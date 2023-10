[株式会社エフエム愛知]

10/18(水)6:00~19:30 ON AIR



FM AICHIで月1回、愛知県内のエリアをピックアップする企画「MEETS MY AICHI」。29回目となる10月18日(水)の放送では「犬山市」をピックアップします!







愛知県の最北端に位置し、国宝犬山城で知られる犬山市。市の北側を流れる木曽川での伝統的な鵜飼は1300年の歴史を誇るほか、市の東側には国天然記念物のヒトツバタゴ自生地や人工池の入鹿池などがあり、豊かな里山が広がっています。



10月18日(水)は全ての生ワイド番組で「犬山市」をピックアップ。原欣伸市長へのインタビューの他、犬山城をはじめとした観光情報、「博物館明治村」をはじめとしたファミリーで楽しめるスポットなどなど、1日まるごと「犬山市」ネタでお送りします。



また、X(Twitter)ではリスナーから「あなたが思う“犬山市といえばコレ!”」を募集。「#エフエムアイチ」を付けてポスト(ツイート)したリスナーの中から抽選で3名に「Amazonギフト券¥3,000分」をプレゼントします。



「FM AICHI “MEETS MY AICHI” ~犬山市~」概要

放送日時:10月18日(水) 6:00~19:30

放送局:FM AICHI (名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz)

ホームページ:https://fma.co.jp/f/cam/?id=meets20231018



