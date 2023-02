[株式会社ヨウジヤマモト]

写真集『DEKOTORA -Spaceships on the Road in Japan-』をフィーチャーしたPOGGYTHEMANとのトリプルコラボレーションが実現



エッジの効いたコンセプチュアルプロジェクト「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)」にて第20弾コラボレートコレクションを、2月8日(水)日本時間PM12:00に発売いたします。

第20弾では雑誌や広告の第一線で活躍するフォトグラファー秦 淳司氏が15年にわたって撮り続けてきたデコトラの写真集『DEKOTORA -Spaceships on the Road in Japan-』の中から、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO にキュレーターとして携わっている小木“POGGY”基史氏がセレクトした画像を、Tシャツに落とし込んだ<WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO>×<POGGYTHEMAN>×『DEKOTORA』のトリプルコラボレーションが実現いたしました。



【商品ラインナップ】

夜の闇に浮かび上がる電飾を点灯したデコトラは、あたかも路上の宇宙船。

夢か、幻か、私たちを異界へと連れてゆく。

そんな写真集『DEKOTORA -Spaceships on the Road in Japan-』から飛び出したデコトラの鮮やかな色調をそのまま活かした、インパクトのあるTシャツ2種が登場いたします。



1種はデコトラ後部ランプの装飾である、マフラーのような形をしたステンレス製のパーツが、デコトラのパーツながらやや近未来的な雰囲気が目を引きます。



もう1種は最盛期の70年代のデコトラを復刻したタイプのトラックで、電飾は今どきのLEDではなく電球を使用し

運転席や荷台のペイントには和風な描写が描かれている、昭和テイストを感じる全国歌麿会所属のデコトラ「美咲嬢」の画像をピックアップしました。



また今回は厚さ5センチ、重さ2.4キロの重量感あふれる写真集も同時に販売いたします。

※写真集のみWILDSIDEオンラインプラットフォームのみでの展開となります



WILDSIDE × POGGYTHEMAN × DEKOTORA Short Sleeve T-shirt (Lamp)

¥12,100(税込)

Front





Back





WILDSIDE × POGGYTHEMAN × DEKOTORA Short Sleeve T-shirt (Truck)

¥12,100(税込)

Front





Back





写真集『DEKOTORA -Spaceships on the Road in Japan-』

¥8,800(税込)

さらに本商品の発売に合わせて、フォトグラファー秦 淳司氏とWILDSIDE キュレーター小木“POGGY”基史氏によるデコトラの魅力やアイテム制作の背景に迫ったインタビュー記事を、WILDSIDEオンラインプラットフォーム内「Content」にて発売日時に掲載いたします。

【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO第20弾コレクション】

▼抽選発売期間:2/8(水)PM12:00

公式オンラインプラットフォーム

