「METEORA st.」は、振付師「村長」と、ポーカー関連で幅広く活動を行っている「たんたん」がEntertainment Gyokai Poker公式インフルエンサーに就任したことを発表。公式インフルエンサー就任記念トーナメントイベントをPokerLeague五反田にて10月31日に開催する。









また、「METEORA st.」は、10月28日~10月29日の2日間、池袋エリアにて開催される、「池袋 ハロウィンコスプレフェス 2023」との連動企画、ポーカーイベント 『池袋 de ハロウィンポーカー2023 presented by EGP』を開催することを発表。



ゲストプレイヤーとして、小幡和輝/やしろあずき/福原/ムラトミ from REAL AKIBA BOYZ/来栖うさこ/かえるちゃん、が参加を予定している。



DAY1

2023年10月28日(土)13:00~23:00



DAY2

2023年10月29日(日)13:00~22:00



会場

池袋リレイズ







EGPインフルエンサー就任記念トーナメント開催情報











イベント概要

日程:10/31(火)

場所:PokerLeague五反田 東京都品川区西五反田2-6-15 栄華ビル4F



MAIN

スタート: 18:00 レイト: 20:50

種目:NLH Bounty

エントリー:5,000円+500円(バウンティ)

マルチエントリー可



SIDE

スタート: 21:30 レイト: 22:30

種目:NLH WILD JOKER

エントリー:2,000円

リバイorアドオン:1,500円

マルチエントリー可



公式Xはこちら

https://x.com/PokerLeagueJPN





村長プロフィール







アイドル振付師 / アイドルプロデューサー / ライブ配信コンサルタントダンサー / DJ / ポーカープレイヤー



1995.11.22 AB型 千葉県出身 早稲田大学政治経済学部政治学科ダンス歴12年 アイドル振付歴7年

主にHIPHOPを主軸とする男女問わずアイドルソングを専門とする振付師ライブでの盛り上がりを想定したフリや構成が得意

また未経験者へのダンス基礎レッスンに定評がある

「愛のある指導」がモットー



【SNS】

X(旧Twitter):https://twitter.com/sonch0

Instagram:https://www.instagram.com/sonchogram/







たんたんプロフィール







プレイヤーのみでなくEGPインフルエンサー(https://egp.jp/)、ラジオ、ポーカー実況解説(Poker Dream日本公式解説等)、アプリ関連アンバサダー(PLO Genius https://plogenius.com/?ref=tantan 等)

ポーカーアパレル事業展開等、ポーカー関連で幅広く活動。



【SNS】

https://twitter.com/TanTan_GT







『池袋 de ハロウィンポーカー2023 presented by EGP』開催情報







昨今、急速に流行をみせているマインドスポーツ「ポーカー」!

池袋ハロウィンコスプレフェス2023にあわせまして、EGP主催のポーカーイベント



池ハロチケットをお持ちの方、コスプレ入場の方はソフトドリンク飲み放題無料!(アルコールは1,000円引き!)初心者のお客様も大歓迎!池ハロでポーカーデビューしてみませんか♪



X(旧Twitter)のハッシュタグ「#池ハロポーカー」も要チェック!





DAY1

2023年10月28日(土)13:00~23:00



DAY2

2023年10月29日(日)13:00~22:00



会場

池袋リレイズ



住所

東京都豊島区東池袋1-7-7鳥駒総本店ビル3F

https://maps.app.goo.gl/nKNmiQKfj28rjEAFA



アクセス

池袋駅東口から徒歩2分





ドリンク料金

ソフトドリンク飲み放題1,000円

アルコール飲み放題2,000円(ビール・スミノフ付きは+500円)

単品での注文も承っております。



池ハロ特典

池ハロチケットをお持ちの方、コスプレ入場の方はソフドリ飲み放題無料(アルコールは1,000円引き)!











開催日時

10月28日(土)13:00~23:00 2部制



<昼の部>

受付開始 13:00

終了 17:30でラスト3ハンド



<夜の部>

受付開始 18:00

終了 22:30でラスト3ハンド



ゲストプレイヤー



昼の部 13:00~17:45

小幡和輝(https://twitter.com/nagomiobata)

やしろあずき(https://twitter.com/yashi09)



夜の部 18:00~22:45

福原P(https://twitter.com/fukuhara_ystd)

ムラトミ from REAL AKIBA BOYZ(https://twitter.com/lala969688)



イベント概要

昼・夜の部ともに、テキサスホールデムポーカーのリングゲームを開催!

ゲストプレイヤーとの熱い勝負をお楽しみください!



ポーカーがはじめてのお客様も大歓迎!

ビギナーのお客様専用のテーブルをご用意し、熟練ディーラーがポーカーのルールや楽しみ方をご説明します!

料金

ハロウィン特別価格でご案内!

初心者のお客様は無料ルール講習付き☆



<バイイン>

20,000点(100BB)¥3,000



<リバイ>

20,000点(100BB)¥2,000



<引き出し(チップ預入のお客様のみ)>

1回目 ¥2,000

2回目以降 ¥3,000

※1回につき最大200BBまで













開催日

10月29日(日)13:00~22:00 3部制



<1部>

受付開始 13:00

終了 15:30でラスト3ハンド



<2部>

受付開始 16:00

終了 18:30でラスト3ハンド



<3部>

受付開始 19:00

終了 21:30でラスト3ハンド



ゲストプレイヤー

来栖うさこ(https://twitter.com/usakosaan)

かえるちゃん(https://twitter.com/0910kaeru)



イベント概要

1~3部でそれぞれテキサスホールデムポーカーのタイムリミットゲームを開催!



タイムリミットゲームとは?

決められた時間内で他プレイヤーより多くのチップ獲得を競うゲームです。

リングゲームのような遊びやすいゲーム性でありながら、トーナメントのような熱い展開も楽しめる人気ルールです!



各部の終了時点で、卓内で最も多くのチップを持つプレイヤーにはプレゼントをご用意しております!



料金

ハロウィン特別価格でご案内!

初心者のお客様は無料ルール講習付き☆



<バイイン>

40,000点(200BB)¥3,000



<リバイ>

40,000点(200BB)¥2,000







ご注意事項



事前予約は承っておりません。

10月28日・29日ともに、先着順でのご案内となります。

混雑時は次の部へご案内させていただく場合もございますので予めご了承ください。



飲食物のお持ち込みはご遠慮ください。



店内は禁煙です。

屋外に設置しております喫煙スペースをご利用いただきますようお願いいたします。





METEORA st. INFORMATION









『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



『今までの私をぶち壊す』 をテーマに世界で活躍できる、ありとあらゆるジャンルのオタクが所属する。



ダンスを中心に、ミュージック&アート両機においてインフルエンス能力を持った クリエイターとアーティスト達が集った 事務所及びエージェント・育成機構。



それが「METEORA st.(メテオラストリート)」です。



「METEORA st.(メテオラストリート)」はISARIBI株式会社がプロデュース、株式会社アブストリームクリエイションが運営する、インフルエンサーレーベルです。



公式WEB

http://meteora-st.jp/

Twitter

https://twitter.com/meteora_st



本リリースの掲載内容は画像を含め、10月23日の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。



