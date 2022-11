[株式会社 アスク]



株式会社アスク(本社:東京都千代田区)は、GIGABYTE社製のGPUサーバー「G292-280」及び「G482-Z54」に、当社が取り扱うNVIDIA社製データセンターGPU「NVIDIA H100」の組み込みモデルの取り扱いを開始いたします。



本製品は、Intel Xeon Gold 6326を2基搭載した2Uモデル「G292-280」に加え、AMD EPYC 7302を2基搭載した4Uモデル「G482-Z54」を筐体に採用し、GPUにNVIDIA H100を8基搭載したGPUサーバーとなります。



NVIDIA H100は、800億のトランジスタを搭載したHopperベースのGPUとなり、世界最大かつ最も強力なアクセラレータです。革新的なTransformer Engineや巨大なAI言語モデル、ディープレコメンダーシステム、ゲノミクス、複雑なデジタルツインを進化させるための高い拡張性を備えたNVIDIA NVLink相互接続などの画期的な機能を備えております。



また、お客様のご要望に合わせたカスタマイズも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。







◆製品仕様(カスタマイズ可能)

筐体: GIGABYTE G292-280

CPU: Intel Xeon Gold 6326×2

メモリ: 64GB DDR4-3200 ECC RDIMM×16(1TB)

GPU: NVIDIA H100 80GB×8

ストレージ: 2.5インチ SATA SSD 960GB×1

2.5インチ U.2 2TB NVMe P4510×2(RAID 1)

NIC: MCX653106A-HDAT×1

VROCモジュール: 25FD0-R181N0-10R×1

電源ユニット: 80 PLUS Platinum 3200W×2

その他: センドバック3年

製品情報URL: https://www.gigabyte.com/jp/Enterprise/GPU-Server/G292-280-rev-IAP1



筐体: GIGABYTE G482-Z54

CPU: AMD EPYC 7302×2

メモリ: 64GB DDR4-3200 ECC RDIMM×16(1TB)

GPU: NVIDIA H100 80GB×8

ストレージ: 2.5インチ SATA SSD 960GB×1

2.5インチ U.2 1.92TB NVMe×2(RAID 1)

NIC: MCX653106A-HDAT×1

電源ユニット: 80 PLUS Platinum 2200W×3

その他: センドバック3年

製品情報URL: https://www.gigabyte.com/jp/Enterprise/GPU-Server/G482-Z54-rev-A00





<GIGABYTE社 概要>

GIGABYTE社は、ハードウェアの専門知識、特許を取得した技術革新、および業界のリーダーシップを駆使することで、30年以上にわたり、マザーボードとグラフィックボードで数々の賞を受賞しております。HPCコミュニティの要として、サーバーとデータセンターの専門知識を提供しており、エッジからクラウドまでのデジタル化を可能にするスマートなソリューションを発明すると共に、ユーザーのデジタル情報から利益をもたらし、「Upgrade Your Life(生活を向上させる)」ことに尽力しています。

URL:https://www.gigabyte.com/



<株式会社アスク 概要>

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, Crucial, ELSA JAPAN, HTC VIVE, Micro-Star International(MSI), Micron, NVIDIA, NewTek, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL:https://www.ask-corp.jp/



<本ニュースリリースに関するお問い合せ先>

株式会社アスク 担当:鈴木 雄一

TEL:03-5215-5654、FAX:03-5215-5651

〒102-0076 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階

Webからのお問い合わせ:https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL:https://www.ask-corp.jp/



