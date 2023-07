[藤田観光株式会社]

期間 2023年7月15日(土)~10月16日(月)



全天候型の温泉アミューズメントパーク、箱根小涌園ユネッサン(所在地:神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人:松山元信)では、8月4日(金)公開の『しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦 ~とべとべ手巻き寿司~』とのコラボレーションイベントを2023年7月15日(土)より10月16日(月)まで実施いたします。





本イベントは、本年7月12日(水)にグランドオープンした箱根ホテル小涌園に合わせて、開業以来 最大のリニューアルを実施する「ユネッサン」と、シリーズ初の3DCGアニメーションでの製作が行われた 『しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦 ~とべとべ手巻き寿司~』とのコラボとなります。



ユネッサンに毎日しんちゃんが遊びに来ます!しんちゃんが登場するのはユネッサンロビー、「しんちゃんの尻アツ超能力風呂」、エーゲ海のステージの三ケ所。ユネッサンロビーでは皆様をお出迎え!「しんちゃんの尻アツ超能力風呂」では「尻アツ」な超能力を披露!!お湯の色が変わる!?ユネッサンドーム内のステージではカスカベ防衛隊のパネルをフォトスポットにしんちゃんが登場!!是非しんちゃんと一緒に写真を撮ってください!箱根ホテル小涌園のロビーにもしんちゃんが遊びに!?



その他にもオリジナルミニタオル付入館特典やレストランではオリジナルコースター付きドリンク特典もご用意 しました。水着ショップ「uki uki」ではオリジナル防滴スマホケースの販売も致します。

ユネッサンにこの夏登場した箱根初の流れるプール「ボザッピィリバー」もしんちゃんがジャック!「しん次元!まきまき手巻き寿司風呂」へ!



見たことのないユネッサンとクレヨンしんちゃんをお楽しみいただけるスペシャルな企画を、すべてが「しん次元」のユネッサンでこの夏にご体験ください。



クレヨンしんちゃんのグリーティング概要







入館特典&ドリンク特典

オリジナルミニタオル

ユネッサンの公式HPにて公式QRチケットをご購入のファミリーでご来場のお客様(大人・小人)のお客様先着1万組に今回のコラボの為に製作した特製オリジナルミニタオルプレゼント!





オリジナルコースター

フードコート「フォンターナ」で対象の商品をご注文のお客様に、特製コラボコースターをプレゼント。











オリジナルグッズ販売

コラボオリジナル防滴スマホケース 1,320円(税込)

水着ショップ「uki uki」にて販売いたします!

是非、オリジナルスマホケースを使って思い出の写真をお撮りください。

水着エリア内では写真撮影はOKです!周囲の方に

ご配慮いただきお写真をお撮りください。







ユネッサン×『しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE』特設サイト https://www.yunessun.com/shinchan/



『しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦 ~とべとべ手巻き寿司~』ストーリー&作品概要

ノストラダムスの隣町に住むヌスットラダマスはある予言を残していた。

「20と23が並ぶ年に天から二つの光が降るであろう。一つは暗黒の光、もう一つは小さな白い光…やがて暗黒の光は強大な力を持ち、平和をごっつ乱し、世界にめっちゃ混乱を招くことになるんやでえ」

そして2023年夏、宇宙から二つの光が接近。夕飯を待ちわびるしんのすけに白い光が命中する。体にみなぎる不思議な パワー。「お尻が…お尻がアツいゾ…」力を込めるとおもちゃがフワフワと宙に浮いた!エスパーしんのすけ誕生の瞬間である。

一方、黒い光を浴び、暗黒のエスパーとなった男の名は非理谷 充。バイトは上手くいかず、推しのアイドルは結婚、さらには暴行犯に間違われ警察に追われていた彼は、力を手に入れたことでこの世界への復讐を誓う。

世界の破滅を望む非理谷 VS しんのすけ。

“すべてが、しん次元”なちょー超能力大決戦が今、幕を開ける!

この夏、絶望に立ち向かうしんのすけの放つ光に、胸と尻がアツくなる──



作品概要

原作:臼井儀人

監督/脚本:大根仁

主題歌:サンボマスター「Future is Yours」

(ビクターエンターテインメント)音楽:岩崎太整

制作プロダクション:白組・シンエイ動画

製作:しん次元クレヨンしんちゃん製作委員会

作品公式ページ

https://www.shinchan-movie.com/

配給 東宝







企業プレスリリース詳細へ (2023/07/15-12:16)