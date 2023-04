[株式会社ベーシック]

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One(フェレットワン)』を運営する株式会社ベーシック(代表取締役:秋山勝 本社:東京都千代田区、以下「当社」)は、株式会社博報堂(代表取締役社長:水島正幸、本社:東京都港区、以下「博報堂」)が発足した、「HAKUHODO CX FORCE」(以下「本チーム」)に参画いたします。



『ferret One』がこれまで培ってきた、BtoBマーケティングにおける知見やナレッジを本チームに共有することで、マーケティングのバリューチェーン全体における顧客体験のデザイン・企業のビジネス成長・ブランド育成を支援し、企業の新たな価値の創出に貢献してまいります。







「HAKUHODO CX FORCE」概要







「HAKUHODO CX FORCE」は、生活者価値を起点にバリューチェーン全体を統合し、顧客体験をデザインするクリエイティブチームです。博報堂DYグループの生活者発想のDNAと、データを元にした生活者にとっての価値を構想の起点とし、バリューチェーン全体のオンラインとオフラインの顧客体験を横断的に繋ぎます。また、点在する各種データを統合的に分析し、すべてのバリューチェーンを生活者の目線で捉え直すことで、社会変化や企業のアセットを掛け合わせた顧客体験をデザインします。これにより、企業のビジネス成長を支援し、「長く愛され続ける」ブランド育成につなげることで、企業の新たな価値を創出してまいります。詳しくはこちら:https://www.hakuhodo.co.jp/cxf/





本チームの5つの提供価値







1.生活者と企業をつなげる

顧客/未顧客/従業員等を含めた「生活者の価値」を捉え、生活者の心を動かす体験を生み出します。



2.パーパスとすべての体験をつなげる

生活者との接点ひとつひとつにパーパスの思想を浸透させ、顧客体験にブランドらしさを行き届かせます。



3.オンラインとオフラインをつなげる

現状主流のオンラインはもちろんのこと、オフラインの接点も統合し、生活者とつながり続ける体験を生み出します。



4.データをつなげる

1st Party Dataと3rd Party Data、 顧客顕在データと潜在データ、バリューチェーン間のデータ等、体験の裏にあるデータとその外側にある各種データを統合的に分析し、持続的な体験の質を向上させます。

5.バリューチェーンをつなげる

バリューチェーン領域ごとに存在する部門やKPIや体験をつなぎます。



本チームの体制







バリューチェーン全体への対応を実現するため、博報堂、博報堂DYグループ、および当社を含む博報堂DYベンチャーズ出資先企業の計24社を横断した総勢約2,000名のメンバーで構成されています。商材カテゴリーやマーケティング課題に応じて最適なチーミングを行います。







本チームへの参画決定の背景







株式会社ベーシック ferret One事業部 マーケティング部長 中村 紀貴からのコメント







当社は、多くの企業が経験やテクノロジーを意識することなく顧客と出会える世界を創出し、Webマーケティングを大衆化することを目指しています。その上で『ferret One』では「BtoB企業にマーケティング実行力を提供する」というミッションを掲げ、顧客へのサービス提供を推進しており、中でも特に大切にしている点が「顧客体験」の向上です。これまでも、学習コストゼロに近い形で誰でも簡単にWebマーケティングを実行できるようなプロダクトに加え、顧客のマーケティング実行力を向上させるためのソリューションを提供するなど、顧客の体験価値を高めるサービスを提供してまいりました。このように当社が目指す「顧客体験の向上」に向けた取り組みと、本プロジェクトが掲げるビジョンとが合致し、これから先のさらなる顧客への新たな価値創出を見据え、参画を決定いたしました。



株式会社博報堂について







博報堂は1895年に創業し、「生活者発想」と「パートナー主義」という変わることのないフィロソフィーのもとで、日々革新を続けています。高いクリエイティビティを持つプロフェッショナルがチームを編成し、広告領域のみならず、経営・事業から社会イシューまで、あらゆる領域においてクライアントの皆様の課題解決をお手伝いしています。マーケティング環境の変化を先取りし、統合マーケティング・マネジメント力でクライアントの事業価値を向上させる世界一級のマーケティング・カンパニーを目指してまいります。 URL:https://www.hakuhodo.co.jp/





『ferret One』について







『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを 『ferret One CMS』『ferret One MA』『ferret One コンサルティング』の3つのラインナップで、戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。URL:https://ferret-one.com/





株式会社ベーシックについて







「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニー。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、オールインワン型BtoBマーケティングツール「ferret One」、フォーム作成管理ツール「formrun」、Webマーケティングメディア「ferret」の3つの事業を展開。







社名:株式会社ベーシック代表者:代表取締役 秋山勝所在地:〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F設立年月:2004年3月事業内容:SaaS事業・メディア事業URL:https://basicinc.jp/





