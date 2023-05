[株式会社FOOD & LIFE COMPANIES]

さらに、同日より幻のアカバナかんぱちや青森県産の生サーモンも登場



株式会社あきんどスシロー(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長:新居 耕平)は、5月12日(金)より、まぐろの王様“本鮪”や高級食材“あわび”、スシローならではの創作すし“マーラー風”などが登場する、『スシロー名物!!!三貫盛祭』を全国のスシローにて期間限定で開催いたします。さらに、三貫盛祭の後半5月22日(月)からはラインアップを一部変更し、新たな三貫盛祭をお楽しみいただけます。







スシローでは「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」という原点に立ち戻り、お客さまの声をカタチにし、お客さまのために今スシローができる精一杯を提供させていただきたいと考えております。



今回の『スシロー名物!!!三貫盛祭』は、お客さまにお得に様々な“うまいすし”を食べていただきたいという想いで、一皿で3種類のネタを楽しめる3貫盛りを集めたフェアです。フェアの目玉商品は、まぐろの王様“本鮪”の大とろ、中とろ、赤身を一皿で楽しめる「本鮪3貫盛り」です。本鮪は脂のりの良いものを厳選し、濃厚で深い味わいと脂のりをご堪能いただけます。



ほかにも、高級食材のあわびを生、蒸、煮の3種類で食べ比べができる「あわび3貫盛り」や、販売する度に大好評の「マーラー風味赤えび揚げネギ添え」に、サーモンといかを合わせた、「マーラー風3貫盛り」が登場します。「マーラー風3貫盛り」は、赤えびはもちろん、人気のサーモンや、甘みや旨みを感じられるいかに、ピリ辛の中華風特製マーラーソース、揚げネギ、特製マヨネーズをトッピングしました。



今回新しくなった「真いか3貫盛り」は、真いかを、“生”、“炙り松笠”、“卵黄醤油和え山わさびのせ”と、食べ比べができます。一番お手頃な黄皿で登場する、いか好きには堪らない一皿です。そして、「サラダ軍艦3貫盛り」も組み合わせが変わります。しっかりとツナの食感を感じていただけるように、あえて粒感を感じるような加工をした“ツナサラダ”、甘みが強いスーパースイートコーンを店舗で塩茹でしてから、特製マヨネーズと和えている“コーン”と、いかやほっき貝のひも、くらげなどが入った食感が楽しい“シーサラダ”が一皿になって新たに登場します。



ぜひこの機会にスシロー名物の3貫盛りをご賞味ください。



※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがございません。







『スシロー名物!!!三貫盛祭』商品概要











■商品名:本鮪3貫盛り

(左から大とろ、中とろ、赤身)

※販売期間:5月12日(金)~5月28日(日)

※販売予定総数256万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。







■商品名:あわび3貫盛り

(左から生、蒸、煮)

※販売期間:5月12日(金)~5月21日(日)

※販売予定総数38万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。







■商品名:マーラー風3貫盛り

(左からサーモン、赤えび、いか)

※販売期間:5月12日(金)~5月21日(日)

※販売予定総数58万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。







■商品名:真いか3貫盛り

(左から卵黄醤油和え山わさびのせ、炙り松笠、生)

※販売期間:5月12日(金)~5月28日(日)

※販売予定総数194万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。

※山わさびを使用しています。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。







■商品名:サラダ軍艦3貫盛り

(左からシーサラダ、コーン、ツナサラダ)

※販売期間:5月12日(金)~5月28日(日)

※1日の販売数に限りがあります。

※仕入状況により、販売を中断/中止する場合があります。





※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがございません。

※一部商品のお持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます。

※お持ち帰りの注文は、当日予約のみになっている場合があります。

※写真はイメージです。







期間限定の鮮魚 商品概要





さらに5月12日(金)より、鹿児島県にある「小浜水産」が育てた“幻のアカバナかんぱち”と青森県にある「オカムラ食品工業」が育てた「青森産生サーモン」が期間限定で登場いたします。桜島のふもと黒潮の恵みで育ったかんぱちは、運動量が多く締まった身質が特長で、中でも“アカバナ”と呼ばれる大型(6kg以上、諸説あり)の魚体を厳選しました。生のままほどよく熟成させることで上品な旨みと甘みを引き立て、きめ細かな良質な脂とともに、より美味しく召し上がっていただけます。大型で身がしっかりしているからこそ、さらに熟成を加えることで旨みを楽しめる“アカバナかんぱち”をぜひご賞味ください。「青森産生サーモン」は、荒れることの多い青森近海で丁寧に育てられ、身が引き締まり、上品で程よい脂のりがまさに絶品です。一度も冷凍していない“生”だからこそのもっちりとした食感を味わえます。ぜひこの機会に、一度も冷凍せず、店舗に届けている鮮魚を全国のスシローでお楽しみください。







■商品名:熟成アカバナかんぱち

※販売期間:5月12日(金)~5月28日(日)

※販売予定総137万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。







■商品名:熟成アカバナとろかんぱち

※販売期間:5月12日(金)~5月28日(日)

※販売予定総数29万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。



小浜水産(アカバナかんぱち)

鹿児島県錦江湾にて、かんぱち・ひらまさ・ぶりなどを育てる全国屈指の生産者。黒潮が注ぎ込む恵まれた生育環境で養殖しており、長年のノウハウと独自の養殖技術で、漁獲量が少なく“幻の魚”と呼ばれる大型のアカバナかんぱちの養殖を成功させました。身が締まり、きめ細かな良質な脂に、上品な旨みをご堪能いただけます。









■商品名:青森産生サーモン

※販売期間:5月12日(金)~7月2日(日)

※販売予定総数406万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。



オカムラ食品工業(サーモン)

青森県の自然豊かな環境で大規模サーモントラウト養殖に取り組んでいます。卵の孵化から手掛け、湧き出た流水の中で育った稚魚は、最後に潮の流れが速い津軽海峡に広がる海面で大きくなり、身が引き締まり上品な脂のりのサーモンに成長します。また、日本の養殖業の未来に目を向け、自然環境や地域社会に配慮していることを示す国際規格「ASC認証」を一部取得しています。







※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます。

※一部商品のお持ち帰り注文は、当日予約のみになっている場合があります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」では、「青森産生サーモン」、「熟成アカバナとろかんぱち」のみ取り扱っており、品目・価格が異なります。お持ち帰り専門店「京樽・スシロー」ではお取り扱いがございません。

※写真はイメージです。







10万円分のお食事券が当たる、フォトキャンペーンも開催!





5月12日(金)より、スシローの公式SNS(Twitter・Instagram)をフォローして、「#運動会あとはスシロー」をつけて写真または動画を投稿すると、10万円分のお食事券が1名様に当たる、フォトキャンペーンを開催いたします。

運動会が開かれるこの時期に、ぜひスシローでうまいすしをお楽しみください。





【キャンペーン概要】





■名称:「#運動会あとはスシロー」フォトキャンペーン

■概要:キャンペーン期間中、スシローの公式SNS(Twitter・Instagram)をフォローして、「#運動会あとはスシロー」をつけて写真または動画を投稿していただくと、抽選で1名様に10万円分のお食事券をプレゼントいたします。

お絵かきされたイラスト等でも対象となります。





■期間:2023年5月12日(水)~5月28日(日)

■景品:スシローお食事券10万円分 1名様



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/11-20:16)