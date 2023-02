[株式会社Fanplus]

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101」から誕生した大人気グローバルボーイズグループ、JO1・INIが所属するLAPONEエンタテインメントの新グループDXTEEN(ディエックスティーン)のOFFICIAL SITEならびにOFFICIAL FANCLUBを2023年2月13日(月)にオープンいたしました。



また、DXTEEN初のイベントとなる Predebut SP Event「Hello! DXTEEN」のファンクラブ最速先行受付を開始しました。



『DXTEEN OFFICIAL FANCLUB』は、会員優先のチケット先行受付や、メンバー・スタッフのBLOG・メンバーの様々な“声”が聴けるDXTN VOICEなど、ここでしか見ることができないDXTEENをお届けしていきます。



【DXTEEN OFFICIAL SITE / FANCLUB】

URL:https://dxteen.com

※対応デバイス:PC/スマートフォン

※対応言語:日本語/英語/繁体語/韓国語



▼会費

【月会費まとめて払いコース】6,600円(税込)

【月会費コース】550円(税込)

※クレジットカード決済、コンビニ支払い(月会費まとめて払いコースのみ)、各キャリア決済(月会費コースのみ)に対応

※PayPal(海外のみ)を順次対応予定



▼対応OS・ブラウザ

iOS:iOS10.0 以上、Safari の最新版

Android:5.0 以上、Androidブラウザまたは Google Chrome の最新版

Windows:IE11、Microsoft Edge、Chromeの最新版

Mac OS X:SafariまたはChromeの最新版

※タブレット端末、ガラホ(テンキーの付いたスマートフォン)、らくらくスマートフォンは非対応



▼会員限定コンテンツ一覧

□TICKET

DXTEEN OFFICIAL FANCLUB会員チケット先行予約にお申し込みいただけます。



□BLOG

メンバーそれぞれが考えたテーマに沿ったブログに加え、スタッフブログではメンバーの日常をご覧いただけます。



□MOVIE

ライブや撮影のビハインドをはじめ、企画動画などの様々な動画をお届けします。



□DXTN RADIO TALK

メンバー様々な組み合わせによるラジオをお届けします。



□DXTN VOICE

1日1回ランダムで、メンバーそれぞれの様々なボイスをお届けします。



□PHOTO

アーティスト写真やMV撮影、ライブのオフショットなどを公開。普段は見られない裏側の「DXTEEN」をお楽しみいただけます。



□Q&A

ファンクラブ会員の皆様からの質問を募集し、ランダムでメンバーが回答します。



□DIGITAL MEMBER'S CARD

会員番号の発番(月会費まとめて払いコースのみ)および、デジタル会員証を発行。

推しメンを選んで登録いただけます。



□SPECIAL

ほかにもスペシャルなコンテンツを準備しております。お楽しみに!





【公演詳細】

Predebut SP Event「Hello! DXTEEN」



[公演日程]

2023年3月8日(水)18:00開場/19:00開演 都内某所



[チケット代]

無料 (ファンクラブ会員ご招待)



【DXTEEN OFFICIAL FANCLUB 最速先行】

受付期間:2023年2月13日(月)18:00 ~ 2月19日(日)23:59



▼詳細はこちら

https://dxteen.com/news/detail/2





【DXTEEN(ディエックスティーン) プロフィール】





大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰の6名で結成されたグローバルボーイズグループ。



グループ名の「DXTEEN」(ディエックスティーン)は夢(Dream)を目指し、一歩一歩、拡張(eXtention)・拡大(eXpend)しながら成長していき、努力と挑戦を重ねていく6人の青春(Teen)の“無限な可能性”を表現し、時間が経ち成長しても夢見る青春心を失わず、夢をさらに大きくしていくという意味が込められている。





■Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。



会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/





【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp





※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



