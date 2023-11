[株式会社ローソンエンタテインメント]

会場内では、メンバーがメンバーの証として右手の小指に着用していた”SEVENTEEN RINGS”の特別展示も決定!



株式会社ローソンエンタテインメント(本社:東京都品川区、代表取締役社長:渡辺 章仁)は、2023年11月18日(土)より、全国4会場にて、企画写真展『SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY PHOTO EXHIBITION~'LOVE'&'FOLLOW'~』を順次開催いたします。







▶『SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY PHOTO EXHIBITION~'LOVE'&'FOLLOW'~』特設ページ:

https://www.hmv.co.jp/news/article/231017129/



ドームツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN」公演開催地で展開される「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY」プロジェクトの一部として、2023年11月より企画写真展『SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY PHOTO EXHIBITION』を全国4都市で順次開催いたします。



本展は、2023年5月に東京・大阪で開催された「SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE'」、そして2023年9月に開催された「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN」東京ドーム公演より、100点以上の初公開ビハインド写真をお楽しみいただける写真展です。



また、会場内ではメンバーがメンバーの証として右手の小指に着用していた指輪”SEVENTEEN RINGS”の特別展示も決定しました。指輪のデザインは4種類。各会場ごとに指輪のデザインが異なりますので、お楽しみに!



さらに先着入場特典として、メンバーソロブロマイドを13種類の中からランダムで1枚プレゼントいたします。

会場では開催記念商品の販売も予定しておりますので、この機会にぜひご来場ください!



※各会場へ”SEVENTEEN RINGS”デザインについてのお問合せはご遠慮ください。



開催概要





■会場

<東京会場>

会場:hmv museum 渋谷6(「HMV&BOOKS SHIBUYA」 6F)

日程:2023年11月18日(土)~12月3日(日)

営業時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで

▶店舗Xアカウント:@HmvBooksShibuya(https://twitter.com/HmvBooksShibuya)



<名古屋会場>

会場:hmv museum 栄(「HMV栄」店内)

日程:2023年11月18日(土)~12月4日(月)

営業時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで

▶店舗Xアカウント:@HMV_Sakae(https://twitter.com/hmv_sakae)



<大阪会場>

会場:hmv museum 心斎橋(「HMV&BOOKS SHINSAIBASHI」店内)

日程:2023年12月2日(土)~12月17日(日)

営業時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで

▶店舗Xアカウント:@hmvbookssinsaib(https://twitter.com/hmvbookssinsaib)



<福岡会場>

会場:hmv museum 博多(「HMV&BOOKS HAKATA」店内)

日程:2023年12月2日(土)~12月18日(月)

営業時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで

▶店舗Xアカウント:@hmvbooks_hakata(https://twitter.com/hmvbooks_hakata)



※店舗の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。ご了承ください。



■入場料

1,000円(税込)

※日時指定入場券・当日入場券 共通料金

※未就学児無料。ただし、入場特典のお渡しはございません。



■入場券販売

お客さま集中による混雑回避のため、ローソンチケットにて日時指定入場券の販売 を行います。会場にて当日入場券の販売も行いますが、日時指定入場券で完売になっている時間帯は当日券販売を行わない可能性がございます。変更となる場合は特設ページ・店舗Xにてお知らせいたします。



<日時指定入場券販売(ローソンチケット)>

販売受付期間:

▷ 東京・名古屋会場:2023年11月2日(木) 16:00~各開催日前日の22:00まで

▷ 大阪・福岡会場:2023年11月16日(木) 16:00~各開催日前日の22:00まで

入金期間:

予約成立後~予約日含めず3日間 ※各開催日前日の23:00まで



※日時指定制(30分ごとの入場時間指定)となります。

※申込枚数制限はおひとり様各時間帯2枚までとなります(複数枠申し込み可能)。

※日時指定入場券には、別途システム利用料として1枚当たり220円(税込)がかかります。

※日時指定入場券販売に関する詳細は、特設ページ・店舗Xにてお知らせいたします。



▶ローソンチケット日時指定入場券販売ページ:https://l-tike.com/search/?lcd=36101%2C36102%2C46101%2C46102%2C56101%2C56102%2C86101%2C86102



