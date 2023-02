[eiicon company]

「eiicon meet up!! -共創につながる出会いが生まれる場‐」第6弾!SHIBUYA QWSスクランブルホールにて、オフライン限定開催。ネットワーキング(交流会)も。



オープンイノベーション・新規事業創出支援をするeiicon company(所在地:東京都港区南青山、代表:中村 亜由子)は、2023年2月16日(木)、「SHIBUYA QWS」(本社:東京都渋谷区、運営会社:渋谷スクランブルスクエア株式会社)との共催イベント、『eiicon meet up!! vol.6 WEB3.0スタートアップ ~常識をアップデートするWEB3.0~』を、SHIBUYA QWS スクランブルホールにて開催いたします。

本日より、参加者の募集を開始いたしました。

https://techplay.jp/event/889992









■eiicon meet up!! -共創につながる出会いが生まれる場‐について

eiicon companyは、新規事業・オープンイノベーションコミュニティの活性化を目的に、今話題のスタートアップ企業がピッチを行い、共創につながる“出会い”を生み出すオリジナルピッチイベント、「eiicon meet up!!」を定期開催しております。



<これまでの「eiicon meet up!!」開催テーマ>

・「Vertical DX」

・「フェムテック」

・「ロボティクス」

・「フードテック」

・「カーボンニュートラル」





今回、第6弾のテーマは、ブロックチェーン、メタバース、NFTなど、注目のビジネストレンドとしてその展開領域を拡大し続けている「WEB3.0」。WEB3.0業界の最前線で活躍しているスタートアップは、これまでどのような想いのもとで事業に取り組み、どのようなビジョンの実現を目指しているのか―。代表5名(予定)をご招待し、参加者に向けてピッチを行っていただきます。

WEB3.0領域での新規事業創造や、共同研究・開発、協業先を模索している担当者の方々は、ぜひご参加ください。



□イベント概要

eiicon meet up!! vol.6 -共創につながる出会いが生まれる場-

WEB3.0スタートアップ <常識をアップデートするWEB3.0>(eiicon×SHIBUYA QWS共催)

・開催日時:2023年2月16日(木) 19:00~21:00 ※受付開始:18:30~

・会場:SHIBUYA QWS スクランブルホール

東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号渋谷スクランブルスクエア(東棟)15階

・参加方法:参加費無料/事前申込制 ※申し込み締め切り 2023年2月15日(水)23:59

※申し込みページ: https://techplay.jp/event/889992



□登壇企業 ※社名五十音順

・株式会社UPBOND 代表取締役 水岡 駿氏

・株式会社Final Aim 取締役最高デザイン責任者 横井 康秀氏

・株式会社フィナンシェ 取締役COO 田中 隆一氏

・株式会社プレイシンク 代表取締役 尾下 順治氏

ほか一社(調整中)



□タイムスケジュール

18:30-19:00 受付

19:00-19:10 オープニング

19:10-19:20 1stピッチ(登壇社調整中)

19:20-19:30 2ndピッチ(株式会社UPBOND)

19:30-19:40 3rdピッチ(株式会社プレイシンク)

19:40-19:50 休憩

19:50-20:00 4thピッチ(株式会社Final Aim)

20:00-20:10 5thピッチ(株式会社フィナンシェ)

20:10-20:20 クロージング

20:20-21:00 ネットワーキング

21:00 終了

※登壇順は変更になる可能性がございます。





■SHIBUYA QWSについて

2019年11月1日、渋谷駅直結・直上に開業した渋谷スクランブルスクエア。SHIBUYA QWS(以下QWS)は、その15階に位置する会員制の共創施設です。【Social Scramble Space / 渋谷から世界へ問いかける、可能性の交差点】をコンセプトに掲げ、多様なバックグラウンドを持つプレイヤー達の[問い]を交差させることで、未知の価値に繋がるムーブメントを生み出すことを目指しています。

・SHIBUYA QWS Webサイト: https://shibuya-qws.com/

・SHIBUYA QWS 紹介動画: https://www.youtube.com/watch?v=33iq9cmRXeY



■eiicon company 概要

eiicon companyは、「オープンイノベーション※」にチャレンジするすべての企業に対し、その取り組みを加速させる支援を実施しています。登録数26,000社、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」( https://auba.eiicon.net/ )をはじめ、“事業を活性化するメディア”「TOMORUBA」、オフラインでの活動をオンライン上で実現する会員専用コミュニティ「SHABERUBA」、出会いの場をリアルに創出する「event」、オープンイノベーションチャレンジを支援する専門コンサルタントによる「Sourcing Support」により、日本に新規事業創出手法「オープンイノベーション」を根付かせるサービスを提供しています。

名 称:eiicon company (エイコンカンパニー) https://corp.eiicon.net/

代 表:中村 亜由子

所 在 地:〒107-0062 東京都港区南青山1-15-5

事業内容:オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

電話番号:03-6670-3273(代表)

メールアドレス:info@eiicon.net



2022年12月、eiicon company(AUBA)は、革新的な優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞しました。 https://service-award.jp/result04.html





■eiicon company運営会社

社名:パーソルイノベーション株式会社

本社所在地:〒107-0062 東京都港区南青山1-15-5

資本金:5,500万円

代表者:代表取締役社長 長井 利仁

事業内容:新規事業創造・オープンイノベーション推進、グループ会社の経営計画・管理並びにそれに付帯する業務





※オープンイノベーション:

2003年(米)ヘンリー W. チェスブロウが提唱した、「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/01-16:46)