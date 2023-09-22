TVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」アクリルキャラ…
［株式会社アズメーカー］
「きゃらON！」にてTVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」の新商品を受注開始いたしました。
株式会社アズメーカーはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「きゃらON！」にてTVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」の新商品を2023年9月22日より受注開始いたしました。
▼「きゃらON！」にて予約受付中
https://www.charaon.jp/SHOP/130429/222059/list.html
【商品一覧】
「アクリルキャラスタンド」
アクリルキャラスタンド
■価格：各1,870円（税込）
■種類：4種
■サイズ：約220×310(mm)
■素材：ポリプロピレン
(C)和月伸宏／集英社・「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」製作委員会
▼関連リンク
【きゃらON！TVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」商品ページ】https://www.charaon.jp/SHOP/130429/222059/list.html
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