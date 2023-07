[アイディアファクトリー株式会社]

アイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、本日2023年7月20日(木)にNintendo Switch(TM)用ゲーム「ワンド オブ フォーチュン R2 ~時空に沈む黙示録~ for Nintendo Switch」を発売しました。



ストーリー





誰もが持つはずの属性を持たない「無属性」の少女・ルル。

彼女が紆余曲折を経て人類初の「全属性」を得てからしばらくのこと――。

仲間たちが揃って記念撮影をしようとした瞬間、何故か魔法が暴走し、

それを止めようとしたルルは大きな衝撃により気絶してしまう。



ルルが目覚めたとき、傍らには見知らぬ青年がいた。

彼はルルたちの話を聞くと、にこやかに告げる。



「ようこそ、未来からの訪問者たち。ここは君たちが居るはずのない世界だ」



ルルたちが迷い込んでしまった場所。

そこはなんと、彼女たちが生きる時代から350年も前の世界だった――。





























※攻略対象キャラクター:

ユリウス・フォルトナー(CV.櫻井孝宏)、ノエル・ヴァルモール(CV.鈴木千尋)、ビラール・アサド・イスナーン・ファランバルド(CV.高橋広樹)、ラギ・エル・ナギル(CV.柿原徹也)、アルバロ・ガレイ(CV.鈴村健一)、エスト・リナウド(CV.入野自由)、ソロ・モーン(CV.立花慎之介)



商品概要





タイトル:ワンド オブ フォーチュン R2 ~時空に沈む黙示録~ for Nintendo Switch

(ワンド オブ フォーチュン アールツー トキニシズムモクシロク フォー ニンテンドー スイッチ)

キャッチコピー:この胸の痛みも苦しみも、生きる糧として――

対応機種: Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite

ジャンル:恋も魔法も掴み取るADV

CERO:C(15才以上対象)

プレイ人数:1人

発売日:2023年7月20日(木)発売

価格:[通常版・DL版]7,150円(税込)、[特装版]9,350円(税込)



登場人物:

ルル(CV.堀江由衣/パートボイス/名前変更可能)

ユリウス・フォルトナー(CV.櫻井孝宏)

ノエル・ヴァルモール(CV.鈴木千尋)

ビラール・アサド・イスナーン・ファランバルド(CV.高橋広樹)

ラギ・エル・ナギル(CV.柿原徹也)

アルバロ・ガレイ(CV.鈴村健一)

エスト・リナウド(CV.入野自由)

ソロ・モーン(CV.立花慎之介)



オープニング:「運命がはじまる」

歌:love solfege(feat.Rita)、作詞:日山 尚、作曲・編曲:松本慎一郎

エンディング:「透明な未来へ」

歌:love solfege(feat.Rita)、作詞:日山 尚、作曲・編曲:松本慎一郎



公式サイト: https://www.otomate.jp/wandoffortune2/switch/

公式Twitter: https://twitter.com/WOF_R_official

twitterハッシュタグ: #ワンド #乙女Switch

発売元: アイディアファクトリー

権利表記:(C)2023 IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です