<当日入場券販売(会場受付) >

各会場の入場受付にてご購入いただけます。



※混雑回避のため日時指定入場券は各回に上限数を設けております。日時指定入場券の上限に達している場合でも当日の状況によりその回の当日券を販売する可能性がございます。

※入場特典は、入場券購入時にお渡しいたします。

※混雑状況に応じ入場規制をさせていただく場合がございます。また、会期中混雑が予想される際は、入場を整理券制とさせていただく場合がございます。

※当日入場券に関する情報は各店舗のXにてご確認ください。変更となる場合は特設ページ・店舗Xにてお知らせいたします。



[会場内 注意事項]

・会場内の展示物にはお手を触れないようにお願いいたします。

・写真撮影は一部エリアのみ可能となります。動画撮影・録音はできません。

・展示内容の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・各会場の展示内容は一部異なるものがございます。

・本企画展は再入場不可となります。

・その他、各施設・各店舗のご案内に従っていただけますようお願いいたします。



チケットの販売情報や注意事項の詳細に関しては、以下特設ページよりご確認ください。

先着入場特典





『SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY PHOTO EXHIBITION~'LOVE'&'FOLLOW'~』にご入場いただいたお客さまに、先着でソロブロマイド(全13種類)を入場券1枚につきランダムで1枚プレゼントいたします。

本特典は、2023年9月に開催した「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN」東京ドーム公演の写真を使用したソロブロマイドとなります。



※画像はイメージです。

※S.COUPSのみ2023年7月開催「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO SEOUL」公演写真のソロブロマイドとなります。あらかじめご了承ください。

※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますのでご了承ください。



開催記念商品





『SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY PHOTO EXHIBITION~'LOVE'&'FOLLOW'~』の開催を記念して、開催記念商品を販売いたします。



・ポストカード2枚セット(全13種)/ 700円(税込)





・クリアポスター(全14種)/ 1,100円(税込)



※画像はイメージです。

※商品のラインナップ、仕様、価格は変更になる場合がございます。



<商品の購入に関して>

・商品は本展へご入場のお客様に限らず、どなたでもご購入いただけます。

・おひとり様1会計あたり各種3点までの個数制限とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

・会期中混雑が予想される際は、お客さまの安全を考慮し商品購入のご整列を整理券制とさせていただく場合がございます。

・商品の購入には現金またはクレジットカードがご利用いただけます。その他電子マネー・金券類は各店舗にお問い合わせください。

・商品のお取り置き、お取り寄せなどは承ることができませんので予めご了承ください。

・商品の数に限りがあり、ご来店いただいた際に在庫が無い場合もございます。

・施設内で実施されている各種キャンペーン・サービス等はすべて対象外となります。あらかじめご了承ください。

・施設内や施設周辺での密集行為、トレーディング行為の一切を禁止とさせていただきます。

・商品購入列への割込み行為・販売開始時に走る行為等は、非常に危険です。係員の指示をお守りくださいますようお願いいたします。



その他、詳細やご注意事項は下記特設ページをご確認ください。

SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY PHOTO EXHIBITION~'LOVE'&'FOLLOW'~ 大宮shop





HMV大宮アルシェでは、「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY」埼玉開催にあわせ、『SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY PHOTO EXHIBITION~'LOVE'&'FOLLOW'~』開催記念商品を特別に販売いたします。



■開催店舗:HMV大宮アルシェ(https://www.hmv.co.jp/store/OML/)

■販売期間:2023年11月18日(土)~12月3日(日)

■営業時間:10:00~21:00(日曜日・祝日は20:30まで)



商品の詳細、購入に関する詳細や注意事項につきましては特設ページをご確認ください。

また、商品の販売状況に関する最新情報はHMV大宮アルシェ公式Xにてご確認ください。

▶店舗Xアカウント:@HMV_Omiya(https://twitter.com/HMV_Omiya)







