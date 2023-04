[パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社]





孤独でありながら共にあり、異なりつつも結びつき、唯一無二でありながらもどこか似通っている...

多様性と真正性の精神に導かれた新世代であり、マルチカルチャーを発信する注目のアーティスト

たちが、ディオールのプロジェクトの為に集結します。香水がそのアコードを明らかにするように、

彼らはグリ ディオールの香りからインスピレーションを得て、それぞれの多面的な個性を表現します。

前衛的なファッション シーンをリードするバルディア・ゼイナリ監督が撮影し、ファッション フォト

グラファーであるミカエル・ヤンソン氏が撮影した作品には、彼ら独創性と力強さが光っています。





THEIR WORDS FLOW FREELY









ディオールは、彼ら一人一人に自身の夢や挑戦

したいことを問います。彼らは演技、ダンス、歌、

創作など、才能と独創性の表現者。グレーは彼らの

ライトモチーフであり、それでいて完全な自由を

与えます。非凡な彼らは、グリ ディオールと共に

自由を謳歌します。

















ユニークで多彩、名前が知られていながらもミステリアスな雰囲気を持つこのアーティストたちは、まるでグリ ディオールの香りのように、それぞれが多面的な魅力を放っています。ディオールのために、彼らは自分自身をさらけ出し、そのパーソナルな一面をあえて具現化し、自らが望む通りに表現しました。カメラに収められた彼らの洗練されたイメージ、所作に昇華されたその動きは鮮やかなグリ ディオールそのものです。









色という表現では収まらず、黒と白の単純な

出会いでもなく、ディオールにとってグレーは

神聖なものです。パリの本店モンテーニュ通り

30番地のブティックの壁にも、コレクションの

ルックにも常に存在し、無限のニュアンスとエレ

ガンスを備えています。グレーはあらゆるニュア

ンス、あらゆる情熱を表現します。グレーの頂点に

立つのがグリ ディオール。格調高い香りであり、

シプレー調の香水の中でもアイコン的存在です。

男女を問わず愛されるグリ ディオールは、アー

ティストたちが自身を自由に表現できるよう誘い

かけます。彼らの言葉は、流れるようなイメージと

共に、自由に漂います。彼らは香りのように魅惑

的で魅力的なのです。大胆で、自信に満ちる彼

らは、グリ ディオールと共に輝きます。





ALONGSIDE

FLUID IMAGES



MAYA HAWKE REVEALS HERSELF

FAI KHADRA PUTS A SPELL ON LUCK

THUSO MBEDU FLIES HIGH

ORELSAN HAS NO FILTER

JENNA ORTEGA RISKS EVERYTHING

JOSEPH QUINN OPENS UP, NO HOLDS BARRED

LIU YU XIN DIVES INTO COLOR

WITH GRIS DIOR THEY DARE EVERYTHING.







MAYA HAWKE マヤ・ホーク



DARE TO BE YOURSELF

自分らしくいること



女優、そしてミュージシャンとして注目を集めるマヤ・ホーク。イギリスのTVシリーズ『若草物語』でデビューを果たした後、Netflixの大人気ドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のシーズン3に出演。同作品で初めての

LGBTQ+の登場人物ロビン・バックリーを演じ、ハリウッド批評家協会TVアワードにノミネートされました。2022年には、ジェニファー・ケイティン・ロビンソン監督のNetflix映画『リベンジ・スワップ』に主演。2023年は、ウェス・アンダーソン監督の新作『Asteroid City(原題)』をはじめ、アンドリュー・スタントン監督の『Revolve(r 原題)』に父イーサン・ホークと共演するなど大活躍が続いています。さらに、世界的指揮者・作曲家レナード・バーンスタインを描いたブラッドリー・クーパー監督作品『Maestr o(原題)』では、バーンスタインの娘ジェイミーを好演。マルチな才能を持つアーティスト、マヤ・ホークは、2020年に初アルバム『Blush』を発表し歌手としてのキャリアをスタートさせ、2022年には2枚目のアルバム『Moss』をリリースしました。





FAI KHADRA ファイ・カドラ



DARE TO PLAY

大胆に遊ぶ



多彩な才能を持つアーティスト、ファイ・カドラは、フォロワー数190万人以上の自身のインスタグラム アカウントに書かれた“ In Music We Trust”の言葉通り、ファッションと音楽の世界で活躍の場を広げています。DJシーンの革命児、双子のDJデュオSimiHazeの兄でもあるパレスチナ人アーティストは、ロンドンを拠点に、建築、デザイン、アーティスティック

ディレクション、現代アートといったさまざまなクリエイティブ シーンに関わっています。オークションハウス、サザビーズと関係の深い彼は、「Contemporary Curated」ビデオ シリーズのゲスト キュレーターの一人として参加。この活動を通じて、若い世代へミニマルアートの魅力と、スターリング・ルビー、ゲルハルト・リヒター、ヨーゼフ・ボイス、ソル・ルウィット、ヨゼフ・アルバースといった彼自身が影響を受けた芸術家の重要性を伝えています。最近では、ロサンジェルスにあるSIZEDで開催された「VESSELS」プロジェクトに参加し、彫刻を展示しました。





THUSO MBEDU トゥソ・ムベドゥ



DARE TO FLY

飛び立つとき



南アフリカ共和国、クワズール・ナタール州の州都ピーターマリッツバーグで生まれたトゥソ・ムベドゥは、ウィットウォーターズランド大学にて演劇を

専攻しました。2014年、南アフリカで大人気となったTVドラマ『Isibaya(原題)』でデビュー。その後、主にTVドラマでキャリアを積み、『Scandal!

