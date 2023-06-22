［ワンダープラネット株式会社］

～クラフィTV 8周年直前 大・大・大感謝SP!! Twitter連動企画も実施！～



エンターテインメントサービス事業を行うワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹、東証グロース：証券コード4199、以下当社）は、iOS/Android端末向けに配信中のスマートフォンゲーム『クラッシュフィーバー』のリリース8周年を記念した生放送を6月23日(金)19:00よりYouTube、ニコニコ生放送の公式チャンネル、Twitter Liveにて配信することをお知らせいたします。









今回の生放送では、8周年キャンペーンを始めとした最新情報やTwitterイラストコンテストの結果発表の他、アップデート情報やDJライブなど激アツの内容を盛りだくさんでお届けします！



さらに生放送連動企画も実施します！番組放送中に「#クラフィ8周年」がTwitterトレンド5位以内に入ると豪華ゲーム内アイテムをプレゼント！

応援コメントや感想をツイートで投稿して生放送をみんなで盛り上げよう！



■番組名

クラフィTV 8周年直前 大・大・大感謝SP!!



■公式チャンネルURL

YouTube

https://youtube.com/live/Ulefk7X27AI



ニコニコ動画

https://live.nicovideo.jp/watch/lv341725679



Twitter Live

https://twitter.com/i/broadcasts/1YqJDopPanQGV





■出演者



百花 繚乱



小原莉子



■『クラッシュフィーバー』概要

アプリ名：クラッシュフィーバー

カテゴリー： ブッ壊し！ポップ☆RPG

価格： 無料 (アプリ内課金あり)

対応OS： iOSバージョン11.0以降、Androidバージョン6.0以降



App Store: https://apple.co/2TVUJ23

Google Play: https://bit.ly/2TzvWR9

プロモーション動画：https://bit.ly/3xpC2Ce

公式サイト：https://crashfever.com/

公式Twitter: https://twitter.com/CrashFever_PR





■当社概要

社名：ワンダープラネット株式会社（WonderPlanet Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビル5F

設立日：2012年9月3日

資本金：17億4,961万円（ 資本準備金含む 、2023年2月末時点 ）

代表者：代表取締役社長CEO 常川 友樹

事業内容：エンターテインメントサービス事業

公式Webサイト：https://wonderpla.net





＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

ワンダープラネット株式会社

Email: hello@wonderpla.net



企業プレスリリース詳細へ （2023/06/22-11:46）