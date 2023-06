[株式会社チョコレイト]

CHOCOLATE Inc.(本社:東京都渋谷区、代表取締役:渡辺裕介)によるキャラクターレーベル「CHOCOLATE CHARACTER LABEL」(略称:CCL)は、LINEスタンプのけたくま(けたたましく動くクマ)などを手掛けるアニメーション作家・たかだべあによる “動きを楽しむ絵本” 『チャッホ!』が株式会社ポプラ社より6月14日に発売することをお知らせするとともに、絵本発売を記念して全国各地で開催を予定している各種イベント・コラボ情報を公開いたします。









本作は、アニメーション作家として活動するたかだべあが展開するラッコのキャラクター「ラッコズ」を題材とした絵本で、ゆかいでふしぎなラッコのこども「コラコ」の動きをコマ割りで描くことで、まるでページ上でアニメーションが展開されているかのような“動きを楽しめる絵本”となっています。また発売日を皮切りに、絵本のグラフィックをあしらった新アイテムや既存の「ラッコズ」アイテムを販売するポップアップや、取り扱い書店でのフェア開催が全国各地で決定しているほか、一部書店ではオリジナルステッカーがもらえる参加型イベントや、親子で楽しめるワークショップなども開催を予定しています。



■絵本『チャッホ!』概要:

・発売日 2023年6月14日(水)

・URL https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2900498.html





関連イベント・コラボ情報





■絵本『チャッホ!』発売記念フェア





<未来屋書店>

開催期間:2023年6月14日(水)~順次発売

会場:全国の未来屋書店232店舗

絵本『チャッホ!』を販売する他、うち55店舗にて未来屋書店限定グッズを販売するフェアを開催いたします。6月17日(土)~30日(金)、店舗内に隠されたQRコードの中から正解のものをみつけた方にノベルティステッカーをお渡しする「チャッホ!をさがせ!」を実施するほか、「ラッコズ」缶バッジづくりのワークショップなど関連イベントの開催を多数予定しています。







<紀伊國屋書店>

開催期間:2023年6月14日(水)~6月22日(木)

会場:紀伊國屋書店 西武渋谷店 店入り口催事コーナー

絵本『チャッホ!』の販売に加え、絵本のグラフィックを使用した新商品を先行販売するフェアを開催いたします。







■「ラッコズ」×ヴィレッジヴァンガード フェア

開催期間:2023年6月16日(金)~7月16日(日)

会場:対象となるヴィレッジヴァンガードの一部店舗

絵本『チャッホ!』と「ラッコズ」のグッズを販売する期間限定フェアを開催いたします。







■チャッホ! ラッコズ POP UP SHOP

開催期間:2023年6月28日(水)~7月11日(火)

会場:阪神梅田本店4F リアクロイベントスペース

絵本『チャッホ!』に加え、絵本のグラフィックを使用した、11種類の本ポップアップ限定・先行グッズを販売いたします。







■ラッコズ×TOWER RECORDS

開催期間:2023年7月より開催予定

取扱店舗:渋谷店、福岡パルコ店、名古屋近鉄パッセ店、イオンレイクタウン店、町田店、あべのHoop店、タワーレコードオンライン

対象となるタワーレコード6店舗とタワーレコードオンラインサイトにて、「ラッコズ」とタワーレコードによる限定コラボグッズを販売いたします。また店舗では絵本『チャッホ!』も販売いたします。







■ラッコズ × Tカード

開催期間:2023年7月上旬よりネット注文受付開始予定、2023年7月下旬より店頭にて発行開始

取扱店舗:公式ECサイト「FAN+Life」・全国のTSUTAYA・旭屋書店(※一部店舗を除きます)

「ラッコズ」の絵本『チャッホ!』の表紙をデザインしたTカードのほかオリジナルグッズ「スライドカードケース」も同時展開を予定しています。

※お申し込み方法、詳細については7月上旬に解禁予定

※Tカードの発行には発行手数料がかかります

・発行手数料:550円(税込)

※TSUTAYAレンタル利用登録料が別途かかる場合もございます

※ネット注文受付は別途配送手数料がかかります





※各イベントのより詳細な情報につきましては、順次Twitterのラッコズ STAFF公式アカウント(@raccos_info)より発信予定です

※各会場の営業時間などにつきましては、各対象店舗の公式サイトをご確認ください

※展開アイテムは監修中のため、変更となる場合があります

※展開内容は場合により変更、または中止となる場合があります



絵本『チャッホ!』について









■書籍情報:

『チャッホ!』(作・絵:たかだべあ)

発行:株式会社ポプラ社

発売日:2023年6月14日(水)

価格:1,650円(税込)

判型:A4変型

ページ数:カラー40ページ

ISBN:978-4591178225

(C)︎CHOCOLATE Inc.



■ストーリー:

「チャッホ!」は奇跡を呼ぶごあいさつ。

ゆかいでふしぎなラッコのこども・コラコが、つぎつぎと立ちはだかる困難に立ち向かう。

ワニさんにとおせんぼされた時、トリさんがケンカしている時、ひとりぼっちでさみしい時……。たのしいときも、かなしいときも、大きな声で言ってみよう! チャッホ!





「ラッコズ」について









■「ラッコズ」:

アニメーション作家・たかだべあが手掛けるゆかいでふしぎなラッコたち。楽しいこと、ぶったまげること、おったまげることがつぎつぎと起こります。

公式サイト:https://raccos.com/

Twitter:https://twitter.com/raccosdesu

Instagram:https://www.instagram.com/raccosdesu









■「ラッコズ」作者 たかだべあ:

1994年生まれ。アニメーション、イラストレーション、グッズ制作など。「けたくま」「ラッコズ」など、人気キャラクターを生み出す。

Twitter : https://twitter.com/takadabear









※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)CHOCOLATE Inc. 『チャッホ!』(作・絵 たかだべあ / ポプラ社)





「CHOCOLATE CHARACTER LABEL」について





「CHOCOLATE CHARACTER LABEL」は、次世代のキャラクターを生み出し、育て、後押しするためのレーベルです。多様なクリエイターと一緒に、世界中で愛され続けるキャラクターづくりをめざします。

https://chocolate-inc.com/ccl/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/01-17:46)