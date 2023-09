[ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社]



1991年のブランド誕生当時から「INCLUSIVE / DIVERSITY」というコンセプトを掲げ、文化の違い、人種の違い、スタイルの違いを大切にし、違いこそが美しさであると発信してきたA|X アルマーニ エクスチェンジ。今も変わらないそのブランドメッセージの表現において、音楽はA|X アルマーニ エクスチェンジに欠かせない存在です。人がつながり、交流をもつときには自由なマインドを象徴するウェア、そしてそれに寄り添う音楽があるのです。

今シーズンの新作 WE BEAT AS ONE コレクションは、人々が集う音楽シーンがインスピレーション源となっています。







ユニセックスなデザインのパファージャケット、オーバーサイズのボンバージャケット、スウェットシャツ、Tシャツといったアイテムが、エッジの効いたブラック、ホワイトをベースに登場です。また鮮やかなロイヤルブルーのアイテムは、エッセンシャルなスタイルにインパクトをもたらします。







ストリートの雰囲気がありながらナイトシーンにも映え、ジェンダーの垣根を超え同じムードを共感できるアイテムは、環境にも配慮した素材で仕上げられています。







思わずビートを刻みたくなるような WE BEAT AS ON Eコレクションを秋のワードローブに加えてみてはいかがしょうか?







WE BEAT AS ONE 特設ぺ―ジ

https://www.armani.com/ja-jp/experience/armani-exchange/style-tips/we-beat-as-one







左からブルゾン 46,200円 フーディー24,090円 トレーナー 20,350円 (全て税抜き)





左からダウン 47,96円 トップス 22,330円 ジャケット 49,830円(全て税込み)



【A|X ARMANI EXCHANGE】

1991 年に誕生した A|X アルマーニ エクスチェンジは、ジョルジオ アルマーニのスピリットを受け継ぐ 革新的でポジティブなイタリアンカジュアルを提案します。 ファッションに敏感で時代とともに自分自身も進化する人々へ発信するスタイルブランドとして、ウェアからアクセサリーまで幅広いアイテムを展開。 アーバンライフスタイルやストリートカルチャーのからヒントを得て生み出されるコレクションは、世の中に対して常に新しいドレスコードを発信しています。



お問い合わせ先:

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

TEL: 03-6274-7070



