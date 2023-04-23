［株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN］

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000003/



楽天市場「Show !t」は、4月23日(日)20時～4月29日(土)01時59分まで開催される楽天お買い物マラソンに参加し、セキュリティカメラ5種類を対象として、ご購入の方にポイント20倍プレゼントを実施します。壁掛け対応、専用スタンドでどこでも気軽に設置可能な配線不要のフクロウ型セキュリティカメラは、双方向通話可能で子供部屋の見守りに、外出中のペットの見守りにも便利です。また、複数の部屋に設置するための、まとめ買いにもおすすめです。













配線不要！壁掛けや専用スタンドで様々な設置場所から撮影可能 フクロウ型バッテリー内蔵Wi-Fiカメラ FG-SCAM04-WH 価格7,980円(税込)



【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634039/







・HDの高解像度でより鮮明に見える

・モバイルアプリでいつでもどこからでも遠隔確認

・1200mAhのバッテリー内蔵で緊急時でも稼働し続けます

・355°の広角水平回転で死角なし

・双方で話しかけることが可能

・赤外線ナイトビジョン対応で夜間撮影にも対応





Wi-Fiの設定に自信のない方も簡単に接続可能 有線/無線LAN接続 小型ネットワークカメラ FG-SCAM03-3-WH 価格5,478円(税込)



【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490370771/









・スマホアプリで楽々操作、外出先から自宅の様子を確認！

・動作・音声検知＆警報通知

・microSD対応で動画をたくさん残せる

・双方向会話機能搭載

・1080p高画像度





スマホから上下左右の見たい方向に部屋全体の様子が確認可能 無線LAN接続 小型ネットワークカメラ FG-SCAM03-2-WH 価格4,378円(税込)



【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40167336673438/







・ スマホアプリで楽々操作、外出先から自宅の様子を確認！

・ 動作・音声検知＆警報通知

・ microSD対応で動画をたくさん残せる

・ 双方向会話機能搭載

・ 720p高画像度





外出先から自宅の様子を見守りできて安心！ 無線LAN接続 小型ネットワークカメラ FG-SCAM03-1-WH 価格3,278円(税込)



【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40167336640670/







・スマホアプリで楽々操作、外出先から自宅の様子を確認！

・ 動作・音声検知＆警報通知

・ 壁掛け・置き型どちらでも使える2wayタイプ

・ microSD対応で動画をたくさん残せる

・ 双方向会話機能搭載

・ 取り付け角度 上下130°調整可能





ミニサイズ×軽量で持ち運び簡単

A9小型カメラ FG-A9-BK

価格3,980円(税込)



【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375677/







・ミニサイズ×軽量で持ち運び簡単

・300mAhの内蔵バッテリー搭載、最長で約20分使用可能

・3つの設置方法で多様な場所に使用可能

・150度の広角撮影対応、暗所の撮影にも対応



企業プレスリリース詳細へ （2023/04/23-09:46）