アクセサリー全品70%OFFのアウトレット価格で販売。



ビーズやアクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス(本社:東京都台東区、代表取締役:蕭(しょう)易風(えきふう))によるアウトレットブランド「ruinas (ルイナス)」。



12/17(土)~12/24(土)JR鶴見駅(神奈川県横浜市)にPOP UP STOREを出店することが決定しました。













株式会社エンドレスによる、ファッション業界における昨今の在庫問題や廃棄問題を解決し、サステナビリティに貢献するため、商品の販売経路拡大を目的としたアウトレットブランド「ruinas (ルイナス)」。



自社の正規在庫商品・サンプル商品等を、商品の質を損なうことなく、リーズナブルな価格で提供して参ります。



今回のPOP UP STOREでは、アクセサリー全品70%OFFのアウトレット価格で販売致します。





■ブランドページ

https://endless-inc.jp/pages/ruinas-outlet



豊富なアイテムと商品数で、アウトレットブランドとは感じない品揃え。

ピアス・イヤリング・リング・ヘアアクセサリーなど

日常に彩りをプラスするアクセサリーばかりです。



組み合わせを考えながらトータルコーディネートできるのもプチプライスならでは。

ストーン付きのバンスやイヤーカフなど、高見えする人気アイテムも取り揃えています。









POP UP STORE概要



■ruinas JR鶴見駅 構内 2F 東口改札前 特設会場

日程:2022年12月17日(土)~12月24日(土) ※期間限定

住所:〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目1-2

営業時間:10:00-21:00

(最終日の営業時間 10:00~20:00)



※状況により、営業日程・時間の変更や催事が中止になる場合がございます。



ruinas / ruinas OUTLET 店舗情報







【POP UP STORE】

■ruinas EQUiA北千住店

日程:2022年12月17日(土)~期間限定

住所:〒120-0026 東京都足立区千住旭町42-1(北千住駅構内北側地下通路)

営業時間:10:00~21:00



■ruinas 東武アーバンパークライン 船橋駅(船橋駅構内)

日程:2022年12月8日(木)~12月14日(水) ※期間限定

住所:〒273-0005 千葉県船橋市本町7-1-1

営業時間:10:00-19:00



■ruinas OUTLET 新木場メトロピア

日程: 開催中~2023年3月31日(木)※予定

住所:東京都江東区新木場1丁目5

東京メトロ 新木場駅 改札出て直ぐ

営業時間:10:00~21:00(土日祝 10:00~20:00)



【常設店】

■ruinas ひたちなかファッションクルーズ店

住所:茨城県ひたちなか市新光町35

ニューポートひたちなかファッションクルーズ 1F

営業時間:10:00~20:00

TEL:080-4358-8623



■ruinas ノースポート・モール店

住所:神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1

ノースポート・モール 2F

営業時間:10:00~21:00

TEL:045-507-3977



※初日と最終日は営業時間が変更になる場合がございます。

※状況により、営業日程・時間の変更や催事が中止になる場合がございます。



会社概要



会社名:株式会社 エンドレス

代表取締役:蕭 易風(しょう えきふう)

設立:平成13年7月9日

事業内容:アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・マスク関連商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金:4,000万円

所在地:東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号:<代表> 03-5821-7482



この件に関するお問合せ先



株式会社 エンドレス

TEL:0120-468-290(フリーダイヤル)

https://endless-inc.jp



