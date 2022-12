[バリュエンス]

12月1日(木)より全国に120店舗以上あるなんぼやの店頭および宅配、出張買取にてロレックスを売却されたお客様全員に現金5,000円をプレゼント



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社の運営するブランド買取「なんぼや」が2022年12月1日(木)~12月31日(土)までの期間、ロレックス買取成立で全員5,000円プレゼントキャンペーンを開催することをお知らせいたします。











なんぼや初!ロレックス単独キャンペーンを開催



ブランド品年間買取金額総合において2年連続日本一を獲得※[1]し、さらに時計、ロレックス、ジュエリーにおいても同様に2年連続日本一を獲得※[2]したブランド買取「なんぼや」はこの度、なんぼや初となるロレックス単独キャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンでは、全国のなんぼやの店頭および出張、宅配買取にてロレックスの買取が成立したお客様全員に、ロレックス1本につき現金5,000円を店頭、出張買取ではその場で、宅配買取では後日振込にてプレゼント。さらに期間中、対象となるロレックスの買取が成立すれば、何度でもご適用可能です。

なんぼやは国内に120店舗以上※[3]を展開し、バリューデザイナー(鑑定士)のお客様との対話を大切にした丁寧な接客による「おもてなし力」、国内のみならず海外へも販路を持っていることや、あらゆるブランド、ジャンルが買取りできる「圧倒的な買取力」、さらに、お客様のご都合に合わせて選べる「豊富な買取方法」で多くのお客様から好評をいただいております。査定は無料ですので、お得なこの機会になんぼやでロレックス売却をぜひご検討ください。



※[1] 個人からのブランド品年間買取金額(トータル)No.1(2022.10.24時点)[ESP総研調べ](調査期間:2022.8.1~2022.10.24)

※[2] 各ジャンルそれぞれ、個人からのブランド品年間買取金額×時計/ロレックス/ジュエリー No.1(2022.10.24時点)[ESP総研調べ](調査期間:2022.8.1~2022.10.24)

※[3] 店舗数は2022年11月10日現在。姉妹ブランド「BRAND CONCIER」含む。





ロレックス買取成立で全員5,000円プレゼントキャンペーン 概要



開催期間:2022年12月1日(木)~2022年12月31日(土)

キャンペーン内容:ロレックスの買取成立したお客様全員、ロレックス1本につき現金5,000円を店頭・出張買取はその場で、宅配買取は後日振込にてプレゼント。期間中、対象のロレックスが買取成立すれば、何度でもご適用可能。

対象となるロレックス:完品(本体/箱/付属品 全てお揃い)、本体のみ、ケースのみ等

対象の買取方法:店頭買取、宅配買取、出張買取 ※オンラインは対象外

URL:https://nanboya.com/campaign/present_202212/





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



