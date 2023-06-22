「クラッシュフィーバー」8周年記念生放送、6月23日19時よ…
［ワンダープラネット株式会社］
～クラフィTV 8周年直前 大・大・大感謝SP!! Twitter連動企画も実施！～
エンターテインメントサービス事業を行うワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹、東証グロース：証券コード4199、以下当社）は、iOS/Android端末向けに配信中のスマートフォンゲーム『クラッシュフィーバー』のリリース8周年を記念した生放送を6月23日(金)19:00よりYouTube、ニコニコ生放送の公式チャンネル、Twitter Liveにて配信することをお知らせいたします。
今回の生放送では、8周年キャンペーンを始めとした最新情報やTwitterイラストコンテストの結果発表の他、アップデート情報やDJライブなど激アツの内容を盛りだくさんでお届けします！
さらに生放送連動企画も実施します！番組放送中に「#クラフィ8周年」がTwitterトレンド5位以内に入ると豪華ゲーム内アイテムをプレゼント！
応援コメントや感想をツイートで投稿して生放送をみんなで盛り上げよう！
■番組名
クラフィTV 8周年直前 大・大・大感謝SP!!
■公式チャンネルURL
YouTube
https://youtube.com/live/Ulefk7X27AI
ニコニコ動画
https://live.nicovideo.jp/watch/lv341725679
Twitter Live
https://twitter.com/i/broadcasts/1YqJDopPanQGV
■出演者
百花 繚乱
小原莉子
■『クラッシュフィーバー』概要
アプリ名：クラッシュフィーバー
カテゴリー： ブッ壊し！ポップ☆RPG
価格： 無料 (アプリ内課金あり)
対応OS： iOSバージョン11.0以降、Androidバージョン6.0以降
App Store: https://apple.co/2TVUJ23
Google Play: https://bit.ly/2TzvWR9
プロモーション動画：https://bit.ly/3xpC2Ce
公式サイト：https://crashfever.com/
公式Twitter: https://twitter.com/CrashFever_PR
■当社概要
社名：ワンダープラネット株式会社（WonderPlanet Inc.）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビル5F
設立日：2012年9月3日
資本金：17億4,961万円（ 資本準備金含む 、2023年2月末時点 ）
代表者：代表取締役社長CEO 常川 友樹
事業内容：エンターテインメントサービス事業
公式Webサイト：https://wonderpla.net
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
ワンダープラネット株式会社
Email: hello@wonderpla.net
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/22-11:46）
データ提供
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