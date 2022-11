[株式会社グローバルウェイ]



「“人”と“技術”を新しい時代のために」という経営理念のもと、急激に変化する時代のデジタルトランスフォーメーション(DX)に貢献できる企業として、様々なサービスを提供している株式会社グローバルウェイ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小山義一、証券コード:3936、以下「当社」)は、2022年11月18日19日開幕の「ResorTech EXPO 2022 in Okinawa」において、イノベーション度が高く優れていると評価できるものを表彰する「ResorTech EXPO AWARD 2022」が発表され、グローバルウェイのGCP x trocco(R)【データ分析基盤】が「ResorTech 展示部門 グランプリ」を受賞いたしました。



「ResorTech EXPO AWARD 2022(https://resortech-expo.okinawa/resortech-expo-award/)」は、「ResorTech EXPO 2022 in Okinawa」に展示される技術・製品・サービス等の中から、出展者が事前に応募した出展品・案件について、「ResorTech EXPO AWARD 2022 実行委員会」が学術的・技術的観点、市場性や将来性等の視点から、イノベーション度が高く優れていると評価できるものを審査・選考し、表彰するものです。



当社の GCP x trocco(R)【データ分析基盤】がデータ分析プラットフォームと分析基盤構築・運用のSaaSを組み合わせたサービスで沖縄の企業経営のDX化において大いに期待され、また、当社の沖縄科学技術大学院大学(OIST)への沖縄オフィス開設、社会課題解決や県内エンジニア育成への取り組みも評価され、77の出展企業等の中から「ResorTech 展示部門 グランプリ」に選出され、表彰されました。



trocco(R)とは

株式会社primeNumberが提供するデータ統合自動化サービスです。

trocco(R)は、ETL/データ転送・データマート生成・ジョブ管理・データガバナンスなどのデータエンジニアリング領域をカバーした分析基盤構築・運用の支援SaaSです。trocco(R)は、他システムと連携するための多くのコネクタの提供や、ノーコードによるスピーディーな開発、ワークフローによるジョブの自動化など、データ統合を自動化し、データエンジニアリングにかかる工数を削減することで、データをビジネスに活用するまでのステップを短縮することができます。



催事名:ResorTech EXPO 2022 in Okinawa

リアル開催期間:2022年11月17日(木)~2022年11月18日(金)

オンライン開催期間:2022年11月1日(火 )~2023年1月8日(日)

主催:ResorTech EXPO in Okinawa 実行委員会事務局

リアル会場:沖縄コンベンションセンター(〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1)

HP:https://resortech-expo.okinawa/



【本件に関するお問合せ先】

担当:株式会社グローバルウェイ ビジネスアプリケーション事業本部

Email:ba-sales@globalway.co.jp



