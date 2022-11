[バリュエンス]

12月1日(木)より全国の幸楽苑で『キャプテン翼』のシールをプレゼント!さらに、抽選でオリジナル「キャプテン翼×幸楽苑」コラボ丼が当たるキャンペーンも開催



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスグループ(ホールディングス本社:東京都港区 グループCEO:嵜本 晋輔)は、子会社であるバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:六車 進、以下 当社)と株式会社幸楽苑ホールディングス(本社:福島県郡山市、代表取締役社長:新井田 昇)との2022年9月に続く取り組み第2弾として、12月1日(木)よりキャンペーンを実施いたします。このキャンペーンでは全国の幸楽苑店舗にて世界中で愛される不朽のサッカー漫画『キャプテン翼』のシール(ジュニアユース編)をプレゼントするほか、抽選でオリジナルの「キャプテン翼×幸楽苑」コラボ丼が当たる Twitter &Instagram キャンペーンも開催いたします。











「キャプテン翼×幸楽苑」コラボ 第 2弾について





期間中、幸楽苑でお買い上げのお客様 1,500 円(税込)ごとに、今でも語り継がれる『キャプテン翼』の名シーンが 描かれた特製シールをプレゼント。第 2弾では「ジュニアユース編」、さらに作者の高橋先生のサインがプリントされたシークレットシールも用意しております。



期間:「ジュニアユース編」(全 5 種類) 2022 年 12 月 1 日(木)~2022年12 月 30 日(金)

※お買い上げ 3,000 円で 2 枚、4,500 円で 3 枚プレゼントいたします。

※店舗でお召し上がり、またはテイクアウト商品をお買い上げのお客様に限ります。(デリバリーは対象外)

※1 店舗あたり約 1,500 枚のシールをご用意しており、ランダムにお渡しさせていただきます。

※各シールは、なくなり次第終了となります。

※期間を延長する場合がございます。











【第 2 弾 「ジュニアユース編」特製シール画像】※全 5 種類、この他にシークレットシールがあります。





「キャプテン翼×幸楽苑」 Twitter&Instagram キャンペーンについて



第 2 弾コラボ開催期間中、抽選で「キャプテン翼×幸楽苑」コラボ丼が 400 名様に当たる Twitter & Instagram キャンペーンを実施いたします。応募方法は Twitter または Instagram の幸楽苑公式アカウントをフォロー、Twitter は該当ツイートをリツイート、Instagram は「いいね」ボタンを押すと応募が完了します。







応募期間 :2022年12 月 1 日(木) ~ 2022年12 月 30 日(金)

賞品 :「キャプテン翼×幸楽苑」コラボ丼

当選者数 :400 名 幸楽苑公式

Twitter:https://twitter.com/kourakuen_pr

Instagram:https://www.instagram.com/kourakuen_pr/





■株式会社幸楽苑ホールディングス (https://hd.kourakuen.co.jp/)概要

・東証プライム市場上場(証券コード:7554)

・設立:1970年11月11日

・代表取締役社長:新井田 昇

・本社所在地:福島県郡山市田村町上行合字北川田2番地1

・事業内容:らーめん店「幸楽苑」の国内及び海外におけるチェーン展開を行うグループ会社の経営管理



■バリュエンスホールディングス株式会社(https://www.valuence.inc/)概要

・東証グロース市場上場(証券コード:9270)

・設立:2011 年 12 月 28 日

・代表取締役社長:嵜本 晋輔

・本社所在地:東京都港区港南 1-2-70 品川シーズンテラス 28 階

・事業内容:グループ全体の経営・マネジメント強化、戦略立案・策定、企業価値の最大化



■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



