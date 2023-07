[JR-Cross]

夏の新商品のSuicaのペンギングッズの先行販売や限定販売などを行うPensta POP-UP StoreやSuicaでお買いものをすると、スイカやSuicaのペンギングッズが当たるキャンペーンを実施



株式会社JR東日本クロスステーション(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:西野史尚、以下「JR-Cross」)は、「Suicaの夏まつり in 東京駅」と称したイベントを開催します。夏新商品として登場するSuicaのペンギングッズの先行販売や、会場限定販売などを行う「Pensta POP-UP Store」を限定オープンします。

その他、Suicaのペンギンといっしょに写真撮影ができる「Suicaのペンギン撮影会」、Suicaでお買い物をするとスイカやSuicaのペンギングッズが当たる「Suicaで大抽選会」など、夏の思い出づくりにぴったりの企画を実施します。

会場となるJR東京駅改札内 地下1階のイベントスペース「スクエア ゼロ」は、Suicaのペンギンが盆踊りをしているような写真映えする装飾となっており、お客さまにワクワクと心躍る時間を提供します。

また、JR-Crossの店舗では、Suicaのペンギンの夏らしい限定商品を販売しています。今回、新たにスイカや夏まつりなどのデザインを使用したグッズやSuicaのペンギンのり弁など、夏を楽しむ新商品を発売します。









「Suicaの夏まつり in 東京駅」コンテンツ1.:Pensta POP-UP Store





PenstaがPOP-UP Storeとして登場!イベント限定販売1商品、夏の新商品の先行販売6商品をはじめ、Suicaのペンギングッズが130種類以上勢揃いします。

会場内は、Suicaのペンギンが盆踊りをしているような写真映えする装飾となっており、お客さまにワクワクと心躍る時間を提供します。

■開催時間

7月27日(木)~7月29日(土)11:00~20:00 ※最終日のみ18:00まで

■夏まつり会場

JR東京駅改札内 地下1階のイベントスペース「スクエア ゼロ」



Pensta POP-UPでは、新商品や限定商品をまとめて、先行販売商品を一足先に手にいれることができます。3日間限定のPensta POP-UP Storeにぜひお越しください!商品詳細は本リリース内、およびSuicaの夏まつり特設サイトよりご確認ください。



オリジナルのれん がお出迎え





会場イメージ







新商品1.Suicaのペンギンがのり弁に!









Suicaのペンギン のり弁 1,380円(税込)

駅弁屋 祭 グランスタ店、駅弁屋 踊 グランスタ店

駅弁屋 匠、駅弁屋 頂、駅弁屋 旨囲門 他

発売日 2023年7月27日

オレンジページがプロデュースした「Suicaのペンギン のり弁」が登場!

かわいいだけでなく、魚肉ソーセージの磯辺揚げや鶏の唐揚げなどが入って食べ応えも満足。

ランチベルト付きで色は2色、どちらの色かはお楽しみ!

新商品2.スイカ×Suicaのペンギングッズなど可愛い商品が勢揃い!











Suicaのペンギン スイカ型ポーチ いただきます!

2,200円(税込)

プレミィ・コロミィ※「Suicaの夏まつり in 東京駅」イベント限定販売

発売日 2023年7月27日

ペールトーンがかわいいらしいスイカ型のポーチは、小銭入れやキーケースとして活躍します。

スイカを食べるSuicaのペンギンも愛しいです。

















Suicaのペンギンさがら刺繍ポーチ(フェイス)

2,200円(税込)

NewDays

※Suica のペンギングッズラインナップ充実店舗にて販売

※「Suicaの夏まつり in 東京駅」イベント先行販売

発売日 2023年8月1日

コスメや小物を入れるポーチとして、バッグの中の仕分け、バッグインバッグとして男女問わず幅広いお客さまにご使用いただけます。定番のSuicaのペンギンの顔の刺繍です。

















Suicaのペンギンさがら刺繍ポーチ(スイカ)

2,200円(税込)

