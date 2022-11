[株式会社コーセー]

~メラニンは発生源で増えて、遠く離れた場所にまで拡散している~





株式会社コーセー(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小林 一俊)は、当社のオリジナリティの高い技術を結集し、様々な肌悩みをケアする高効能特化型ブランド『ONE BY KOSÉ』の薬用美白美容液「メラノショット ホワイトD」【医薬部外品】を刷新し、「メラノショット W」【医薬部外品】(1品目3品種、限定品1品目2品種、ノープリントプライス)として、国内のコーセー取扱い店にて2023年2月16日より発売します。グローバルでは11の国と地域(中国、韓国、台湾、香港、シンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア、 ミャンマー、カンボジア)で順次販売を開始する予定です。





様々な肌悩みをケアする豊富なラインナップを展開する『ONE BY KOSÉ』は、2018年4月に天然由来の美白有効成分「コウジ酸」を配合した初代の薬用美白美容液「メラノショット ホワイト」を発売しました。以来、効果感や心地よい使用感などが支持され、コーセーNo.1(※1)美白美容液として好評を博しています。

当社が実施した一般消費者アンケートにおいては、近年、美白美容液を使用している消費者の多くが商品を購入する際に、「新しいシミが増えない、できない」ことを期待しており、これからのシミの発生を予防するといった、新しいシミをつくらないことへの期待が高まっていることがうかがえます。

また当社のシミ予防研究においても、世界初(※2)の技術によるシミ部位の広範囲(※3)な解析から、シミの発生源であるメラノサイト(メラニン生成細胞)から遠く離れた表皮細胞にまでシミの原因であるメラニンが拡散されていることを確認しました。新たなシミを防ぐには、メラニンの黒色化を無色にとどめる(※4)ことが鍵になります。

(※1) 2021年従来品の販売数において(自社調べ)

(※2) ヒト皮膚組織内のメラニン色素を蛍光で可視化

(※3) 自社内比

(※4) メラニンの生成を抑制し、黒色化を防ぐこと



今回発売する「メラノショット W」は、増え続ける未来のシミまで防ぐ美白美容液としてパワーアップしました。有効成分であるコウジ酸と、新たに花椒(かしょう)エキスを加えた「ダイレクトブライターW(※5)」を配合。シミの発生源であるメラノサイトにコウジ酸が直接働きかけ、効果的にメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。保湿感のある使い心地はそのままに、紫外線や乾燥などで硬くなった肌を柔らかくほぐし浸透(※6)感を高める「メラノシューティカル処方W」を採用。みずみずしいのにしっとりとした保湿感があり、季節を問わず使いやすいテクスチャーが特長です。色ムラの気にならない、うるおった明るい印象の肌にみちびきます。心やすらぐグリーンフローラルの香りです。

(※5) コウジ酸(美白有効成分)、花椒エキス・桑黄エキス・カリンエキス・濃グリセリン(保湿)

(※6) 角層まで



コウジ酸について



日本で見出された「コウジ酸」は、醤油や日本酒などを造る際に用いる「麹」から発見された天然由来の美白有効成分です。日本酒の醸造現場で働く杜氏の手が美しいという伝承のもと、研究が進められ、1988 年に医薬部外品の美白有効成分として認可されました。コーセーでは、1990 年に初めてコウジ酸を配合した美白化粧品を発売して以来、多くの方々に愛用いただいています。





参考資料



<コーセーのシミ予防研究>

当社は、長年にわたり美白研究を続けており、その知見を活かした化粧品を数多く世に送り出してきました。2020年には世界で初めて、シミの原因となるメラニン色素そのものをヒト皮膚組織内において、三次元的に蛍光で可視化(※7)することに成功しました。この技術によりシミ部位を広範囲(※8)に解析することで、シミの発生源であるメラノサイトから遠く離れた表皮細胞にまで、メラニンが拡散されていることを確認しました。

(※7) 2020年12月24日発行ニュースリリース

https://www.kose.co.jp/company/ja/content/uploads/2020/12/20201224.pdf

(※8) 自社内比



■非シミ部位、シミ部位の表皮平面像とその模式図







『ONE BY KOSÉ』について



『ONE BY KOSÉ』は、2017 年 1 月にコーセー独自の技術力を結集し、様々な肌悩みをケアする高効能特化型ブランドとしてデビュー。現在、日本を含む 12 の国と地域(※9)展開し、以下の商品をラインナップしています。

・薬用導入美容液「セラム ヴェール(※10)」(販売名:OBK 薬用美容液)

・薬用美白美容液「メラノショット ホワイト D(※10)」

・薬用シワ改善美容液「ザ リンクレス S(※10)」

・薬用皮脂分泌抑制化粧水「バランシング チューナー(※10)」

・高保湿化粧水「ザ ウォーター メイト」

・2way 直塗り洗顔料「ダブル ブラック ウォッシャー」

・高保湿エイジングケア(※11)化粧水「ディープ ハイドレーター(※10)」(販売名:OBK 薬用化粧水)

多様な肌悩みに対して、それぞれに特化して解決するアイテムを展開することで、年齢・性別の垣根を越え、 幅広い顧客層に支持されるブランドとして、独自の地位を確立しています。

(※9) 2022 年10月末時点 アイテムによって展開国、地域は異なります

(※10) 医薬部外品

(※11) 年齢に応じたお手入れ



2023年2月16日発売 『ONE BY KOSÉ』 新商品(1品目3品種)・限定品(1品目2品種)



※ノープリントプライス





<商品名>

ONE BY KOSÉ メラノショット W〈薬用美白美容液〉【医薬部外品】

<特長>

シミのもとを無色にとどめ(※12)、増え続ける未来のシミまで防ぐ薬用美白美容液。美白有効成分「コウジ酸」配合。

・メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。

・色ムラのない明るい印象の肌にみちびきます。

・心やすらぐグリーンフローラルの香りです。

<容量>

1.40mL

2.40mL (付けかえ用)

3.65mL (付けかえ用)

4.<限定品> 65mL

5.<限定品> 10mL



