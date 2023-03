[株式会社Fanplus]



音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、ダンスボーカルユニットDA PUMPの公式サイト・オフィシャルファンクラブ「DPC」を、2023年3月1日(水)にリニューアルオープンいたしました。



DA PUMPオフィシャルファンクラブ「DPC」では、ライブやイベントのチケット先行販売はもちろん、ファンクラブ会員限定の特典をお届けします。

会員限定のムービーやHappy Mondayなど従来のコンテンツに加え、メンバーやスタッフがオフショットをアップする「DPC PHOTOLOG」、メンバーのここでしか見られない一面を見せる「DPC CHANNEL」などの新サービスを会員限定でご利用いただけます。



■DA PUMPオフィシャルファンクラブ「DPC」会員限定コンテンツ一覧

・TICKET:ファンクラブ会員限定の最速チケット先行や限定イベントの実施

※チケットの確保を保証するものではございません。

※優先度は先行によって変更される場合があります。

※対象外となる公演もございます。



・DPC INFO:ライブ・イベント・メディア出演情報などスケジュールをご案内します。



・DPC PHOTOLOG:会員限定のさまざまなオフショットをお届け。



・DPC CHANNEL:メンバーのここでしか見れない一面を見せる動画をお届け。



・Movie:メイキング映像やコメント動画など会員限定の動画をお届け。



・Happy Monday:U-YEAHのDPC会員限定ブログ(毎週月曜更新)



・Stream:不定期で生配信を実施



・DIGITAL MEMBER'S CARD:マイページでデジタル会員証を表示できます。



その他、入会特典や継続特典、会報誌もご用意しております。



DA PUMPオフィシャルファンクラブ「DPC」

URL: https://dapump-fc.jp/

(PC/スマートフォン対応)



推奨環境:OS

・iOSの場合、iOS10.0以上

・Androidの場合、5.0以上

※当サイトはタブレット端末、ガラホ(テンキーの付いたスマートフォン)、らくらくスマートフォンは非対応となります。



ブラウザ

・iOSの場合、Safariの最新版

・Androidの場合、AndroidブラウザまたはChromeの最新版

・Windowsの場合、IE11、Microsoft Edge、Chromeの最新版

・Mac OS Xの場合、SafariまたはChromeの最新版



【DA PUMPプロフィール】



1997年6月、富樫明生の音楽プロデュースにより、シングル「Feelin' Good ~It's PARADISE~」でデビュー。

1998年、NHK紅白歌合戦に初出場。以降、2002年まで5年連続出場。

「ごきげんだぜっ ! ~Nothing But Something~」,「Rhapsody in Blue」,「We can't stop the music」,「if...」など数々のヒットを放つ。

2001年発売のベスト盤「Da Best of Da Pump」は128万枚を売り上げた。

2008年、現メンバーが加入。

2009年「新生DA PUMP」として「SUMMER RIDER」をリリース。

2014年、7人体制となる。

2018年6月 約3年半ぶりにリリースした29枚目のシングル「U.S.A.」が大ヒット、MV再生回数は2億3千万回を超える(2021年1月現在)。

同年12月「第60回 日本レコード大賞」《特別賞、優秀作品賞》を受賞。

「第69回 NHK 紅白歌合戦」に出場、ISSA 以外の現メンバーは初出演となった。

2019年3月「桜」をリリース。

2019年6月「LIVE DA PUMP 2019 THANX!!!!!!! FINAL」を日本武道館で開催。

2019年8月 メンバーもゲスト出演を果たした「劇場版仮面ライダージオウ Over Quartzer」の主題歌、「P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~」を発売。

2019年10月~12月「LIVE DA PUMP 2019 Funky Tricky Party」で全国ツアーを行う。

同月12月「第61回 日本レコード大賞」《優秀作品賞》を受賞。

「第70回 NHK 紅白歌合戦」に出場。2年連続で出場を果たした。

2020年2月さいたまスーパーアリーナにて「LIVE DA PUMP 2020 Funky Tricky Party FINAL」を開催。

2020年3月「Heart on Fire」をリリース。

2020年5月「U.S.A.」が2020年JASRAC賞 外国作品賞を受賞。

2020年9月「Fantasista~ファンタジスタ~」をリリース。

2020年11月 初の単独オンラインライブ「LIVE DA PUMP 2020 DA NEWE GAME」開催

2020年12月「第62回 日本レコード大賞」《優秀作品賞》を受賞。3年連続で受賞。

2021年 3月「Dream on the street」をリリース

2021年 5月、現在の6人体制となる。





■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。



会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/





【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp





※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/02-20:40)