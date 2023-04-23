セキュリティカメラポイント20倍！楽天Show !t4月23…
［株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN］
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000003/
楽天市場「Show !t」は、4月23日(日)20時～4月29日(土)01時59分まで開催される楽天お買い物マラソンに参加し、セキュリティカメラ5種類を対象として、ご購入の方にポイント20倍プレゼントを実施します。壁掛け対応、専用スタンドでどこでも気軽に設置可能な配線不要のフクロウ型セキュリティカメラは、双方向通話可能で子供部屋の見守りに、外出中のペットの見守りにも便利です。また、複数の部屋に設置するための、まとめ買いにもおすすめです。
配線不要！壁掛けや専用スタンドで様々な設置場所から撮影可能 フクロウ型バッテリー内蔵Wi-Fiカメラ FG-SCAM04-WH 価格7,980円(税込)
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634039/
・HDの高解像度でより鮮明に見える
・モバイルアプリでいつでもどこからでも遠隔確認
・1200mAhのバッテリー内蔵で緊急時でも稼働し続けます
・355°の広角水平回転で死角なし
・双方で話しかけることが可能
・赤外線ナイトビジョン対応で夜間撮影にも対応
Wi-Fiの設定に自信のない方も簡単に接続可能 有線/無線LAN接続 小型ネットワークカメラ FG-SCAM03-3-WH 価格5,478円(税込)
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490370771/
・スマホアプリで楽々操作、外出先から自宅の様子を確認！
・動作・音声検知＆警報通知
・microSD対応で動画をたくさん残せる
・双方向会話機能搭載
・1080p高画像度
スマホから上下左右の見たい方向に部屋全体の様子が確認可能 無線LAN接続 小型ネットワークカメラ FG-SCAM03-2-WH 価格4,378円(税込)
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40167336673438/
・ スマホアプリで楽々操作、外出先から自宅の様子を確認！
・ 動作・音声検知＆警報通知
・ microSD対応で動画をたくさん残せる
・ 双方向会話機能搭載
・ 720p高画像度
外出先から自宅の様子を見守りできて安心！ 無線LAN接続 小型ネットワークカメラ FG-SCAM03-1-WH 価格3,278円(税込)
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40167336640670/
・スマホアプリで楽々操作、外出先から自宅の様子を確認！
・ 動作・音声検知＆警報通知
・ 壁掛け・置き型どちらでも使える2wayタイプ
・ microSD対応で動画をたくさん残せる
・ 双方向会話機能搭載
・ 取り付け角度 上下130°調整可能
ミニサイズ×軽量で持ち運び簡単
A9小型カメラ FG-A9-BK
価格3,980円(税込)
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375677/
・ミニサイズ×軽量で持ち運び簡単
・300mAhの内蔵バッテリー搭載、最長で約20分使用可能
・3つの設置方法で多様な場所に使用可能
・150度の広角撮影対応、暗所の撮影にも対応
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/23-09:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
横浜DeNAベイスターズとファッション誌『Oggi』が異色のコラボ オリジナルグッズ販売＆7月号では監督や選手のファッション撮影も！(04/23 13:16)
TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN LIVE VIEWING開催決定！(04/23 13:16)
韓国・ソウルを代表する文化観光フェスティバル『SEOUL FESTA 2023』 開幕公演「K-POP SUPER LIVE」4月30日(日)21時25分よりParaviで独占配信決定！(04/23 13:16)
藤巻亮太主催の野外音楽フェス「Mt.FUJIMAKI 2023」第一弾出演者発表(04/23 13:16)
【楽天イーグルス】6/23（金）～25日（日）楽天モンキーズ チアリーダー「Rakuten Girls」来場決定！(04/23 13:16)
申し込み殺到！VALX GYMの新店舗（調布店・溝の口店）が二店舗同時オープン(04/23 13:16)
陸上短距離、吉田紗弓選手、2024年パリ五輪出場を目指して、クラウドファンディングをスポチュニティで実施予定(04/23 13:16)
HoYoverseが贈る最新作スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』、4月23日(日)より事前ダウンロードを開始！(04/23 13:16)
2023年4月27日ON AIR TVアニメ「私の百合はお仕事です！」シフト.04「大きらいですわ」あらすじ・場面写真を公開！(04/23 13:16)
『オリエント・アルカディア』日本限定の新章「戦国×三国」がついに開幕！ May’nさんが担当する新章テーマソングも公開！(04/23 13:16)
遊学館高校出身・五十嵐史弥が石川県の新チーム・金沢ポートと契約合意「再スタートのつもりで」(04/23 13:16)
WBC優勝トロフィーと高橋宏斗投手の優勝メダル・実使用ユニホームを展示(04/23 13:16)
＼ゴールデンウィーク限定／津田沼駅前の「いいオフィス津田沼 by MACHI DESK」が1日5名限定で利用料無料キャンペーンを開催！(04/23 11:46)
【婦人のミカタ】更年期症状で悩む女性向けに、女性医師によるオンライン診療及び医療用漢方処方を開始(04/23 11:46)
リバプールFC財団と講談社が英国リバプールFCのスタジアム、アンフィールドで「ワールド・ブック・デー」イベントを開催、選手とのサプライズ交流会も実施(04/23 11:16)
【Amazon GW セール】お買い得 Android 12 8Core 4G SIM タブレット 64GB、最安価格 14,905円!!(04/23 11:16)
Amazon 超高性能 Android 12 タブレット 10.1型スクリーン WUXGA 画面、4+64GB 最安価格 12,038円!!、Amazonでお得なクーポン配布中！(04/23 11:16)
【春爛漫を楽しむ♪】マーマレードのような爽やかな香りと、熟したフルーツを思わせるふくよかなボディ。春季限定泡盛「夢奏」を数量限定で4/23より発売。(04/23 11:16)
【株式会社Enigol】LINE公式アカウント運用サービスを提供開始。CRMツールの導入でより効率的な顧客管理をサポート(04/23 11:16)
AQUA SAVON限定コラボパッケージ！『ululis AQUA SAVON(ウルリス アクア シャボン) 』2023年5月24日（水）より数量限定発売(04/23 11:16)
第二回MenmaCraftsmanAward2023 ラーメン店２店舗がメンマ最高職人賞を受賞！(04/23 11:16)
月額2980円(＋税)で研修生の施術が受け放題！美容のサブスクアプリ【z1beauty】が遂にローンチ！(04/23 11:16)
【ホテル日航熊本】端午の節句に「こいのぼりロールケーキ」「いちごの兜ケーキ」を限定販売(04/23 10:46)
ボードゲーム『キャッシュフロー』『キャッシュフロー・フォー・キッズ』楽天スーパーDEAL ポイント還元キャンペーン参加！(04/23 10:46)
大阪オリックス劇場で開催「暴太郎戦隊ドンブラザーズ ファイナルライブツアー2023」3回の最終公演をuP!!!で生配信！【auスマートパスプレミアム】は生配信視聴チケットを最大1,500円引きで販売！(04/23 10:46)
【井上祐貴】代々木警察署“一日警察署長”に就任(04/23 10:46)
関東大学ラグビー春季大会2023の全試合をPlayer!でリアルタイム速報！(04/23 10:46)
『世界図書・著作権デー』文章の閲読や要点まとめをChatGPTがサポート｜Wondershare PDFelement(04/23 10:46)
今季国内女子メジャー初戦、トップ選手が集うハイレベルな戦い!!ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ2023を日テレジータスで大会１日目から最終日まで全日程を生中継中心に徹底中継！(04/23 10:46)
わかさ生活は4月23日に創業25周年を迎えました。(04/23 10:46)