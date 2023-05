[株式会社ドーム]

アンダーアーマーの日本総代理店である株式会社ドームは、 NBA 通算3ポイント成功数歴代最多記録を持つステフィン・カリー選手(ゴールデンステート・ウォリアーズ)のシグネチャーシューズ「カリー フロー10」最新カラーでシリーズ最後のカラーモデルとなる「FATHER TO SON」を世界でどこよりも早く6月3日(土)にアンダーアーマーフットウェアパーク原宿で50足の限定販売を実施します。※日本国内での通常販売は、 6月9日(金)を予定しています。



特設ページはこちら:https://bit.ly/3MFgr2e



世界先行販売を記念して、アンダーアーマーフットウェアパーク原宿ではステフィン・カリー選手の特別な装飾に加え、販売当日は店舗でライブタフティングイベントを実施します。









UAカリーフロー10「FATHER TO SON」

NBAプレイヤー、ステフィン・カリーシグネチャーコレクション。

超軽量かつ、優れたクッション性とトラクションを提供するFLOWミッドソールを採用した、UAバスケットボールシューズの最高峰モデル。











かつてステフィン・カリーが父親のNBAの試合を観戦していたように、現在は息子のキャノンが試合を見守る。こうしてカリー家ではバスケットボールが、脈々と受け継がれている。このカラーは、ひたむきに努力しバスケットボールへの愛を育む次世代のプレーヤーに捧ぐ一足。



価 格:20,900 円(税込)



サイズ:25.0cm~30.0cm、31.0cm



販売日時・店舗 :

■先行販売(限定50足)

6月3日(土)1日限定でアンダーアーマー フットウェアパーク原宿で販売します。

※先行順。一人一足までの販売です。

※ 購入にはアンダーアーマーリワードアプリへの登録が必要です。

※インバウンドは免除

※決済はクレジットカードのみ対応です。



■通常販売

6月9日(金)よりアンダーアーマー ブランドハウス新宿/大阪、アンダーアーマー公式サイトおよび 公式アプリ、一部のスポーツ量販店、専門店で販売します。

※取り扱い店舗はこちら

URL:https://bit.ly/3N4c6Xu





【アンダーアーマー フットウェアパーク原宿】

新型コロナウイルス対策の行動制限緩和に伴い、レジャーやスポーツを中心によりアクティブな活動が増加し、健康志向の高まりからランニング・ウォーキングを生活に取り入れる方が世代問わず増えています。運動はもちろん、歩く・走るがより身近になっていることから、アスリートを支え続けてきたアンダーアーマーの最新テクノロジーを搭載したシューズを、日常の様々なシーンで活用いただきたいと考え、9月までの期間限定で原宿にオープン。



日本では、アンダーアーマー史上初のシューズ専門店です。

グリーンを大胆にあしらった象徴的なシューズウォールをはじめ、ウォーターサーバーや多数のチェアを配置するなど、Z世代を中心に誰もが“公園”のように気軽に立ち寄れるようなデザインとなっています。6月3日(土)からはカリー フロー10の世界先行販売を記念して、ステフィン・カリー選手の特別な装飾になります。



住所 : WITH HARAJUKU 1階・2階(東京都渋谷区神宮前1-14-30)

営業時間 : 11:00-20:00

定休日 : 不定休

店舗URL : https://bit.ly/45ENz2P





ライブタフティングイベントを開催

6月3日(土) AM11時からはHIP HOPを題材にしたアート作品を数多く手掛けるアーティストのRISA氏によるライブタフティングイベントを開催します。

カリー選手をモチーフに、毛糸を布に打ち込むラグの製造技法「タフティング」を使ったライブパフォーマンスが店舗内で行われます。





RISA氏プロフィール

自身もダンサーというバックボーンを持ち、その中でも強く影響を受けた80,90年代中心のHIP HOPやR&Bのジャケットを、独自のモチーフである『Sleepy Eye』で描きながら展示会等を中心に活動。近年ではアパレルブランドやアーティストとのコラボ展開、タフティングでの作品制作等を行い、活動の幅を広げている。

https://www.instagram.com/risa_attitude/





ステフィン・カリー

3ポイントシュート通算成功数のNBA歴代1位

バスケットボール界のスーパースター

NBAのゴールデンステート・ウォリアーズに所属する稀代のシューター。これまでにリーグを4度制覇し、今シーズン自身初のファイナルMVPに輝いた。あらゆるエリアからスリーポイントシュートを決めるプレースタイルは、オフェンスの常識を変えた。





カリーブランドの想い

「CHANGE THE GAME FOR GOOD - すべての若者にスポーツを楽しむ機会を -」

2020年、カリーブランドは「世界中の若者たちが平等にスポーツを楽しむ機会を創出する」というカリー選手の意志を体現するために生まれました。 安全な遊び場の創出やスポーツ指導者の育成など、世界中でさまざまな活動を行っており、日本では「カリーシート」や「カリーコート」の設置などを通じて、子どもたちがスポーツを楽しむ機会を創り出しています。



今の自分があるのは、子どもの頃にスポーツをしていたから。

スポーツは若者たちに多くのことを教えてくれる。

このブランドを通じて、誰もがスポーツにアクセスできるよう情熱を注いでいく。

ステフィン・カリー



カリーブランド特設サイト:https://bit.ly/3OLhBeZ



