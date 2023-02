[株式会社ヨウジヤマモト]

Y's for men 2023-24 Autumn/Winter Collection









株式会社ヨウジヤマモトは、新しいメンズブランドとしてY’s for men(ワイズ フォー メン)を発表しました。

Yohji Yamamoto POUR HOMME 2023-24 A/W Collectionのランウェイの中で発表されたY’s for menは2023-24 A/Wコレクションより展開いたします。







Photo by TAKAY (c) 2023 YOHJI YAMAMOTO INC.



機能的で品位ある日常着として普遍的な価値観を基盤に、カッティングとシルエットに拘った服づくり。

素材の風合いを生かしつつ、着ることにより生まれる身体と服の間にある空気感や分量感、バランスを重視しています。

ミリタリーやワークウェアの要素を取り入れたY’s for menのジャケットとパンツのスタイルは、時代に左右されることのない普遍的なデザインです。



キービジュアルはフォトグラファーTAKAYがパリにて撮り下ろし。2023-24 A/Wコレクションより、株式会社ヨウジヤマモト直営店舗、公式ウェブストア、パートナー店舗で販売をスタートいたします。











Y’s for men 2023-24 Autumn/Winter Collection

■展開スタート日:2023年7月予定

■お取扱い店舗:日本及び海外 株式会社ヨウジヤマモト直営店舗、公式ウェブストア、パートナー店舗



Y’s for men

1979年にデザイナー山本耀司が最初に手がけたメンズ・ブランド。

「Y’sを着ている女性の隣にいる男性が似合う服」というコンセプトのもと、デザイナー本人のワードローブにあるデザインが反映されたコレクションを展開する。



