毒と不織布マスクの着用をお願いしております。

・新型ウイルスCOVID-19感染症流行拡大、その他天災により、中止・延期となる場合もございます。

・関連商品の準備数には限りがございます。完売の際はご了承ください。