(原題)』と『Is'Thunz(i 原題)』両作品で2017年、2018年に国際エミー賞にノミネートされました。2018年、南アフリカとヨーロッパの国が合作したミニシリーズ『Liberty(原題)』に出演し、2人のデンマーク人女優コニー・ニールセンとソフィー・グロベルに出会います。その後、19世紀のアメリカ南部の奴隷の逃避行を描いた、コルソン・ホワイトヘッドのピュリッツァー賞受賞小説を原作に、オスカー監督バリー・ジェンキンスがドラマ化した『地下鉄道 自由への旅路』で主役のコーラ役を熱演。2022年、史上初めての女性兵士軍隊の一つ、ダホメ王国アマゾンの女性戦士の物語を描いた、ジーナ・プリンス=バイスウッド監督の作品『The Woman King(原題)』に出演。ヴィオラ・デイヴィスと共演し、勇敢な女性戦士へとなった孤児ナウィを演じました。





ORELSAN オレルサン



DARE TO BE REAL

リアルに



シンガーソングライターでありパフォーマー、オレルサンはフランスの音楽シーンでもっとも影響力のあるアーティストのひとりです。俳優であり監督・脚本家でもあるこの多領域なアーティストは、デビュー アルバム『Perdu d’avance』に続き、2011年にリリースした『Le chant des sirènes』で売上200万枚を突破。ヴィクトワール ド ラ ミュージック アワードで2つの賞に輝きました。さらに、『La fête est finie』で聴衆と音楽界から絶大な支持を得て、ヴィクトワール ド ラ ミュージック アワードで3つの賞を受賞。2021年にリリースされた4作目となるアルバム『Civilisation』は、発売後わずか5ヶ月でダイヤモンド ディスクに認定されヴィクトワール ド ラ ミュージックアワードを受賞しました。

2020年には、彼のドキュメンタリー『Montre jamais ça à personne(誰にもそれを見せるな)』が8エピソードでAmazonプライムにて放映され、彼独自の奇抜なトーンが多くの視聴者の心を捉えました。数々のアワードを

受賞しているオレルサンは、今やヨーロッパ最大のホールでパフォーマンスを行い、直近のコンサートでは100万人以上のファンを動員。つながりが深いディオールの服を纏う彼は、今大注目の魅力的な現代フランス人アーティストのひとりです。





JENNA ORTEGA ジェナ・オルテガ



DARE TO RISK IT

リスクを楽しむ



8歳からスポットライトの中にいるカリフォルニア出身の人気女優ジェナ・オルテガは、ティム・バートンが手がけたNetflixオリジナルドラマ『ウェンズ

デー』で、主役ウェンズデー・アダムスを演じ一躍世界的なスターとなりました。2023年、ゴールデングローブ賞の主演女優賞ミュージカル/コメディー部門にノミネートされ、前年には、スクリーン・アクターズ・ギルド賞のコメディーシリーズの最優秀女優賞にノミネートされました。2023年3月には人気映画シリーズ6作目となる『スクリーム 6』に出演。続いて『Winter Spring Summer and Fal(l 原題)』に出演し『、Miller’s Girl(s 原題)』ではマーティン・フリーマンと共演予定です。他にも、ブライアン・ヘルゲランド監督の作品『Finestkind

(原題)』にて、ベン・フォスターとトミー・リー・ジョーンズと共演する予定です。



ジェナ・オルテガは、全米いじめ防止センターや、AIDSヘルスケア財団、ジーナ・デイヴィス・インスティチュートをはじめ、数多くの慈善団体を支援しています。





JOSEPH QUINN ジョセフ・クイン



DARE TO CHILL

クールなアティチュードで



ロンドン生まれのイギリス人俳優ジョセフ・クインは、『ストレンジャー・シングス』シーズン6で人気の役エディー・マンソンを演じ、瞬く間に世界的な人気俳優となりました。その他『、Catherine the Grea(t 原題)(』Sky Original とHBO)でヘレン・ミレンと共演し、女帝エカテリーナの息子パーヴェル1世を演じ、またBBC TVドラマシリーズ『レ ミゼラブル』や、クレア・オークレイ監督のデビュー作『Make-Up(原題)』に出演し注目を集めています。舞台

では、ロンドンのナショナル・シアターにて、各方面から絶賛された若手劇作家ルーシー・カークウッドの作品『モスキート』でオリヴィア・コールマンと

共演。また、脚本家・監督ルナ・カームーンの長編デビュー作『Hoard(原題)』にも出演し、現在ルピタ・ニョンゴとともにマイケル・サルノスキ監督の新作『A Quite Place: Day One(原題)』の撮影に挑んでいます。アメリカのバラエティ誌が選ぶ「2022年注目の俳優10人」に選ばれたジョセフ・クインは、メゾン クリスチャン ディオールのグリ ディオール フレグランスのグローバル アンバサダーに任命されました。





LIU YU XIN リウ・ユーシン



RE TO CREATE

創作へのチャレンジ



シンガー、プロデューサー、そしてストリートダンサー。才能豊かで大胆な中国人スター、リウ・ユーシンは、10歳からダンスをはじめ15歳で音楽の

世界に入りました。早くから才能を開花させたパフォーマーは、22歳でグループ「THE9」のリードシンガーとなり大人気を博し、新しい中国ミュージックシーンのトップへと駆け上がりました。2020年、フォーブス・チャイナは、リウ・ユーシンを30歳以下のもっとも影響力のある30人に選出。2021年には、大ヒットとなったEP『 Epsilon』により中国人シンガーのナンバーワンの座を獲得します。中国でベストセラー アルバムとなった5作品のうち、唯一女性アーティストとして仲間入りをするという快挙を達成。2022年、初となるソロアルバム『Xanadu』をリリースし、10スタイルのストリートダンスを披露し高い評価を得ました。同じ年、人気TV番組『Street dance of China』の初の女性キャプテンとして加わりました。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/11-19:45)