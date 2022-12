[バリュエンス]

プロダンスチーム「Valuence INFINITIES」でのSPダンサーとしての起用も決定!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、2024年パリ五輪から正式な競技種目として追加されたブレイキンでのメダル獲得有力候補の一人である「TSUKKI(ツッキー/本名:飯沼 月光 いいぬま つき)」とのスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。また、日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE(ディーリーグ、以下 D.LEAGUE)」に加盟するダンスチーム「Valuence INFINITIES(バリュエンス インフィニティーズ)」においても、SPダンサーとしてTSUKKIを起用いたします。











今後のブレイキン界を担うネクストジェネレーション「TSUKKI」とのスポンサー契約を締結





様々な価値や体験、知見を循環させ新たな価値を生み出すCircular Design Companyとして、バリュエンスでは「大切なことにフォーカスして生きる人を増やす」というミッションを掲げております。

ブレイキン選手のTSUKKIは、2024年パリ五輪から正式な競技種目として追加されたブレイキンでのメダル獲得有力候補の一人です。今後のブレイキン界を担うネクストジェネレーションとして国内をはじめ海外の多数の大会にて優勝経験を持ちます。ひたむきにブレイキンに向き合い成長を続けるTSUKKIは、大切なことを見つけフォーカスして生きることを体現しており、今後より一層の活躍が期待される当人をサポートすべく、バリュエンスとTSUKKIとのスポンサー契約締結が決定いたしました。







ブレイキン×ヒップホップ 融合チーム「Valuence INFINITIES」のさらなる強化へ





日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に22-23 SEASONより加盟したValuence INFINITIES(バリュエンス インフィニティーズ)は、ディレクターにSTEEZ氏を起用し、レギュラーダンサーとして国内各所からブレイキン(Breakin’)とヒップホップ(HIPHOP)の精鋭16名を招集し活動するダンスチームです。バリュエンスグループがオーナーを務めるこのチームでは、異なる2ジャンルを時には個別に魅せ、時には融合させ、これまでにない可能性を追求しD.LEAGUEに新たな風を吹き込むことを目指しています。そしてこの度、チームのさらなる強化に向けて、SPダンサー(スペシャルダンサー)として「TSUKKI」を起用することを決定いたしました。

D.LEAGUE 22-23においては、12月14日(水)に開催されるROUND.4のSPダンサーとしての初出場が決定しており、TSUKKIはValuence INFINITIESのSPダンサーとして、ROUND.4を含む全3ROUNDでの出場を予定しております。

TSUKKIという世界で活躍する新たな戦力を迎え、Valuence INFINITIESは今後、さらなるチームの強化と成長を目指します。





バリュエンスでは企業活動やValuence INFINITIESおよびTSUKKIの活動を通じて、ミッションの実現と、マテリアリティに定める「ダイバーシティインクルージョン」「カルチャー&エデュケーション」そして「未来の担い手の育成」に向けた取組を今後も実施してまいります。





TSUKKI プロフィール









本名:飯沼 月光(いいぬま つき)

Instagram:https://www.instagram.com/bboy_tsukki/

ブレイキン要素の一つ“パワームーブ”を得意とし、難易度の高い技を繰り出す。

2020年JDSF第二回全日本ブレイキン選手権にて見事優勝しYOUTH日本一の称号を手に入れた。2021、2022年とDance Alive Hero’s Kids部門を2連覇、2022年Battle Of The Year Japanで優勝と飛ぶ鳥を落とす勢いで成長している。

2024年パリ五輪のメダル獲得有力候補の一人であり、 2021年度よりオリンピック強化選手にも選出された。次世代のブレイキン界を担うネクストジェネレーション。



<本人よりコメント>

この度、バリュエンスとのスポンサー契約、またValuence INFINITIES SPダンサーとしてのD.LEAGUE出場が決まり、とても嬉しく思います。自分にとっての「大切なこと」はダンスであり、日々、日本で、そして世界で刺激を受けながら切磋琢磨しています。今後も自身の活動を通じて、たくさんの人に、「大切なこと」を見つけて生きることの素晴らしさやダンスの魅力を伝えていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。





Valuence INFINITIES







ディレクターにブレイクダンス世界最高峰「バトル・オブ・ザイヤー」で前人未踏の3連覇を成し遂げたSTEEZ氏を起用し、レギュラーダンサーとして2024年のパリ五輪の正式種目となり昨今注目を集めるブレイキン(Breakin’)とストリートダンスの代表格ともいえるヒップホップ(HIPHOP)の精鋭たち16名を招集するプロダンスチーム。チーム名は、ダンサー自身の可能性、そしてこれらが集まったチームとしての可能性を追求し続け、個々に眠る能力や価値を発掘し輝かせる意味を持つ。Valuence INFINITIESのダンスをあらゆる方向へ伝え循環させ、関わる全ての人々の可能性の開花につなげることを目指す。



・Instagram:https://www.instagram.com/valuence_infinities/

・Twitter:https://twitter.com/V_INFINITIES

・Tiktok:https://www.tiktok.com/@valuence_infinities







D.LEAGUE



2020年8月に日本で発足したプロダンスリーグ。 誰でもダンスを楽しめる「NEW STANDARD」を掲げ、これ迄アートやカルチャーが発展してきた流れと同様、D.LEAGUEも世界中すべての人に「ダンスがある人生」を新たにもたらします。踊ることの悦びだけではなく、観る楽しみ、そしてD.LEAGUEに関わるすべての人々の感情を集めることで生じる強大なエネルギーは、世界を変えると確信しています。人々が日常的にダンスについて語り、ダンスが欠かせないものになる。そんなライフスタイルをD.LEAGUEは創り出します。



公式サイト:https://home.dleague.co.jp/





■バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(グループCEO:嵜本 晋輔、証券コード:9270)のグループ企業です。



