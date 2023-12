[株式会社デイトナ・インターナショナル]

ファッションEC×セレクトショップのコラボレーションが実現。プラスチックごみを使用したワークショップや、再生繊維等から生まれたデニムアイテムを発売。







ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOと(株)デイトナ・インターナショナルが運営するセレクトショップ「FREAK'S STORE」がコラボレーション。

サステナビリティステートメント「ファッションでつなぐ、サステナブルな未来へ。」を掲げるZOZOと、「みんなと生きる、豊かな未来へ」を掲げるデイトナ・インターナショナルが、活動や商品を通してつながりの輪を広げ、ファッションの未来へとつなげてまいります。



今回のコラボレーションでは、FREAK'S STOREの本店でもある「"The Camp"FREAK'S STORE」にて、ペットボトルを原料としたビーズのワークショップイベントを開催。

さらに、ペットボトルから作られる再生繊維デニムのアイテムも発売いたします。



いつかの”ごみ”を宝物に!オリジナルアクセサリーやストラップを作るワークショップを開催





12月16日(土)、FREAK'S STOREの本店でもある「"The Camp"FREAK'S STORE」2階にあるコミュニティ型コワーキングスペース「&FREAK.」にてワークショップイベントを開催。

街や海で拾ったペットボトルのキャップで作ったビーズで作るブレスレット&ストラップのワークショップでは、オリジナルのアイテムを製作いただけます。



・街や海に落ちているペットボトルごみが宝物に!

一般社団法人 オーシャン太郎協力のもと、渋谷の街で拾ったペットボトルキャップをその場でアクセサリービーズに。

さらにブレスレットとストラップの紐としては、古河市協力のもと学校等で使われなくなったバレーボールネットを使用し、アクセサリーを製作いただけます。



ワークショップイベント情報

【場所】:"The Camp"FREAK'S STORE(〒306-0053 茨城県古河市中田2268)

【日程】:12月16日(土)12:00-18:00

【経費】:参加費無料(※先着順※混雑の場合整理券を配る可能性がございます。)



ペットボトルがデニムに。ZOZOTOWN×FREAK'S STOREによる再生繊維デニムアイテムが発売!







ZOZOが運営する生産支援プラットフォーム「Made by ZOZO」とFREAK'S STOREがコラボレーションし、再生繊維等から生まれたデニム生地を使用したアイテムを発売いたします。



FREAK'S STOREの人気アイテムを再生繊維から作られたデニム生地を用いてリニューアルし、12月15日(金)からZOZOTOWN限定で販売を開始。

海岸等で回収したペットボトル等をリサイクルし、環境負荷の低い新しい製品として甦らせる取り組みである「UpDRIFT(R)」によってつくられた再生繊維を一部使用しています。

今回のアイテムは、ZOZOTOWN上で身長・体重を選択するだけで、豊富なサイズ展開の中から体型にあった理想のサイズで購入できる「マルチサイズ」にも対応しており、最大56サイズの中から選ぶことができます。





【商品ラインナップ】

・ハイウエストデニムフレアスカート:8,470円(税込)

・デニムワイドベイカーパンツ:8,800円(税込)

・バルーンデニムパンツ:8,470円(税込)

・デニムロングスカート:8,470円(税込)

・デニムベイカーパンツ:9,350円(税込)

・デニムペインターパンツ:10,780円(税込)

・デニムワイドテーパードパンツ:8,800円(税込)

・デニムシェフパンツ:8,800円(税込)



【販売開始日時】:12月15日(金)正午~

【販売ページURL】:https://zozo.jp/search/?p_gtagid=1697445

※12月15日(金)正午より商品公開



・発売を記念して「"The Camp"FREAK'S STORE」にてポップアップを開催!

通常ZOZOTOWNのみで販売する8種類のアイテムのサンプルを実際に手に取ってご覧いただくことができ、その場でZOZOTOWN上から商品を注文することができます。

また、ポップアップではMade by ZOZOの受注生産システムを紹介するブースも設けており、サステナブルな生産の仕組みについて知ることができます。

【場所】:"The Camp"FREAK'S STORE(〒306-0053 茨城県古河市中田2268)

【日程】:12月16日(土)12:00-18:00



Made by ZOZO(メイドバイゾゾ)とは





「Made by ZOZO」は、ファッションブランドの在庫リスクゼロを目指すZOZOの生産支援プラットフォームです。商品の企画・設計から調達、生産、物流、販売までサプライチェーンをデジタルで一気通貫しており、異なるデザインの商品を同時並行で生産可能にする当社独自のシステムで、お客様からZOZOTOWN上で注文を受け付けた後に最低1着から生産をおこない、商品を受注してから最短10日で発送します。「作ってから販売する」から「販売してから作る」をテクノロジーの力で実現することで、ブランド様は在庫リスクゼロ(※)、すなわち過剰在庫による売れ残りリスクゼロで販売でき、商品のバリエーションを豊富に揃えることが可能です。ブランド様とともに、テクノロジーの力でファッション業界の仕組みをサステナブルなものにアップデートしてまいります。

※適正量生産の場合やお客様都合による返品が発生した場合を除く



ZOZOTOWN(ゾゾタウン)





1,500以上のショップ、8,900以上のブランドを取り扱うファッションEC。常時95万点以上の商品数と毎日平均2,900点以上の新着商品を掲載(2023年9月末時点)。コスメ専門モール「ZOZOCOSME」や靴の専門モール

「ZOZOSHOES」、ラグジュアリー&デザイナーズゾーン「ZOZOVILLA」を展開しています。



UpDRIFT(R)(アップドリフト)について









「UpDRIFT(R)」は、ライフスタイル提案商社の豊島株式会社が2021年4月より始動した、海岸等で回収したペットボトル等を繊維の原料として資源化し、環境負荷の低い新しい製品として蘇らせるプロジェクトです。原料となるペットボトルは、地域活動団体や地方自治体、企業等と連携して行うクリーンアップ活動を通して回収し、分別や洗浄を行ってから資源化・製品化しています。



FREAK'S STORE(フリークス ストア)





「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者=フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」

https://www.daytona-park.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/15-12:40)