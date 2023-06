[株式会社チョコレイト]

CHOCOLATE Inc.(本社:東京都渋谷区、代表取締役:渡辺裕介)によるキャラクターレーベル「CHOCOLATE CHARACTER LABEL」(略称:CCL)は、 LINEスタンプのけたくま(けたたましく動くクマ)などを手掛けるアニメーション作家・たかだべあによる、ゆかいでふしぎなラッコたちのキャラクター「ラッコズ」の初となるコラボカフェ『ラッコズカフェ』を、6月15日より新宿ミロードにて期間限定オープンすることをお知らせいたします。

本カフェは、「ラッコズ」たちが暮らしている「ラッコズランド」をテーマとしており、「ラッコズ」たちの過ごす日常を切り取ったフードや、キャラクターをイメージしたドリンクなど、ゆかいでふしぎな世界観を楽しめるメニューを展開いたします。物販ブースでは、描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズや6月14日から発売予定の「ラッコズ」初の絵本『チャッホ!』(ポプラ社)を販売するほか、オープン初日には、ラッコのこども「コラコ」がカフェ会場に登場するイベントも予定しています。









■『ラッコズカフェ』開催概要:

会期:2023年6月15日(木)~7月23日(日)

会場:ボックス&カフェスペース 新宿ミロード2号店



■『ラッコズカフェ』公式サイト:

https://raccos-cafe.jp/





『ラッコズカフェ』について





■カフェメニュー:

メニューは「ラッコズランド」やキャラクター、人気の場面をモチーフとしており、ラッコのこども「コラコ」のフェイスをあしらったハンバーガープレートやカレーなどのフード、海辺で過ごす「ラッコズ」たちの様子を表現したティラミスやパフェなどのデザート、キャラクターをイメージしたドリンクなど、遊び心あふれるフォトジェニックなメニューを展開いたします。



<フード>

・ラッコズランドプレート 1,749円(税込)

・チャッホ!カレー 1,859円(税込)

・ブイ!バーガー 1,969円(税込)











<デザート>

・うにょうにょパフェ 1,639円(税込)

・ぷかぷかティラミス 1,749円(税込)

・ドゥーン!ミルフィーユ 1,749円(税込)











<ドリンク>

・チャムチャムドリンク 1,089円(税込)

・チウチウドリンク 979円(税込)

・チャッホ!ドリンク 1,309円(税込)











■オリジナルグッズ:

・アクリルキーホルダー(ランダム6種) 各770円(税込)

・アクリルクリップ(ランダム7種) 各770円(税込)

・缶バッジ(ランダム7種) 550円(税込)

・クリアファイル 550円(税込)

・アクリルスタンド(全6種) 990円(税込)

・コルクコースター 770円(税込)

・トートバック 1,760円(税込)

・巾着 1,320円(税込)





























■事前予約者限定カフェ利用特典:



事前予約の上カフェをご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「オリジナルステッカー(全6種)」をランダムで1枚プレゼントいたします。















■絵本『チャッホ!』について:



カフェ期間中、物販コーナーでは6月14日発売の「ラッコズ」初となる絵本『チャッホ!』(ポプラ社)も販売いたします。



『チャッホ!』(作・絵:たかだべあ)

発行:株式会社ポプラ社

価格:1,650円(税込)

(C)︎CHOCOLATE Inc.







■「コラコ」登場イベントについて:



カフェのオープン初日となる6月15日には、ラッコのこども「コラコ」がカフェ会場に登場!?「コラコ」と一緒に楽しいお食事の時間をお過ごしください。



※オープン時間中、複数回の登場を予定しています。

※ツーショット撮影会ではございません。

※登場時間に関するご質問にはお答えできませんため、あらかじめご了承ください。







■『ラッコズカフェ』概要:

・会期:2023年6月15日(木)~7月23日(日)

・会場:ボックス&カフェスペース 新宿ミロード2号店(東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階)

・予約方法:6月5日(月) 18時より『ラッコズカフェ』公式サイトにて予約受付開始

・予約金:500円(税込550円) ※1申込につき、4席まで予約可。

・運営元:株式会社エルティーアール

・『ラッコズカフェ』公式サイト:https://raccos-cafe.jp/





「ラッコズ」について





■「ラッコズ」:



ゆかいでふしぎなラッコたち。楽しいこと、ぶったまげること、おったまげることがつぎつぎと起こります。

SNSでのアニメーション総再生数は5,000万回を超え、海外のファンからも支持されています。





公式サイト:https://raccos.com/

Twitter:https://twitter.com/raccosdesu

Instagram:https://www.instagram.com/raccosdesu



■「ラッコズ」作者 たかだべあ:



1994年生まれ。2016年LINEスタンプ「けたたましく動くクマ」が話題となりLINE Creators AWARDで新人賞を受賞。「けたくま」「ラッコズ」等、人気キャラクターを生み出しており、アニメーション、イラストレーション、音楽、グッズ制作など幅広く活動している。 LINE公式アカウントの登録者は約610万人、SNSの合計フォロワー数は約130万人、GIPHYではTop GIFs of 2021に選ばれ

view数は130億を超えている。

Twitter : https://twitter.com/takadabear

Webサイト:https://ketakuma.com/



※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)CHOCOLATE Inc.





「CHOCOLATE CHARACTER LABEL」について







「CHOCOLATE CHARACTER LABEL」は、次世代のキャラクターを生み出し、育て、後押しするためのレーベルです。多様なクリエイターと一緒に、世界中で愛され続けるキャラクターづくりをめざします。

https://chocolate-inc.com/ccl/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-13:46)