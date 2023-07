[株式会社双葉社]





これまで数々の“渦中の人“にスポットを当て、話題を作ってきた出版社・双葉社が、創立75周年を機に全く新しいインタビューWEBメディアを本格オープン! 「人生が変わる一日がある。」をテーマに、タレントや著名人たちの「人生が変わった瞬間・できごと」= 「THE CHANGE」を聞き、本音と人柄を引き出します。



2023年7月5日時点の登場人物は、THE ALFEE・高見沢俊彦、漫画家・江口寿史、俳優・船越英一郎、赤井英和、佐藤二朗、尾野真千子、紫吹淳、貫地谷しほり、平岡祐太、和田正人、入山法子、ジャーナリスト・田原総一朗、シンガーソングライター・川嶋あい、モデル・田中美保、タレント・鈴木奈々、鈴木蘭々、小説家・新川帆立、お笑い芸人・永野、ランジャタイなど(順不同、敬称略)



インタビュー記事は毎日更新。旬な人の本音を出版し続けてきた双葉社が送る新サイト「双葉社 THE CHANGE」。生きることにコミットする、心が動く言葉が見つかります。



サイト概要







「双葉社 THE CHANGE」サイトURL

https://futabasha-change.com/



「双葉社 THE CHANGE」ツイッター

https://twitter.com/futabashachange



※ 双葉社創立75周年と「双葉社 THE CHANGE」本格オープンを記念して、豪華ツイッターキャンペーンを2023年7月5日より実施予定です。



編集部より







「人生が変わる THE CHANGE」をテーマにインタビュー記事を掲載するサイトです。大きく変革している時代の中にある、新しい視点を感じてもらえるとうれしいです。



登場する人々の「人生が変わった瞬間・できごと」=「THE CHANGE」がなんだったのか。どう対応して、変わったことで得られたものがなんだったのか。



貴重な経験を「話を聞く」という根幹的な行為で、共有してもらえると幸いです。



