「全ての人が心も身体も健康に、人との繋がりを育む温かい場所」



THECOO株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255)は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon(ファニコン)」にて、AAAのメンバー・與 真司郎(あたえ しんじろう)の公式コミュニティサロン『SHINJIRO ATAE Official Online Salon You Only Live Once』を、 10月15日(日)0:00にオープンいたします。







「 Fanicon 」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー(以下、アイコン)の活動を、コアなファン(以下、コアファン)と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。





男女混合パフォーマンスグループ「AAA(トリプル・エー)」のメンバーであり、オリジナルアパレルブランド「446 -DOUBLE FOUR SIX- 」を設立・ブランドプロデューサーとしても活動する、與 真司郎。2023年7月に無料開催したファンイベント「與真司郎announcement」でアーティスト活動の再開を発表するとともに、自身が同性愛者であることを告白。「LGBTQ+(性的マイノリティ)に限らず、人生に悩んでいる人を1人でも多く救いたい」という想いから【年齢、人種、セクシュアリティにとらわれず、人生の幸福度を高め、 全ての人が助け合い、全ての人が心も身体も健康に明るく笑顔になれることを目指すオンラインサロン】をコンセプトに與 真司郎の公式コミュニティサロン『SHINJIRO ATAE Official Online Salon You Only Live Once』が10/15より始動します。





『SHINJIRO ATAE Official Online Salon You Only Live Once』では、会員全員が参加できるグループチャットやファンイベント・ここでしか見られない生配信など特別なコンテンツをお楽しみいただけます。





公式コミュニティサロン『SHINJIRO ATAE Official Online Salon You Only Live Once』のオープンを記念して、10/15(日)11時~緊急生配信が決定!コミュニティサロン開設に込めた想いや今後の活動の展望などを語ります。





また新規入会特典として2023年10月15日0:00~10月31日23:59までに12ヶ月プランでご入会いただいた方に『オリジナルポストカード(サインプリント付き)+メッセージ動画』をプレゼント!この機会をお見逃しなく!







「Fanicon」は、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、20万人超となっています。



Faniconは引き続き、 “With fan, More fun “あなたとファンをつなぐファンコミュニティ をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。





◆ コミュニティ概要

<名称> 公式コミュニティサロン『SHINJIRO ATAE Official Online Salon You Only Live Once』

<金額> 月額 1,000円

<内容>

・限定生放送の視聴

・プライベートや仕事の裏側動画、リアルタイムメイキングの視聴

・グループチャット/トピック

・サロン内限定のオリジナルスタンプ

・ライブアーカイブ動画の視聴

・サロン限定のスクラッチイベントの参加

・デジタルファンレターBOX

・毎月メッセージ待ち受け画像プレゼント





◆ ダウンロード

アプリ名 : Fanicon

対応端末 : iPhone/Android版

提供場所 : App Store/Google Play

URL :https://fanicon.net/fancommunities/5394





◆與真司郎プロフィール

アメリカ・ロサンゼルス在住。

日本とLAを拠点に活動中。



日本の男女混合のパフォーマンスグループ、AAA(トリプル・エー)のメンバーとして、 2005年9月14日にシングル「BLOOD on FIRE」でデビュー。

2016年にはDOME TOUR開催。

DOME TOURは2021年の活動休止期間に入るまでに5回行われた。

またグループの活動にとどまらず、ソロアーティストとしても2019年、初のソロライブアリーナ公演

「SHINJIRO ATAE 30th Anniversary Live THIS IS WHO I AM」を開催



2020年11月19日、翌年末を以てアーティスト活動を休止することを発表し、

2021年歌手活動休止前ラストとなる全国アリーナツアー「SHINJIRO ATAE ARENA TOUR -THIS IS WHERE WE PROMISE-」を開催。



2021年3月~

アパレルのみならず、美容健康食品、雑貨、アクセサリー等、自身のライフスタイルを幅広く表現していくブランド「446 - DOUBLE FOUR SIX - 」(読み:ダブルフォーシックス)

の立ち上げを発表し、ブランドプロデューサーとして活動中。



X:https://twitter.com/A_Shinjirooooo

Instagram:https://www.instagram.com/shinjiroatae1126/?hl=ja







■ Fanicon(ファニコン)について

“With fan,More fun “あなたとファンをつなぐファンコミュニティ

Faniconは、アイコンの活動を、彼らとファンが一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリです。

公式ページ:https://fanicon.net/icon

公式メディア:https://media.fanicon.net





■ THECOO株式会社について

THECOO(ザクー)は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」をビジョン掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しております。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント(広告主)、ユーザー(ファン)、インフルエンサー(アイコン)を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。





■ 会社概要

社名:THECOO株式会社

代表者 :代表取締役CEO 平良 真人

所在地 :東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 :2014年1月20日

URL : https://thecoo.co.jp