NewDays

※Suica のペンギングッズラインナップ充実店舗にて販売

※「Suicaの夏まつり in 東京駅」イベント先行販売

発売日 2023年8月1日

コスメや小物を入れるポーチとして、バッグの中の仕分け、バッグインバッグとして男女問わず幅広いお客さまにご使用いただけます。スイカを食べるかわいいSuicaのペンギンの刺繍です。













Suicaのペンギンクリアファイル(スイカ)

330円(税込)

NewDays

※Suica のペンギングッズラインナップ充実店舗にて販売

※「Suicaの夏まつり in 東京駅」イベント先行販売

発売日 2023年8月1日

Suicaのペンギングッズ定番A4クリアファイル。スイカを食べているペンギンをメインに夏らしい涼しげなデザインのクリアファイルです。











Suicaのペンギン Tシャツ

スイカ柄クリスタルビジュー

7,200円(税込)

JRE MALL NewDays

※「Suicaの夏まつり in 東京駅」イベント先行販売

発売日 2023年7月30日

スイカを食べるSuicaのペンギンを胸元にデザインしました。

種と皮をクリスタルビジューで装飾して、Tシャツに装飾した2色のクリスタルビジューがキラキラと輝き、おしゃれ度をUP!(サイズ:S・M・L・XL)











Suicaのペンギン ハンカチセット

クリスタルビジュー

2,500円(税込)

JRE MALL NewDays

※「Suicaの夏まつり in 東京駅」イベント先行販売

発売日 2023年7月30日

タオル生地のハンカチにクリスタルビジューでネックレスをしているSuicaのペンギンフェイスをデザインしました。カラーはイエロー・ブルーの2色セットです。

サイズ(約):H250×W245mm











Suicaのペンギン ラバーキーホルダー

900円(税込)

JRE MALL NewDays

※「Suicaの夏まつり in 東京駅」イベント先行販売

発売日 2023年7月30日

スイカを食べる可愛らしいSuicaのペンギンと子ペンギンをラバーキーホルダーにしました。

カバン・キーリング等のワンポイントアクセサリーに便利です。















Suicaのペンギン スイカ型ポーチ 一緒に食べよう!

2,200円(税込)

プレミィ・コロミィ

発売日 2023年7月27日

思わず食べたくなっちゃうスイカ型のポーチはお菓子を入れて持ち歩けます。一緒にスイカを食べる姿も愛らしい。





















谷川連峰の天然水 by From AQUA Suicaのペンギンラベル

98円(税込)

NewDays

発売日 2023年7月11日

Suicaのペンギンと子ペンギンがかわいらしく夏を満喫する様子が描かれた限定ラベルです。プール・花火・海・夏祭りの4種展開ですので、この機会にすべて集めてみてはいかがでしょうか。















Suicaのペンギン Tシャツ 王冠柄クリスタルビジュー

6,700円(税込)

JRE MALL NewDays

発売日 2023年7月11日

Suicaのペンギンフェイスを胸元にデザインしました。

クリスタルビジューで王冠を装飾し、イエロークリスタルビジューが鮮明に輝く「大人可愛い」Tシャツに仕上げました。

(サイズ:S・M・L・XL)













Suicaのペンギン キャップ クリスタルビジュー

6,200円(税込)

JRE MALL NewDays

発売日 2023年7月11日

クリスタルビジューでネックレスをしているSuicaのペンギンフェイスをデザインしました。

深めで、大人コーデに相性のいいブラックカラー。ちょっとした外出にも大活躍するキャップです。

サイズ:フリー





商品情報は特設サイトよりご確認ください。

■Suica の夏まつり 特設サイト: https://www.jr-cross.co.jp/cp/suica_fes/



(C)Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です。

※画像、イラストは全てイメージです。

※商品の取扱いのない店舗も一部ございます。



「Suicaの夏まつり in 東京駅」コンテンツ2.:Suicaのペンギン撮影会





■日時

7月27日(木)~7月29日(土)

