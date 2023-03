[株式会社Fanplus]



音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、DXTEEN(ディエックスティーン)の通販サイト「DXTEEN OFFICIAL STORE」をオープン。

2023年3月8日(水)より記念すべきDEBUT SINGLE『Brand New Day』の予約受付を開始いたしました。



2種類のチェーン別特典に加えて、JO1・INIそれぞれのOFFICIAL STOREでも好評いただいている《 W特典限定アイテム抽選プレゼント企画 》も実施いたします。



◆DXTEEN OFFICIAL STORE(DXTEEN FC会員限定)特典内容

1.「STUDENT ID TRADING CARD」をランダムで1枚プレゼント(ソロ全6種類)

2.3形態セット購入で、「2L判オリジナル生写真」を1枚プレゼント(集合1種)



・W特典 限定アイテム抽選プレゼント企画

【A賞】W特典限定サイン入りアイテム

【B賞】W特典限定アイテム

【全員】デジタル特典 1種類





▼DXTEEN通販サイト

「DXTEEN OFFICIAL STORE」概要

URL:https://store.plusmember.jp/dxteen/



▼「DXTEEN OFFICIAL STORE」取り扱い商品

※DXTEENオフィシャルサイト「DXTEEN OFFICIAL FANCLUB」会員限定販売です。



DXTEEN DEBUT SINGLE『Brand New Day』 全4形態販売

発売日: 2023年5月10日(水)



【初回限定盤A(CD+DVD)】

販売価格:1,700円(税込)



【初回限定盤B(CD+DVD)】

販売価格:1,700円(税込)



【通常盤(CD ONLY)】

販売価格:1,200円(税込)



【3形態セット】(初回限定盤A+初回限定盤B+通常盤)

販売価格:4,600円(税込)



◆販売期間:2023年3月8月(水)18:00~



作品概要

最初の一歩の胸の高鳴りを、レトロポップサウンドでフレッシュに描いたタイトル曲「Brand New Day」を始め、JO1の川尻蓮が振り付けを担当したヒップホップナンバー「Sail Away」など全4曲を3形態に収録。



この作品では、「新しい世界<Brand New Day>へ、無限の可能性<Unlimit>を抱きながら錨をあげ<Sail Away>旅立とうとしているDXTEEN。その旅を一緒に楽しんでいこうよ!“Come Over(こっちにおいで)”」というメッセージが、4曲の収録曲を通して込められています。





▼DXTEENオフィシャルサイト「DXTEEN OFFICIAL SITE」

URL:https://dxteen.com/

(PC/スマートフォン対応)



「DXTEEN OFFICIAL FANCLUB」

会費:

【月会費まとめて払いコース】6,600円(税込)

【月会費コース】550円(税込)

※クレジットカード決済、コンビニ支払い(月会費まとめて払いコースのみ)、各キャリア決済(月会費コースのみ)に対応

※PayPal(海外のみ)を順次対応予定



【DXTEEN プロフィール】







メンバーは、左から、福田歩汰、田中笑太郎、大久保波留、谷口太一、平本健、寺尾香信。

LAPONEの練習生制度である「LAPONE BOYS&LAPONE GIRLS」から初めて誕生した平均年齢18.5歳の6人組グローバルボーイズグループ。

グループ名は、夢(Dream)を目指し、一歩一歩、拡張(eXtension)・拡大(eXpand)しながら成長していき、努力と挑戦を重ねていく6人の青春(TEEN) の“無限な可能性”を表現。時間が経ち成長しても夢見る青春心を失わず、夢をさらに大きくしていくという意味が込められている。





■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。



会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/





【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp





※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/10-14:46)