1.12:00~ 2.13:00~ 3.15:00~ 4.16:00~ 5.17:00~ ※各回約20分

※27日(木)のみ5.の回は開催なし



■撮影会場

JR東京駅改札内 地下1階のイベントスペース「スクエア ゼロ」

※カメラはご持参ください

※指定の場所にお立ちいただき、撮影をしていただく形式です

※各回20組限定で、各回30分前に会場にて整理券を配布します





■参加条件

JRE POINT WEB サイトにSuicaを登録していること





また、イベント期間中は、JRE POINTの新規会員登録ブースを設けて登録のサポートをします。

【JRE POINTとは】

JRE POINTは、SuicaやJRE POINT カード、ビューカードといったJR東日本のサービスを登録・連携していただくことで、さまざまな貯め方や使い方ができるグループ共通ポイントです。

詳細:https://www.jrepoint.jp/point/first/







「Suicaの夏まつり in 東京駅」コンテンツ3.:Suicaで大抽選会





JR東京駅のJR-Crossが運営する施設、店舗、自販機にてSuica等交通系電子マネーでのお買いもので、1,500円(税込、合算可)を一口として抽選会に参加できます。Suicaのペンギングッズや食事券、スイカなど、素敵な景品が当たります。



■開催時間

7月27日(木)~7月29日(土)11:00~20:00 ※最終日のみ18:00まで



■参加方法

1.JR東京駅のJR-Crossが運営する施設、店舗、自販機にてSuica等交通系電子マネーで合計1,500円(税込、合算可)以上お買いもの

2.JR東京駅改札内 地下1階のイベントスペース「スクエア ゼロ」に設置されているSuicaタッチ端末に、お買いもので使用したSuica等交通系電子マネーをタッチ

3.1,500円(税込、合算可)を一回として抽選会に参加、素敵な景品が当たる!



さらに、合計3,000円以上(1度に2回以上の抽選)ご購入いただいたお客さまには、Suicaのペンギンうちわを先着1,000名様にもれなくプレゼント!



■抽選会場

JR東京駅改札内 地下1階のイベントスペース「スクエア ゼロ」



■東京駅のJR-Crossの主な施設・店舗(一部)

NewDays、いろり庵きらく、駅弁屋 祭、ベックスコーヒーショップ、アキュアの自販機、 エキュート東京、グランスタ



■注意事項

※景品がなくなり次第、終了となります。

※お買い上げ金額は、当日のお買い物・サービスご利用分に限られます(別日への繰り越しはできません)。

※Suica等交通系電子マネーのご利用履歴は最新の20件が抽選対象となります。



■景品一覧







(C)Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR 東日本 Suica は JR 東日本の登録商標です。



会場のご案内





「Pensta POP-UP Store」、「Suicaで大抽選会」の抽選会場は、JR東京駅改札内 地下1階のイベントスペース「スクエア ゼロ」です。マップをご参照ください。



開催日時:7月27日(木)~7月29日(土)11:00~20:00

※最終日は18:00まで



各種イベントの情報は下記サイトよりご確認ください。

URL:https://www.jr-cross.co.jp/cr/suicafes-tokyo.html

※7月24日(月)開設予定







Suicaの夏まつり はじまります!





「Suicaの夏まつり」と称し、Suicaのペンギンの夏らしい期間限定商品の販売やSuicaでおトクなキャンペーン、イベントを実施します。東京駅でのイベント以外でも、エキナカやオンラインショップで様々な企画を行っていますので、Suica・Suicaのペンギンとの夏を楽しんでください!

■Suicaの夏まつり 特設サイト:https://www.jr-cross.co.jp/cp/suica_fes/



株式会社JR東日本クロスステーションについて





商 号:株式会社JR東日本クロスステーション

本 社:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立:2021年(令和3年)4月1日

代表取締役社長:西野 史尚

資本金:41億1百万円(JR東日本100%子会社)



「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらく」「ベックスコーヒーショップ」や「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、

「acure<アキュア>」ブランドで自動販売機やオリジナル飲料を展開するウォータービジネスカンパニー、

「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/12-10:46)